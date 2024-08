Obama pide a EE UU abrir un "nuevo capítulo" para llevar a Harris a la Casa Blanca

"No soy un radical, soy una persona con sentido común", asegura Trump

Miami/Barack Obama pidió este martes a la ciudadanía de Estados Unidos que abra un "nuevo capítulo" para llevar a la actual vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris a la Casa Blanca y dejar atrás la "oscuridad" de la era de Donald Trump. Obama, hijo adoptivo de la ciudad de Chicago, fue recibido con una estruendosa ovación en el estadio United Center donde se celebra la Convención Nacional Demócrata, que el jueves escuchará a Harris dar el discurso en el que aceptará formalmente la nominación presidencial del partido.

"¡Sí, se puede!", gritaba el público cuando Obama se subió al escenario, replicando el lema y la energía que lo catapultó a la Casa Blanca en 2008. El ex presidente correspondió afirmando que se sentía "esperanzado" con estas elecciones, en alusión a la consigna de "esperanza" y "cambio" de su propia campaña presidencial.

Obama atacó con dureza a Trump, describiéndolo como un multimillonario egoísta y bravucón, que solo ve el "poder como un medio para conseguir sus fines", y que recurre a "apodos infantiles" y "teorías conspirativas locas" para combatir su mayor "miedo", que dijo es perder ante Harris en las elecciones de noviembre.

En un tono más enérgico que en otras ocasiones, Obama recurrió incluso al ataque personal y, con tono burlón, dijo que Trump tiene una "extraña obsesión con el tamaño de las multitudes", lo que provocó automáticamente el regocijo del público que estalló en aplausos. La propia campaña de Harris ha utilizado el término "extraño" para atacar a Trump y a su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance.

"No necesitamos cuatro años más de fanfarronería y caos. Hemos visto esa película y sabemos que la segunda parte siempre es peor. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. ¡Estamos listos para una presidenta Kamala Harris!", clamó.

Obama procedió a describir el Estados Unidos que quiere crear Kamala Harris como uno de "libertad" y "oportunidades" para todos los estadounidenses, sin importar su clase social ni el color de su piel. "Creo que eso es lo que anhelamos, un regreso a Estados Unidos donde trabajemos juntos y nos cuidemos unos a otros", afirmó Obama, quien en algunos momentos adoptó un tono más reflexivo y emocionó a las miles de personas que le escuchaban embelesadas en el estadio.

Con sus palabras, el primer presidente afroamericano de EE UU puso todo su capital político detrás de Harris para que pueda hacer historia como la primera mujer, la primera afroamericana y la primera persona de origen indio en ser elegida presidenta de Estados Unidos.

Por su parte, Donald Trump subrayó este martes que en caso de volver al poder acabará con la criminalidad del país, un tema central en su campaña por la Casa Blanca, y se desmarcó de quienes lo califican de radical. "No soy radical. Solo soy una persona con sentido común", dijo en un mitin en Howell (Míchigan) centrado en la delincuencia y la seguridad.

Los estadounidenses, dijo, quieren una frontera y una Policía fuerte: "Queremos una buena vida. Queremos estar seguros", señaló ante agentes de las fuerzas del orden de esa ciudad, avanzando que en caso de vencer en las elecciones del 5 de noviembre ofrecerá al país "cumplimiento de la ley, seguridad y paz".

"Yo creo en el cumplimiento de la ley. El otro grupo no. Vamos a parar el crimen violento en Estados Unidos. Vamos a poner freno a la ola criminal de Kamala, que está llegando a niveles nunca vistos. Es la persona de izquierdas más radical que alguna vez ha pensado en la presidencia", destacó.

"La gente no conoce a la verdadera Kamala, pero yo sí. Está más a la izquierda de lo que nadie jamás pueda pensar. Sería un desastre como presidenta. Yo amo nuestro país y no necesitaba hacer esto. No necesitaba ser imputado cada vez que paso por un estado", añadió. Trump reiteró su promesa de "cerrar la frontera" en su eventual primer día en la Casa Blanca y la de devolver a su país a los inmigrantes que crucen a Estados Unidos de manera irregular.

"Queremos que llegue gente, pero que lo haga de forma legal. Mandaré a los (inmigrantes) ilegales de Kamala de vuelta a casa, que es donde pertenecen", destacó junto a su intención de dar más fondos a las fuerzas de seguridad y a su denuncia de que el crimen en Estados Unidos está "fuera de control".

A pesar del panorama violento que pintó para el conjunto del país, no obstante, las últimas cifras apuntan a una reducción generalizada de la tasa de delincuencia en los seis primeros meses de 2024 respecto a hace un año. La comparecencia de Trump se produce en una semana en la que el magnate neoyorquino, de 78 años, protagoniza una intensa agenda de actos de campaña para contrarrestar el foco mediático que se cierne cernirá sobre la Convención Nacional Demócrata de Chicago, donde el jueves se oficializará como candidata a Harris.

Trump y su equipo acudirán estos días a cuatro estados clave como Pensilvania, Míchigan, Carolina del Norte o Arizona, centrándose en cuestiones cruciales para los conservadores de cara a las presidenciales, como la inmigración, la seguridad o la economía.