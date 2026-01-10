Nicaragua libera presos políticos por aniversario de Gobierno, en medio de presión de EE UU

Este acontecimiento refuerza la percepción de un momento complejo para Managua.

Ortega llega a 19 años consecutivos en el poder mientras uno de sus principales aliados regionales cae en manos de Washington

Washington/El Gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de decenas de personas que permanecían detenidas, entre ellas presos políticos, según confirmaron EFE y medios locales. La excarcelación ocurre en medio de presiones de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el Gobierno informó que los liberados “han retornado a sus hogares y familias” con motivo de la conmemoración, sin precisar el número exacto ni las identidades de las personas excarceladas, ni las condiciones en que recuperaron su libertad.

Ortega cumple este sábado 19 años continuos en el poder, desde su regreso a la Presidencia en 2007. A sus 80 años, gobierna junto a Murillo en un esquema de copresidencia que ha consolidado el control del Ejecutivo y ha sido objeto de críticas internacionales.

El anuncio se da en un escenario de creciente incertidumbre política, marcado por tensiones diplomáticas con Washington y un contexto regional inestable. A ello se suma la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una misión militar estadounidense, un hecho que impacta directamente a uno de los principales aliados del Gobierno nicaragüense.

Este acontecimiento refuerza la percepción de un momento complejo para Managua, en el que confluyen presiones externas, cambios en el mapa político regional y cuestionamientos a la situación interna del país.

La liberación de los detenidos se interpreta como un gesto político en una fecha simbólica para el oficialismo, en un contexto de presiones externas y transformaciones en el equilibrio regional.