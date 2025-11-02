Hay al menos 35 muertos y cinco desaparecidos en Vietnam debido a las lluvias récord

Se prevé que desde este domingo y hasta el martes se registren entre 300 y 500 milímetros por las precipitaciones

Bangkok/Al menos 35 personas han muerto y cinco permanecen desaparecidas en Vietnam a causa de las lluvias récord registradas esta semana en el país, principalmente en la región central, que han provocado además el derrumbe de más de 90 viviendas, según datos difundidos este domingo por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente.

Más de 16.500 hogares continúan inundados, al tiempo que unas 6.200 hectáreas de arrozales y otros cultivos han quedado anegadas o dañadas y más de 42.000 cabezas de ganado y aves de corral han muerto o han sido arrastradas por el agua, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por medios oficialistas.

Entre las localidades más afectadas figuran las turísticas Hoi An y Hue, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como Da Nang, una de las principales ciudades portuarias de Vietnam, y varias de las provincias de Lam Dong y Quang Tri.

El centro del país está experimentando "precipitaciones sin precedentes" que han "batido récords" y la inundación resultante es "excepcionalmente grande", dijo el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, dijo durante una reunión para atender la emergencia, el pasado jueves.

Las autoridades meteorológicas han alertado de que desde este domingo y hasta el martes se esperan entre 300 y 500 milímetros de lluvias, con acumulaciones superiores a los 750 mm, en Hue, Da Nang y Quang Ngai, y entre 200 y 350 mm, con acumulaciones superiores a los 500 mm, en Quang Tri.

A comienzos de esta semana, el Parque Nacional Bach Ma, situado en Hue, registró 1,73 metros de lluvia en 24 horas, un nivel "sin precedentes en la historia meteorológica de Vietnam", según Protección Civil.

En octubre, al menos diez personas murieron en el norte del país a raíz de las inundaciones provocadas por el tifón Matmo, que golpeó también el sur de China.