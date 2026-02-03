Cientos de manifestantes en Caracas piden a Rodríguez una amnistía “real y no selectiva”

Estudiantes en Venezuela exigieron la liberación inmediata y plena de todos los presos políticos en el país

Activistas, familiares de presos políticos y algunos excarcelados también se reúnen en la sede de la Universidad Central de Venezuela

Caracas/La Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas se convirtió este martes en el epicentro de una manifestación masiva. Cientos de estudiantes universitarios, activistas, familiares de presos políticos y algunos excarcelados exigieron una amnistía de “amplio alcance”, “real y no selectiva”, la liberación inmediata y plena de todos los presos políticos en el país y “garantías de no repetición”, tras la propuesta de ley anunciada el pasado viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los manifestantes se congregaron en la Plaza del Rectorado de la UCV, con banderas, pancartas y fotografías de los cientos de presos políticos reportados por distintas ONG en el país, en una convocatoria impulsada por el movimiento estudiantil de la UCV y apoyada por la Federación de Centros Universitarios, cuyo presidente es Miguelangel Suárez, quien encaró la semana pasada a la presidenta para pedir la liberación de los cerca de 200 estudiantes que aún están presos.

En medio de consignas como “democracia es libertad”, “amnistía total” y “libertad para Venezuela”, Octavio González, integrante del Consejo Universitario de la UCV, dijo que “la ley de amnistía debe establecerse para todos los casos de procesos abiertos, investigados y juzgados por razones políticas, incluidas las medidas cautelares otorgadas a personas excarceladas”.

En el discurso, parte de un manifiesto del Movimiento Estudiantil de esa universidad, la dirigencia estudiantil afirmó que la anunciada ley de amnistía debe ser de “amplio alcance” y que debe estar acompañada del “restablecimiento de los derechos civiles y políticos”.

La dirigencia estudiantil afirmó que la anunciada ley de amnistía debe ser de “amplio alcance”

En el manifiesto también se pide “transparencia” en el proceso y propone que los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas del país, junto a “los mejores estudiantes” de las escuelas de Derecho, participen como “actores de supervisión independiente” para la revisión de los expedientes.

También exigieron “la derogación de legislaciones” que, a su juicio, “han servido de sustento, arbitrariedad y extralimitaciones por parte del Estado”, y mencionaron entre ellas la ley contra el odio y la de fiscalización de las ONG.

Además, los estudiantes remarcaron la importancia del “resarcimiento de daños”, con una “reparación proporcional, oportuna y transparente del daño causado” a los presos políticos que, añadió, también afectó a sus familias.

“No puede haber paz o reconciliación sin justicia, porque no puede ocurrir nuevamente en Venezuela que una persona esté presa por pensar diferente”, dijo a la agencia EFE Yandir Loggiodice, secretario general del Partido Centro Democrático, excarcelado hace dos días de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Este “es el momento preciso” para el encuentro y la reconciliación

Loggiodice, quien había sido detenido el 14 de julio del año pasado, consideró que este “es el momento preciso” para el encuentro y la reconciliación, y añadió que el Parlamento debe “acelerar” el proceso de aprobación de la legislación.

Otro excarcelado, Víctor Jurado, dijo que espera “con optimismo” que esta amnistía “traiga solución para que cese la persecución de los presos políticos”. Jurado es coordinador del partido opositor Un Nuevo Tiempo en el estado de Falcón y fue detenido hace ocho meses en la cárcel conocida como Tocorón (estado de Aragua).

“Realmente la ley de amnistía es una oportunidad que tienen los actores políticos que conviven en la Asamblea Nacional para, de una u otra forma, resarcir los daños que ha venido ocasionando esta diatriba de confrontación”, agregó.

Quien también fijó postura fue el ex preso político Javier Tarazona, quien demandó la derogación de “una serie de leyes que se han utilizado para la criminalización y la persecución”.

La protesta se ha desarrollado de manera pacífica en la capital venezolana, aunque en medio de una mañana tensa en Caracas, pues se registraron bloqueos viales en zonas cercanas, atribuidos a actividades oficiales simultáneas, lo que generó dificultades de movilidad. Aun así, no se han reportado incidentes graves de represión ni detenciones durante la actividad, aunque la vigilancia oficial fue evidente en los accesos al campus de la UCV.

No se han reportado incidentes graves de represión ni detenciones durante la actividad

Esta manifestación se inscribe en una ola de pronunciamientos universitarios recientes, que van desde el enfrentamiento público de estudiantes con Delcy Rodríguez a finales de enero, hasta acciones coordinadas con otras 11 universidades del país exigiendo libertad plena y respeto a la autonomía universitaria.

La mandataria encargada propuso el pasado viernes una ley de amnistía para “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política, una medida que beneficiará a los casos desde 1999, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo. El anuncio lo hizo en medio del proceso de excarcelaciones anunciado a inicios de enero por el Gobierno, que ahora habla de liberaciones desde noviembre y las cifra en 895.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, confirmó 344 excarcelaciones desde el 8 de enero, mientras que todavía registra 687 presos políticos.