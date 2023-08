Con más de 7.000 habitaciones, la hotelera india Muthu crece en Cuba sin pausa y a toda prisa

Hace apenas seis años casi nadie en Cuba sabía quién era Nesamani Maran Muthu. Quizá eso no haya cambiado pero su apellido hoy ya suena en casi todas las provincias de la Isla y este miércoles su rostro ha llegado a la mayoría de los cubanos a través de la prensa oficial, que se ha hecho eco de la sonriente imagen del primer ministro Manuel Marrero al lado de este indio cuyo imperio turístico se expande a velocidad de vértigo por la Isla.

La empresa india MGM Muthu Hotels & Resorts ha conseguido tener más de 7.000 habitaciones en Cuba en un tiempo muy breve, sobre todo si se tiene en cuenta la parálisis del sector turístico por la pandemia, pero aún le sabe a poco. "Nos informó de su intención de ampliar la gestión de hoteles en nuestro país e invertir en un Parque Acuático", afirmó Marrero, quien fue durante 15 años ministro de Turismo, en su cuenta de X.

El jefe del Gobierno no concretó ningún detalle más, por lo que resulta imposible saber si se refería a alguno más de los que ya están anunciados como próximas aperturas en la página web de la empresa. La compañía posee, ya en funcionamiento, tres establecimientos en Cayo Guillermo y uno en cada uno de los destinos más turísticos de la Isla: Holguín, Cayo Coco, Cayo Santa María, Varadero y La Habana. A ellos hay que sumar otros cinco de próxima apertura en Varadero, Holguín, Las Tunas y dos más en La Habana.

Pero los planes no se limitan a las plazas hoteleras. El pasado mayo, el consejero delegado de la división cubana de MGM Muthu, Rafael López Alcaraz, habló de la inminente apertura de una OTA (Online Travel Agency) de la compañía específica para la Isla, CubaBooking.com. Según sus declaraciones, la página –cuya creación se anunció por primera vez en 2020– debía estar en funcionamiento en dos meses, algo que no ha ocurrido pero parece inminente. El dominio es accesible y muestra un video con vistas previas de la aplicación y el mensaje We're coming soon (Llegamos pronto).

López Alcaraz hizo otro anuncio no menos importante: la puesta en marcha de vuelos domésticos para conectar sus destinos. "Uno de los problemas que nos han reclamado los turistas es que, como Cuba es un país muy extenso, si quieren visitar Holguín, Cayo Santa María u otro destino, tiene que ser por carretera", describió.

"Nosotros vamos a poner dos aviones diarios con varias frecuencias que van a unir los polos de La Habana con Cayo Santa María, Cayo Coco y Holguín. Esa es la idea que tenemos y ya prácticamente es un hecho, hemos tenido todas las reuniones pertinentes con las autoridades aeroportuarias y estamos en la recta final para ponerlo en marcha". Tampoco se sabe en qué punto está la iniciativa, pero la buena marcha de las relaciones de la empresa y el Gobierno invita a pensar que no habrá inconvenientes.

El consejero delegado habló de una línea de negocio más. "Vamos a tener dos importadoras en Cuba para traer productos, no solamente que sean insumos de bebidas, sino de todo tipo. Pueden ser muebles, enseres, de todo. Estamos creando ya dos sociedades para ello", avanzaba en enero. Ya en su visita de mayo incidió en esos planes.

"Tenemos una empresa de trading para importar desde Portugal todo tipo de suministros", especificó. "Estamos creciendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa", agregó, el eslogan que tanto repitió Raúl Castro durante los años en que su mandato se avanzó en algunas reformas que tuvieron menos velocidad que la expansión de Muthu.

La sede de la empresa se encuentra en Londres, aunque poseen oficinas en Argentina, Canadá, Nueva Delhi, España, Francia, Portugal, Oriente Medio y Alemania, además de la que abrió en La Habana.

En la capital está, precisamente, el hotel de más reciente inauguración de la cadena, un enorme establecimiento de 11 plantas y casi 500 habitaciones en el barrio de Miramar que, pocos días después de su inauguración, apenas albergaba la presencia de un puñado de empleados a la espera de visitas en la cafetería, según pudo comprobar 14ymedio. En los bajos, también estaba prevista la construcción de un amplio centro comercial con productos de "todas las principales marcas internacionales".

La popularidad de Muthu se produjo a partir de dos factores muy distintos. Uno fue la apertura del primer establecimiento LGBTI+ friendly en Cuba, el Hotel Gran Muthu Rainbow, en Cayo Guillermo, en 2019.

El otro fue el foco de coronavirus que en septiembre de 2020 protagonizaron sus obreros indios. Los trabajadores habían llegado a la Isla en 2016 –de la mano de la francesa Bouygues– para participar en la construcción del Gran Hotel Manzana Kempinski, en La Habana. Su contratación fue polémica en aquel momento, ya que la prensa oficial señaló que rendían más y mejor que los cubanos y, además, cobraban hasta 53 veces más que un empleado nacional.

Entre los que se quedaron para la obra del Gran Muthu Habana, 23 resultaron contagiados de covid-19.

Muthu se mostró este año confiada en que Cuba pueda lograr su meta de visitantes extranjeros, fijada en 3,5 millones. "Creemos que se puede conseguir y vamos a trabajar con el Ministerio de Turismo para lograrlo, con mucho esfuerzo por parte de todos", dijo López Alcaraz en mayo. Pero las cifras que se contabilizan hasta junio (1,44 millones) invitan a pensar que habrá que rebajar las expectativas, como ya ocurrió el año pasado, cuando se registraron las llegadas de 1,6 millones de turistas en lugar de los 2,5 millones previstos por las autoridades.

