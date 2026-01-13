Exigen liberar a los presos políticos en Cuba, como en Venezuela y Nicaragua

D Frente pide al Gobierno el inicio inmediato de una “negociación política nacional” ante la “crisis nacional sin precedentes”

La Habana/Activistas, periodistas independientes y familiares de presos están llamando al régimen cubano a que libere “inmediata e incondicionalmente” a “todas” las personas que se encuentran en la cárcel por motivos políticos en el país, replicando lo que han hecho en días pasados Venezuela y Nicaragua.

En un comunicado publicado este lunes y firmado por más de 270 personas, los activistas recuerdan que Venezuela y Nicaragua han puesto en marcha un proceso de excarcelación de presos políticos, por lo que, “en ese contexto, Cuba no puede seguir siendo la gran ausente”.

“Aunque estos anuncios se producen en la opaca y manipuladora retórica propia de los autoritarismos, vuelven a colocar en la agenda regional una demanda irrenunciable: la libertad de quienes han sido encarcelados por ejercer sus derechos”, destaca el texto.

Los firmantes agregan que, con una población inferior a los 10 millones de habitantes, “el país acumula más de 1.000 personas (1.197, según Prisoners Defenders) que han sido encarceladas por razones políticas en los últimos años, una cifra desproporcionada y alarmante que continúa siendo minimizada o relativizada por amplios sectores de la comunidad internacional”.

Ante ello, acusan a Cuba de continuar "beneficiándose de una tolerancia internacional inadmisible, sostenida por décadas de propaganda y por la falta de una respuesta política firme y coherente frente a la magnitud de la represión”, por lo que exigen que desde todo el mundo “se demande de forma pública y sostenida la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas” y “el cese definitivo de la criminalización del disenso”.

En su mensaje recuerdan que, el año pasado, durante los últimos días de la Administración del demócrata Joe Biden en EE UU, Cuba excarceló a 553 personas como parte de un acuerdo entre La Habana y Washington, mediado por el Vaticano.

El proceso fue criticado por distintas ONG de derechos humanos de Cuba e internacionales, que consideraron que la medida fue “opaca, incompleta, injusta y fraudulenta”. Un ejemplo de ello fueron los casos de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que fueron liberados, pero poco tiempo después el Tribunal Supremo Popular revocó sus excarcelaciones. También señalan que más de la mitad de los excarcelados en ese entonces eran reclusos comunes y no presos por motivos políticos.

Entre las personas que suscribieron al texto se encuentran 20 familiares directos de presos cubanos, disidentes históricos como el propioo Ferrer y Martha Beatriz Roque, ex presos del grupo de los plantados (opositores que se negaron a usar el uniforme de prisión), activistas de organizaciones como Justicia 11J y artistas como Tania Bruguera. De ese grupo, al menos una decena figura en la lista nacional de terroristas confeccionada por el Gobierno cubano.

El mismo día emitió también un comunicado exigiendo la liberación de los presos políticos D Frente, una de las principales plataformas opositoras de Cuba. En un comunicado este lunes, pidió al Gobierno el inicio inmediato de una “negociación política nacional”.

Indicó que, para que ese proceso “sea verificable y aceptable ante el pueblo y la comunidad internacional”, se deben cumplir al menos cuatro puntos: “La liberación total de los presos políticos, sin excepciones ni condiciones; el cese de la represión política y fin de la criminalización de la disidencia y la protesta cívica; reconocimiento legal de todas las fuerzas políticas y sociales, sin exclusiones ideológicas; y una convocatoria a elecciones plurales, bajo una ley electoral provisional que garantice transparencia e igualdad de condiciones”.

En su posicionamiento, D Frente señaló que “Cuba atraviesa hoy una crisis nacional sin precedentes”, lo que ha llevado al país a estar en “un umbral crítico”. Por ello, dijo, que “es imperativo comprender que es hora de devolver el país, definitivamente, a los cubanos, so pena de perder la nación para siempre”, pues la “historia no suele ofrecer segundas oportunidades cuando la supervivencia de una nación está en juego”.