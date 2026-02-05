El Gobierno venezolano abre un diálogo con la oposición, pero excluye a quienes "celebraron" el ataque militar de EE UU

Representantes de una parte de la oposición venezolana en la reunión de este miércoles con Rodríguez.

Jorge Rodríguez dijo al término de la cita, en la que estuvieron Henrique Capriles y Stalin González, que confía en que la amnistía contribuya a alcanzar un acuerdo político

Caracas/El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles de que algunos miembros del Gobierno sostuvieron una reunión con representantes de partidos minoritarios de la oposición para entablar un diálogo político, propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que incluya a sectores "coincidentes" y también "divergentes".

Al encuentro asistieron los diputados Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial (2012 y 2013), y Stalin González, ambos miembros de la bancada Libertad en el Parlamento y representantes de Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo (UNT), un partido que forma parte de la alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), pero que se distanció en los últimos meses. También participaron otros partidos políticos de la oposición minoritaria.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Jorge Rodríguez indicó que con el diálogo buscan resolver problemas concretos, alcanzar "victorias tempranas" y encontrar mecanismos de participación política "con garantías suficientes" para que "quien quiera hacer política" pueda hacerlo sin obstáculos.

Según dijo, buscan "mecanismos de encuentro" entre los sectores de la política venezolana y con "todo el espectro político opositor", aunque señaló que hay liderazgos políticos "en el extranjero" que "se autoexcluyen", sin mencionar directamente a la líder de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, quien salió de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz.

En este sentido, aseguró que celebrar el ataque militar de EE UU, en el cual fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, es "la antítesis del diálogo" y cuestionó que "en esos términos" se pueda entablar alguna conversación.

Rodríguez, quien ha sido jefe negociador de la delegación del chavismo en procesos de diálogo anteriores, explicó que esta reunión fue "una primera discusión", que describió como "franca" y "de grandes propuestas", en la que acordaron una agenda de trabajo que será elaborada "rápidamente" para sostener un nuevo encuentro el próximo lunes.

La delegación del Gobierno en este proceso está también integrada por el ex canciller Jorge Arreaza, los dos vicepresidentes del Parlamento, Pedro Infante y Grecia Colmenares, así como la diputada Carolina García y también Jhoanna Carrillo, gobernadora del estado Sucre (oriente), y según Rodríguez, esperan acordar medidas que puedan ser entregadas al Parlamento "para que se conviertan en instrumentos legales" y que sirvan para el "auxilio" de las necesidades de la población.

Más temprano, González informó que su fracción parlamentaria aceptó una invitación del Gobierno encargado para comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

Este grupo no se alinea con la mayor coalición opositora de Venezuela, liderada por María Corina Machado, aunque apoyan el reclamo de la plataforma para que se reconozca el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio de 2024 frente a Nicolás Maduro.

Tras el encuentro, Rodriguez dijo que espera que la amnistía –"un aporte inicial unilateral" del Ejecutivo, que se decidió "sin ningún tipo de consulta"– sea "suficientemente amplia" para que puedan ser liberados "todos los sectores" que "no estén incursos en graves delitos".

En este sentido, señaló que la legislación servirá para establecer "los mecanismos" para las liberaciones, y espera que dé "un mensaje poderoso" y "potente" de la "intención de un nuevo momento político" en el país suramericano. Según indicó, tiene prevista una reunión para "evaluar los alcances" de la iniciativa y así definir cuándo se presentará en el Parlamento para su primera discusión que, sin dar más detalles, adelantó que será "muy pronto".

El pasado 23 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la instalación del Programa para la convivencia y la paz y propuso convocar un "verdadero diálogo político" en el país, que incluya a sectores "coincidentes" y también "divergentes", una tarea que encomendó al presidente del Parlamento.

La líder chavista pidió entonces que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, "que no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

El pasado viernes, la presidenta encargada anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

Estos anuncios se dieron en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado, que afirma que hasta ahora han sido liberadas 895 personas.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, ha verificado 350 liberados hasta este miércoles a las 10:00 hora local, a la par que registra otros 687 que siguen encarcelados.