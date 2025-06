La Guardia Civil registra la sede del Partido Socialista Obrero Español por un caso de corrupción

Madrid/Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España estuvieron durante tres horas este viernes en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el Gobierno, para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, secretario de Organización de la formación hasta la semana pasada, imputado por un caso de corrupción.

Los guardias civiles de esa división judicial, encargada de investigar graves delitos de delincuencia y crimen organizado, también registraron otras entidades del Estado: las oficinas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Todo ello, por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye un caso de sobornos a cambio de concesiones de obras públicas.

El magistrado reclamó al Ministerio de Transportes que aporte el correo del ex ministro de esa cartera, José Luis Ábalos, quien fue número dos de Pedro Sánchez en el PSOE.

En una resolución dictada este mismo viernes, el instructor requiere al PSOE que permita a los agentes “la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa” de Santos Cerdán. Asimismo, reclama que entregue a la UCO “cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse” y que haya sido “empleada exclusivamente” por el ex dirigente socialista, número tres del Partido, y como tal encargado, entre otras cosas, de la gestión de la militancia y la gestión de recursos.

El ex dirigente aparece en un informe policial que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones a cambio de comisiones

El juez adoptó la decisión al haber acordado formalmente la imputación de Cerdán, que el pasado lunes renunció a su escaño como diputado y ya no goza del aforamiento. El ex dirigente aparece en un informe de la UCO, dado a conocer la semana pasada, que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones a cambio de comisiones.

En el mismo documento, de 47 páginas, el magistrado requiere al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, “para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes (..) el acceso y grabado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo” de Ábalos, su antecesor en el cargo.

El magistrado también solicita a Adif que envíe al Supremo, en un plazo de 15 días, documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; otra en Monforte (Galicia), por 1,4 millones, y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.

Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras para que facilite, en el mismo plazo, documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una en Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; otra en Teruel, por 5,7 millones, y otra en una autopista entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones.

Pedro Sánchez no da noticia desde el miércoles, cuando acudió a una tensa sesión de control en el Congreso de los Diputados

Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

El Partido Popular (PP), en la oposición, ejerce la dirección letrada de las distintas acusaciones del caso, que comenzó con denuncias de lucro en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, valorados en 54 millones de euros. Por ello fue imputado, junto con otras 10 personas, Koldo García, quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos.

Ábalos, Cerdán y García llegaron a formar el más estrecho círculo de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los tres, por ejemplo, fueron los que, a bordo de un Peugeot 407, recorrieron con Sánchez toda España para recabar los votos de la militancia que acabarían dándole al actual jefe del Ejecutivo la Secretaría General del PSOE, en 2017 y contra todo pronóstico, pues había sido forzado a dimitir un año antes.

No es baladí, tampoco, que Ábalos fuera quien, en nombre de la lucha contra la corrupción, defendiera en 2018 la moción de censura (un revocatorio del mandato) contra el entonces presidente Mariano Rajoy, del PP, que llevaría a Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Distintos casos de irregularidades, revelados en los últimos cinco años por diversos medios medios españoles, como El Confidencial, Vozpópuli o The Objective, cercan hoy al jefe del Ejecutivo español, que no ha dado noticia desde el miércoles, cuando acudió a una tensa sesión de control en el Congreso de los Diputados de Madrid. Ayer jueves, canceló la agenda que tenía prevista.

El líder de la oposición ha reiterado este viernes su petición de adelantar las elecciones y la dimisión del presidente

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este viernes su petición de adelantar las elecciones y la dimisión del presidente. “España no puede vivir en una redada permanente”, afirmó, después de los registros ordenados por el Tribunal Supremo.

En una intervención durante un acto en Castilla y León, Feijóo se refirió a los episodios de corrupción “graves, agudos e intensos” que asolan al Gobierno. “El escándalo de mañana tapará el de esta tarde”, lamentó el presidente de la oposición, quien criticó la "gran avalancha" de implicados.

“No podemos seguir, esto no lo habíamos visto jamás, España no merece vivir en una redada permanente y televisada, no merece esta decadencia, no se habla de otra cosa”, ha relatado, al tiempo que ha considerado que la única decisión que debe salir este viernes del “búnker” de La Moncloa, la casa de Gobierno, es “la dimisión” de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. “Es el momento de poner fin a la escapada, la situación es insostenible”.