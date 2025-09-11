El Gobierno de Trump revocará los visados de quienes "glorifiquen" el asesinato de Charlie Kirk

Washington/Las autoridades que investigan el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk informaron este jueves de que tienen "buenas imágenes" del supuesto autor del disparo, que creen que podría tener "edad universitaria", y anunciaron que han encontrado el fusil que usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente, Donald Trump. "Contamos con buenas imágenes en video de esta persona", explicó hoy en rueda de prensa el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, que aseguró que de momento no está prevista su publicación.

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", explicó Mason, que añadió que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EE UU, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Por su parte, el agente especial del FBI Robert Bowles explicó en la rueda de prensa que el autor de los disparos "parece tener edad universitaria" y que "se integraba bien en una institución universitaria". "Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bowles. También dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. Los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Según el reporte, el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano. Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido muestra una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después del disparo. El arma que se empleó podría ser un rifle de calibre .30, que se puede usar para cazar animales de tamaño mediano, según informó este jueves el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas a la investigación.

El periódico asegura, también citando a las mismas fuentes anónimas, que el rifle en poder de las autoridades tenía un cartucho usado en la recámara y que había otros tres sin usar en el cargador que tenían inscripciones grabadas. Esas inscripciones podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista", según el diario, que no adjunta textos o imágenes para corroborar esas afirmaciones.

El Departamento de Estado de EE UU advirtió este jueves de que podría revocar los visados a los extranjeros residentes en el país que "glorifiquen" el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado de Donald Trump. "Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país", escribió el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en la red social X.

Landau, quien se autodenomina “el quitavisas”, expresó su indignación tras observar en redes sociales a “algunos elogiando, justificando o minimizando el suceso” y, por ello, instruyó a los funcionarios consulares a “tomar las medidas pertinentes”.

Además, instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.