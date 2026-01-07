Extreman la vigilancia en redes y barrios de Nicaragua tras la captura de Maduro

Rosario Murillo convocó reunión en El Carmen, sin presencia de Ortega, ordenando el “estado de alerta” y la detención inmediata de quienes “amenacen la paz”

Managua/Durante una reunión convocada 12 horas después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro —en la que participaron un grupo de cuadros del Frente Sandinista y altos funcionarios del Gobierno, Ejército y Policía—, la “copresidenta” y vocera del régimen nicaragüense, Rosario Murillo, ordenó mantener un “estado de alerta” para todas las estructuras territoriales del partido, al mismo tiempo que decretó aumentar la vigilancia en los barrios y en las redes sociales, confirmaron a Confidencial fuentes vinculadas a la Secretaría del FSLN.

La “encerrona” se realizó la tarde del 3 de enero de 2026 en El Carmen —que funciona como residencia, casa presidencial y Secretaría del Frente Sandinista—, sin la presencia de Daniel Ortega. Murillo estuvo acompañada por Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y fue asistida ocasionalmente por su hija, Camila Ortega.

Murillo insistió en permanecer en “alerta máxima”, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y la captura de Maduro en Venezuela y ordenó aumentar la vigilancia sobre “elementos opositores radicales”, en torno a los “deportados de Estados Unidos”, y sobre la posible “formación de grupos que perturben nuestra paz”.

Las instrucciones incluyen, en particular, “monitorear los comentarios en redes sociales”

En los barrios y comunidades, Murillo instruyó a los grupos sandinistas establecer una vigilancia específica sobre “celebraciones, puestas de mantas, afiches o pintas, y cualquier actividad que amenace la paz que gozamos los nicaragüenses”.

Las instrucciones incluyen, en particular, “monitorear los comentarios en redes sociales”, bajo el argumento de que “las redes son el eje principal” de articulación de mensajes críticos y expresiones de rechazo sobre lo que ocurre en Venezuela o inclusive la situación sociopolítica de Nicaragua.

Asimismo, se ordenó crear “puestos de mando de vigilancia revolucionarias en los barrios y comunidades” para informar a los niveles distritales sobre “cualquier comentario en contra de nuestro buen gobierno”, así como sobre “lo que está pasando en nuestra hermana Venezuela”.

Por otro lado, las estructuras territoriales deberán informar de manera efectiva “de cada situación que pase en nuestros barrios”, con el objetivo de que quienes “amenacen la paz, sean detenidos de inmediato”.

Posterior a la captura de Maduro, Murillo acusó de que han “secuestrado” en Caracas al presidente venezolano, sin mencionar directamente a Estados Unidos, ni al presidente Donald Trump.

Murillo pidió particularmente aumentar la vigilancia sobre “elementos opositores radicales”, sobre los “deportados de Estados Unidos” y sobre la “formación de grupos que perturben nuestra paz”.

Entre enero y noviembre de 2025, el Gobierno de Donald Trump deportó a 6095 nicaragüenses, según reportó Confidencial. Los migrantes llegaron a Managua a bordo de 54 vuelos.

La captura de Maduro ha dividido al continente americano entre quienes celebran el fin del mandato del chavista y quienes denuncian las acciones estadounidenses como ilegales.

“En la reunión no se distribuyó ningún documento u orden escrita, solamente brindaron orientaciones de forma verbal”

Maduro seguirá detenido en una prisión de Nueva York y volverá a comparecer el 17 de marzo de 2026 ante la justicia de Estados Unidos.

Una de las fuentes vinculada a la Secretaría del FSLN en El Carmen confirmó a Confidencial que los convocados a la reunión por Murillo era “un grupo selecto” de personas, entre ellos la “plana mayor” de los secretarios políticos del FSLN, así como altos cargos del Ministerio del Interior, la Policía, el Ejército, mientras que otros funcionarios estaban conectados de manera virtual.

En la reunión, la “copresidenta” indicó que se debía orientar el “estado de alerta” para todas las estructuras territoriales del FSLN, la Policía, el Gobierno, y las alcaldías, sobre “la situación ocurrida en el hermano pueblo de Venezuela”, en referencia directa a la detención de Maduro, y su esposa Cilia Flores, en Caracas durante la madrugada del 3 de enero de 2026.

Según uno de los participantes en la reunión, las orientaciones de Murillo emanan de una “jefatura nacional”, para ser reproducidas a “nivel departamental, distrital, y territorial”, y también a través de la Policía Nacional, con los secretarios políticos de cada sector de Nicaragua.

“En la reunión no se distribuyó ningún documento u orden escrita, solamente brindaron orientaciones de forma verbal”, dijo la fuente.

________________________

Nota de la Redacción: Este artículo se publicó originalmente en Confidencial.