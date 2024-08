Harris se presenta como el contrapunto a un "Trump sin límites" al aceptar la nominación

La actual vicepresidenta atacó a su contrincante asegurando que "no es un hombre serio, pero las consecuencias de ponerlo de nuevo en la Casa Blanca son muy serias"

Chicago/La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, se presentó este jueves ante los estadounidenses como la única opción a un Donald Trump "sin límites" y prometió una "nueva vía hacia adelante" al aceptar la nominación que la convierte en la primera mujer de orígenes afroamericanos e indios en optar por la presidencia del país. "En nombre de todos cuyas historias solo pueden escribirse en esta gran nación, acepto su nominación para ser presidenta de Estados Unidos", declaró como colofón a dos meses turbulentos para los demócratas, que comenzaron con la nefasta actuación de un avejentado presidente Joe Biden en el debate presidencial del 27 de junio.

Harris habló ante los miles de delegados del Partido Demócrata en el estadio de los Chicago Bulls en horario de máxima audiencia y con las cámaras de las televisoras de todo el país pendientes de un discurso en el que se mostró a sí misma como una líder "realista, práctica y con sentido común".

La candidata demócrata levantó a los presentes al grito de "no vamos a volver atrás", en referencia al único mandato que Donald Trump ha pasado en la Casa Blanca entre 2017 y 2021. Con respecto al presidente Joe Biden, que le dejó el camino libre al renunciar a la reelección, darle apoyo a su candidatura y dejarle una campaña con las arcas llenas, Harris dijo que le estará "eternamente agradecida". "Cuando pienso en el camino que hemos recorrido juntos, quedo llena de gratitud. Joe, tu historial es extraordinario, como la historia demostrará. Tu carácter es inspirador", añadió.

"Estados Unidos, el camino que me ha traído aquí desde hace unas semanas ha sido, sin duda, inesperado. Pero no soy ajena a los viajes improbables", aseguró Harris, que recordó el pasado migrante de su madre. También prometió recortes de impuestos a la clase media, trabajar por una ley que devuelva las protecciones al aborto, resucitar un proyecto de ley fronterizo bipartidista que restringía el acceso al asilo, apoyado por Biden, y seguir invirtiendo en la Defensa para tener "la mayor fuerza letal del mundo".

Harris atacó a Trump asegurando que "no es un hombre serio, pero las consecuencias de ponerle de nuevo en la Casa Blanca son muy serias", dijo, asegurando que su oponente es una amenaza a la democracia. "Imaginen a un Donald Trump sin límites y cómo usaría los inmensos poderes de la Presidencia de Estados Unidos, no para mejorar sus vidas, no para reforzar nuestra nación, pero para servir a su único cliente: él mismo", aseguró.

Harris se presentó a los estadounidenses como una mujer de clase media que aprendió a "no tener miedo" mientras la arropaba un plantel de mujeres en puestos de poder vestidas de blanco en homenaje a las sufragistas.

Por su parte, Trump arremetió este jueves contra Harris a través de una serie de publicaciones en su red social Truth Social, mientras ella pronunciaba el discurso para aceptar la nominación demócrata a la Casa Blanca. "¿Demasiados 'gracias' dichos muy rápidamente, qué le pasa?", se burló Trump cuando Harris comenzó su intervención, a la que se refirió como "Camarada Kamala".

Minutos después de que Harris concluyera su discurso, Trump intervino en la cadena conservadora Fox para cargar contra la vicepresidenta.