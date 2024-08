Trump se apoya en Musk y en X para impulsar su campaña electoral

El ex presidente y candidato defiende su relación con líderes como Putin: "Llevarse bien con ellos es bueno"

Washington/El ex presidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) utilizó este lunes X para impulsar su campaña electoral con una conversación en directo con el magnate Elon Musk que le permitió ahondar en sus críticas a los demócratas y a la situación del país.

El encuentro, que había generado gran expectación, comenzó con unos 45 minutos de retraso. Musk alegó que su plataforma parecía haber sufrido un ataque de denegación de servicio, conocido como DDOS, y que estaban trabajando para contenerlo.

X aseguró que había probado su sistema con ocho millones de oyentes simultáneos y la conversación fue seguida finalmente por unos 1,3 millones de personas. "Felicidades. ¿Se me paga por esto?", le dijo Trump ante el elevado interés despertado.

Musk había prometido que su intercambio no iba a tener ni guion ni límites, pero incidió en temas que le resultan cómodos al ex mandatario, como la "inmigración ilegal" que, según este último, le "salvó" la vida el pasado 13 de julio, cuando fue objeto de un intento de asesinato.

El ataque tuvo lugar durante un mitin en Butler (Pensilvania). Un joven de 20 años, abatido después por los agentes, disparó a Trump desde un tejado que estaba fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja el expresidente conservador giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su mandato. "Voy a dormir siempre con él", bromeó este lunes.

La conversación se produjo en un momento en que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, adelanta a Trump en las intenciones de voto. Según el promedio elaborado por la web FiveThirtyEight, le supera por 2,8 puntos con un porcentaje del 46,1%.

"Si votas por ella deberías hacerte mirar la cabeza", dijo Trump, mientras que Musk consideró que los demócratas están "reescribiendo la historia" haciendo pasar a la candidata demócrata por una persona "moderada".

Musk manifestó públicamente el pasado julio que apoyaba a Trump en las elecciones y lo hizo pese a que, según apuntó él mismo este lunes, se considera a sí mismo históricamente un "demócrata moderado". "Pero estamos realmente ante un punto de inflexión crítico para el país. (...) Usted es el camino de la prosperidad para Estados Unidos y Kamala es lo contrario", sostuvo.

Y en esa línea animó a los electores a votar también por Trump el próximo 5 de noviembre, un favor que el conservador le agradeció apuntando que es un "honor" tener el respaldo de alguien a quien siempre había situado a la izquierda.

También defendió su relación con líderes extranjeros como el ruso Vladímir Putin, el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping, asegurando que llevarse bien con ellos "es bueno". "Llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo", le dijo a Musk.

"Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país"

Trump se congratuló de conocer a dichos mandatarios. "Conozco a cada uno de ellos. Y déjenme decirles, la gente dirá 'Oh, esto es terrible'. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país. Probablemente aman su país. Es solo una forma diferente de amor, pero van a protegerlo", señaló.

Con la llegada de los demócratas al poder en enero 2021 esos líderes, según Trump, "no se pueden creer" el giro que ha dado Estados Unidos.

"Nuestro país está muy mal en este momento. Es un lugar tan diferente. Fuimos respetados. Hace cuatro años éramos respetados hasta el punto que cuando dije 'no compren petróleo' no lo hicieron", señaló, añadiendo que hay "cero posibilidades" de que Israel hubiera sido atacado bajo su mandato

En total su intercambio duró dos horas. Un intercambio sin imagen pero que, con el apoyo de Musk, Trump transformó en mitin digital para lanzar sus reproches habituales al bando demócrata y defender su propio legado.

"Esto se trata de mucho más que de mí o de mi vida. Vamos a salvar este país. El país se está yendo a pique y esta gente es mala y mentirosa. (...) Dicen que van a fortalecer la frontera y han sido los peores en la historia", dijo Trump antes de que Musk reforzara su postura subrayando que los hechos, en su opinión, "hablan por sí mismos".

Su conversación se produjo el mismo día en que Trump volvió a publicar en X y en que la UE le recordó a Musk que no está exento de cumplir con la ley y le avisó de que Bruselas vigila posibles riesgos en la Unión Europea (UE) por la publicación de contenido que incita al odio.

"Seamos muy claros: la Unión Europea es enemiga de la libertad de expresión y no tiene autoridad"

La campaña de Trump acusó este lunes a la UE de intentar interferir en las elecciones estadounidenses. "La Unión Europea debería ocuparse de sus propios asuntos en lugar de intentar interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos", dijo en un mensaje en X Steven Cheung, portavoz del republicano.

"Seamos muy claros: la Unión Europea es enemiga de la libertad de expresión y no tiene autoridad de ningún tipo para dictar cómo hacemos campaña", recalcó.

Cheung culpó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, del hecho que "una organización extranjera no democrática se sienta lo suficientemente envalentonada para decirle a este país lo que debe hacer".

Según el portavoz, las autoridades comunitarias saben que si Trump gana en noviembre "Estados Unidos ya no se dejará estafar porque utilizará de forma inteligente los aranceles y renegociará los acuerdos comerciales para poner a Estados Unidos primero".

Cheung respondió así al comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien avisó este lunes a Musk en una carta de que Bruselas vigila en X la publicación de contenido que incita al odio y le recordó, de cara a la entrevista de este lunes por la noche con Trump, que no está exento de cumplir la ley.

"Estados Unidos ya no se dejará estafar porque utilizará de forma inteligente los aranceles"

"Estamos monitoreando los riesgos potenciales en la Unión Europea asociados a la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, al odio y al racismo en conjunción con grandes eventos políticos y sociales en todo el mundo, incluyendo debates y entrevistas electorales", dijo Breton.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales el verano pasado, Bruselas ha abierto investigaciones a X por la diseminación de contenido ilegal en la UE y sobre la efectividad de las medidas que están tomando para frenar la desinformación.

Según Breton, "cualquier efecto negativo" en la UE que pudiera atribuirse a un incumplimiento de la legislación europea por parte de X será relevante en el expediente abierto de Bruselas a esta red social, que puede culminar en multas de hasta el 6% de la facturación anual de la plataforma a nivel global.

En su conversación con Trump, Musk consideró que hay "muchos intentos de censura, incluso sobre los estadounidenses, por parte de otros países", mientras que el expresidente conservador subrayó que la Unión Europea "se aprovecha" de Estados Unidos.

"Conozco muy bien la Unión Europea. Se aprovechan mucho comercialmente de Estados Unidos. Nosotros los protegemos y sin embargo si fabricas un coche en Estados Unidos no puedes venderlo allí. La UE suena muy bien, pero déjame decir, aunque no es tan dura como China, es mala. Por eso probablemente has sido notificado", le dijo al dueño de X.

"Toda la campaña de Trump está al servicio de personas como Elon Musk y él mismo"

Justo después de que acabara la entrevista, Trump subrayó en un correo que su mensaje para todos los estadounidenses es que con su llegada al poder conseguirá que Estados Unidos vuelva a ser rica, segura y grande de nuevo, después de que la economía del país esté ahora "hecha añicos", la frontera "abierta" y el crimen "sin control".

El equipo de Harris y de su número dos, el gobernador Tim Walz, no tardó en reaccionar: "Toda la campaña de Trump está al servicio de personas como Elon Musk y él mismo: tipos ricos obsesionados consigo mismos que venderán a la clase media y que no pueden ni realizar una transmisión en directo en el año 2024", concluyeron con sorna.