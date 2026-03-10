Guatemala sustituirá con estudiantes las vacantes que dejan 412 médicos cubanos

Los especialistas de la Isla generaron gastos al Estado por más de cuatro millones y medio de dólares al año

La Habana/El Ministerio de Salud de Guatemala cubrirá con estudiantes de medicina que realizan una residencia, parte de los espacios que dejan 412 especialistas cubanos por los que se desembolsó anualmente 4.513.872 dólares. De acuerdo con el diario Prensa Libre, “el reemplazo del personal de la Isla será progresivo”.

Sin embargo, la dependencia aún “no define la cantidad de estudiantes que designará para atender cada puesto que quedará vacante”. El Ministerio de Salud aseguró que se trabaja en la “reorganización del recurso humano actual para no desatender a la población”. Además, se “contemplan incentivos para quienes ocupen plazas de difícil acceso”.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, precisó a finales del pasado mes que el 80% de los brigadistas de la Isla se encontraban en ocho departamentos: comunidades de Petén, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Zacapa y San Marcos, mientras que otros 40 galenos se encontraban en Guatemala.

Guatemala desembolsó anualmente 4.513.872 dólares por 412 especialistas cubanos

El defensor de los especialistas, el diputado José Chic, del bloque opositor Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), advirtió al mismo diario que los estudiantes no resolverán la problemática en los servicios de salud pública y recordó que es una medida temporal.

“Es preocupante la situación, pues no hay un plan de intervención; ni siquiera hay un tema presupuestario”, afirmó el legislador y denunció que el Ministerio de Salud emitió una circular en la que “pide a los directores de los hospitales que hagan readecuaciones presupuestarias internas para la contratación del personal, cuando debió haber hecho todo esto desde varias semanas atrás”.

La cobertura de plazas que dejen los especialistas cubanos, advirtió Chic, obliga a un nuevo acuerdo que regule a los residentes de manera permanente. Este año se estableció que los estudiantes que hagan su práctica en el departamento de Guatemala recibirán un incentivo de 3.384 quetzales (341 dólares), mientras que para el resto de los departamento guatemaltecos, se les otorgarán 3.227 quetzales (420 dólares).

Prensa Libre recordó que en los últimos años “los fondos llegan con varios meses de atraso a los epesistas, lo que para muchos complica el pago de hospedaje, alimentación, transporte o servicio de telefonía, ya que son asignados a lugares que están lejos de su lugar de origen”.

El pasado 24 de febrero, 10 de los 412 médicos cubanos, abordaron un vuelo con destino a la Isla

Hasta el momento se tiene confirmada la salida, el pasado 24 de febrero, de 10 de los 412 médicos que integran la misión cubana, entre los que se encuentran 333 especialistas de ginecología, medicina interna, anestesiología, pediatría, cirugía, ortopedia y medicina general integral, además, de personal de enfermería, técnicos de laboratorio clínico y de rayos X.

Guatemala puso fin, así, a una cooperación que empezó en 1998, tras el impacto del huracán Mitch. En 2019, relatoras especiales de la ONU enviaron una carta urgente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, denunciando abusos como contratos opacos, retención salarial de hasta el 75% y represalias contra quienes se negaban a participar. La Habana nunca respondió.