El ex presidente español Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias para Plus Ultra

Madrid/El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama cifra en 1,9 millones de euros los beneficios que habría obtenido el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a la compañía Plus Ultra, que hasta la semana pasada operaba con sus aeronaves la línea Madrid-La Habana de Cubana de Aviación.

El magistrado desgrana en el auto de imputación de Zapatero, citado este martes para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, las claves de una investigación en torno a una estructura de tráfico de influencias, cuyo “líder” sería el ex presidente socialista, pero en la que también ve un patrón de un posible delito de blanqueo de capitales. Los delitos por los que se le acusa son tres: organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias.

Calama apunta a la “existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)”, cuyo objetivo es “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Una influencia dirigida presuntamente a que se aprobase la ayuda pública de 53 millones de euros para rescatar la aerolínea durante la pandemia de covid-19, en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. Al hablar de los presuntos beneficios, el juez cuantifica una cifra de 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.

El contacto de Plus Ultra con el entorno del ex presidente “no fue casual”, señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada

Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante –propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, cliente de Plus Ultra– “habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav”, la empresa de sus hijas –Alba y Laura Rodríguez Espinosa–, “de modo que la mayor parte de los fondos recibidos” por la primera mercantil y “procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa” terminaron “en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Relata asimismo que “el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav”, y que las “sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav”. Unos beneficios económicos, dice el juez, que habrían sido así canalizados hacia Zapatero y su entorno más próximo en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra.

El contacto de Plus Ultra con el entorno del ex presidente “no fue casual”, señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.

En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España. Siguiendo instrucciones de Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.

Al entender del magistrado, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, en lo que incluye el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidenciaría que la supuesta red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.

Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia: una a través del entonces ministro de Transportes –hoy en prisión por otro caso de corrupción–, y otra a través de Zapatero

Los directivos de Plus Ultra, indica, intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos".

Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos –hoy en prisión por otro caso de corrupción–, y otra a través de Zapatero, y que habrían operado de manera simultánea, pero la del ex presidente habría adquirido un “papel predominante” y permitido a la aerolínea lograr sus objetivos, considera.

Señala que la supuesta trama estaría sustentada en los contactos de Zapatero y en la misma habría tenido un papel destacado en distintos niveles el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del ex líder socialista y también imputado. Esto sería, según indica, como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

La Justicia ha ido cercando a Zapatero desde que, el pasado diciembre, fueron detenidos en Madrid Julio Martínez y Roberto Roselli, dueño y director ejecutivo, respectivamente, de la aerolínea Plus Ultra. Entonces, en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional, los agentes registraron la sede de la empresa, que es española pero tiene accionistas venezolanos, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La causa quedó bajo secreto de sumario, y la aerolínea no ofreció explicaciones sobre las detenciones.

Plus Ultra no solamente fue la aerolínea con la que Miguel Díaz-Canel había realizado sus últimos viajes oficiales internacionales, sino que había multiplicado sus rutas desde 2024

Envuelta en polémica por haber sido rescatada por el Gobierno español en mitad de la pandemia a pesar de no tener apenas pasajeros y reportar pérdidas desde 2015, la compañía reflotó con fuerza en los últimos años, luego de quedar archivadas las denuncias por las presuntas irregularidades en el préstamo concedido por la Sepi.

Cuba fue uno de sus destinos estrella. Plus Ultra no solamente fue la aerolínea con la que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel había realizado sus últimos viajes oficiales internacionales, sino que había multiplicado sus rutas desde 2024.

Ante la falta de aeronaves de Cubana de Aviación, también fue usada, por ejemplo, para transportar a sanitarios de la Isla en misión internacional, como los más de 150 enviados a Gabón en 2021. En julio del año pasado, la aerolínea estatal de la Isla anunciaba el aumento de vuelos a España, sin mencionar que estaban operados en código compartido con Plus Ultra. Sus aviones han sido visibles siempre en la pista del aeropuerto de Barajas, y son numerosos los nacionales de la Isla que la usan, sobre todo por sus precios, comparativamente bajos.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reconocido este martes que la imputación de Zapatero afecta “anímicamente" al partido y supone un “shock para la militancia”.

Ha pedido tener "toda la prudencia del mundo", que la justicia investigue, se aporten las pruebas y "no se condene durante un largo proceso"

En una rueda de prensa, López ha dicho que no se cree que el expresidente sea un “corrupto” ni que se haya podido corromper, sino que “al revés, es el único presidente que no ha tenido ningún ministro imputado”. A su juicio, Zapatero ha mantenido siempre “una conducta ejemplar” y ha pedido prudencia hasta que se pueda analizar en profundidad el auto judicial.

El portavoz ha asegurado que la “primera reacción” del PSOE “va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente” que “transformó este país y consiguió muchas cosas de las que hoy disfrutamos”.

Unos avances que no “soporta” la derecha española, según ha resaltado, y por eso le “atacan” como lo hacen con el resto de socialistas.

López ha subrayado que los socialistas están “bastante hartos” de que “el que pueda hacer que haga” en referencia la frase del ex presidente José María Aznar llamando a presentar oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que no se van a dejar “avasallar permanentemente”.

Ha pedido tener “toda la prudencia del mundo”, que la justicia investigue, se aporten las pruebas y “no se condene durante un largo proceso, como ya ha empezado hoy mismo a condenarse, a quien hasta que se demuestre lo contrario es inocente”.