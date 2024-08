'Granma' recuerda el consejo de Fidel Castro a Chávez: "¡No dimitas! ¡No renuncies!"

Madrid/La prensa oficialista cubana sigue empeñada en secundar la postura del régimen de Nicolás Maduro respecto al resultado de las elecciones en Venezuela, criticada por buena parte de la comunidad internacional, incluida la izquierda moderada. En una nota publicada este martes por Granma llama incluso, indirectamente, a que el mandatario venezolano se quede en el poder, recordando la reacción de Fidel Castro tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

“No dimitas! ¡No renuncies!”, recuerda el diario del Partido Comunista de Cuba que Castro le dijo al venezolano la madrugada del 12 de abril de aquel año, cuando pudo contactar con él “tras horas de intentos infructuosos”. Granma alude a esta presunta conversación citando el relato del propio Chávez: “‘No te vayas a inmolar’, me dijo. ‘Salva a tu gente y sálvate tú como puedas, esto no termina aquí’. Y al final me dijo: ‘Aquí te espera tu pueblo, aquí te espero. Sálvate, sálvate. Aquí te espero’”.

En aquel momento, cosa que no dice el periódico oficial, se cumplían dos años de la firma del primer convenio bilateral entre ambos países, que garantizaba a Cuba el suministro constante de petróleo vital para salir del Período Especial y que abrió la puerta a la incursión de cubanos en el Gobierno de Venezuela. De hecho, fue a partir del golpe de Estado de 2002 cuando, según los periodistas autores del libro La invasión consentida (Debate, 2019), Chávez “decidió confiar a los cubanos tareas de inteligencia para blindarse contra futuras conspiraciones militares”.

'Granma' mete en el mismo saco a "la progresía bienpensante latinoamericana y los medios de la derecha"

La nota de Granma argumenta que el entonces mandatario venezolano “representaba ese ‘mal ejemplo’ al que la ultraderecha y el imperio atacan en la región” y que “el apoyo constante y el consejo infalible de Fidel en aquellas horas aciagas, le permitió recomponerse y evitar que fructificase en Venezuela la fórmula que habían ensayado contra Allende”.

Con los que derrocaron a Salvador Allende, precisamente, colocó Nicolás Maduro este miércoles al actual presidente chileno, Gabriel Boric, al referirse a él como “pinochetista y golpista”. Poco antes, Boric había declarado en una conferencia de prensa que no tenía dudas de que el régimen de Maduro “ha intentado cometer fraude”.

Lejos de acercarse a la postura izquierdista de Boric y siguiendo la línea de Caracas, otra nota de Granma mete en el mismo saco a “la progresía bienpensante latinoamericana y los medios de la derecha”, que, según el oficialismo, con su foco en las presidenciales de Venezuela estarían ignorando “el genocidio en Gaza, el catastrófico derrumbe de Ucrania, el peligro de una Tercera Guerra Mundial y la catástrofe climática”.

María Corina Machado, durante su entrevista con varios medios independientes / Captura/Tal Cual

Otro izquierdista, el asesor especial de la Presidencia brasileña para las relaciones internacionales, Celso Amorim, hizo este miércoles declaraciones que también ponen en duda la postura de Maduro al no divulgar las actas electorales. “Creo que él entiende que habrá un momento de cansancio y que eso no es bueno para él. Y, si hay cansancio, hay riesgo de que Venezuela termine con dos presidentes o con ninguno”, afirmó el ex canciller brasileño en una entrevista al canal de televisión Globonews citada por la agencia EFE.

El asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que considera “muy lamentable que las actas electorales” no hayan aparecido y que le comunicó esa posición a Maduro en la larga conversación, de casi una hora, que tuvieron al día siguiente de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

Dijo igualmente que no entiende por qué Maduro decidió entregar las actas a la Justicia en lugar de divulgarlas: “Tengo que confesar mi ignorancia porque no entiendo bien lo que la Justicia puede hacer con las actas”.

Amorim también dijo que teme un agravamiento de la situación en Venezuela por la profunda división que vive el país y pese a que aclaró que prefiere no usar la expresión “guerra civil”, dijo temerla. “El peor escenario es que nos quedemos en esa situación de condenar a uno o condenar al otro. Me temo mucho que puede haber un conflicto muy grave. No quiero usar la expresión guerra civil, pero temo mucho”, fueron sus palabras.

"Me temo mucho que puede haber un conflicto muy grave. No quiero usar la expresión guerra civil, pero temo mucho"

Según Amorim, Brasil, Colombia y México se unieron para ayudar a Venezuela a encontrar una solución a esa crisis porque, “por la profunda división que existe en el país caribeño”, será necesaria una mediación para que Gobierno y oposición dialoguen.

Precisamente por esta iniciativa fue preguntada este miércoles la líder opositora María Corina Machado, en una entrevista conjunta con varios medios independientes venezolanos y colombianos. “Indiscutiblemente ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen y creo que se han mantenido en una posición prudente para poder mantener esta interlocución”, sostiene Machado, quien no desecha que puedan sumarse facilitadores de otros países.

Sin embargo, respecto a las filtraciones de fuentes publicadas en algunos medios, como el diario español El País que aluden a un posible pacto entre las autoridades del régimen y la oposición pero excluyéndola a ella, Machado dice que es “pura especulación” y aseveró: “Yo no he escuchado eso ni siquiera insinuado por ninguna de las personas con las que he hablado dentro y fuera del país, pero al final los líderes de los venezolanos los eligen los venezolanos, no los elige la comunidad internacional”.

La opositora afirmó también, a las preguntas de los periodistas locales, que Maduro debe entender que “su mejor opción” es “entablar una negociación” con el antichavismo mayoritario, que insiste en la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia.

Machado pidió a Chaves que les "ayude a pensar" nuevas iniciativas diplomáticas para aumentar la presión al Gobierno

A juicio de Machado, principal valedora de González Urrutia, ese proceso de diálogo tiene que tener como base el “respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio”, y si bien “todavía” no hay negociación, sí “existe” una “absoluta disposición” por parte de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Asimismo, adelantó que, en esas conversaciones, se ofrecerían “garantías e incentivos para que, efectivamente, la transición fluya de una manera ordenada y estable”. Aunque el llamado a una negociación no es nuevo, Machado lo reitera cuando la PUD denuncia un "fraude" por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro presidente reelecto con el 51,95% de los votos, mientras que González Urrutia obtuvo el 43,18%, lo que rechaza este sector antichavista, que dice contar con el 83,5% de las actas que demuestran la victoria de su abanderado.

Poco antes de la entrevista, en una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, Machado afirmó que Maduro solamente cuenta con el apoyo del alto mando militar, apostillando que “no son muchos”. “Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del PSUV [el partido gobernante] no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira”, dijo la ex diputada.

Machado pidió a Chaves que les “ayude a pensar” nuevas iniciativas diplomáticas para aumentar la presión al Gobierno, que, en vista de las protestas contra el resultado electoral anunciado, ordenó extremar el control policial y militar para enfrentar lo que consideran “un golpe de Estado cibernético”.