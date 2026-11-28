Moscú/Era un secreto a voces, pero nadie podía confirmar a ciencia cierta la magnitud de las pérdidas sufridas por el ejército ruso en Ucrania hasta que fueron jaqueadas las bases de datos del servicio nacional de estadísticas, Rosstat. Según esos datos, unos 720.000 soldados rusos habrían muerto en cuatro años y medio de combates.

Se reparten en medio millón de muertos y más de 200.000 desaparecidos, cuyos cuerpos probablemente se encuentren en tierra de nadie y no puedan ser recuperados hasta que termine la guerra.

Portales independientes como Meduza y Mediazona, que habían recabado hasta ahora los nombres y apellidos de casi 300.000 muertos, confirmaron la veracidad de la información, ya que se trata de datos recabados por Rosstat para conocer, por ejemplo, el impacto en el presupuesto del pago de compensaciones a las familias.

En el primer año de la contienda el ejército ruso ya tuvo que recurrir a reservistas, presidiarios y voluntarios para cubrir las decenas de miles de bajas entre los militares profesionales. De hecho, 2022 terminó con una exitosa contraofensiva ucraniana en las regiones de Járkov y Jersón.

El saldo mortal se ha disparado en los últimos tiempos en gran medida por la intervención masiva de los drones, que hacen estragos en las filas rusas

Con todo, el saldo mortal se ha disparado en los últimos tiempos en gran medida por la intervención masiva de los drones, que hacen estragos en las filas rusas al reducir el número de heridos y mutilados, y aumentar drásticamente el de decesos. De hecho, los expertos consideran que los índices de mortalidad irán en aumento en los próximos meses.

Por poner un ejemplo, en la batalla de Pokrovsk, estratégica localidad ucraniana en el corazón de Donetsk que tenía unos 60.000 habitantes antes de la guerra, murieron más de 100.000 soldados rusos. La comparación con los 78.000 efectivos del Ejército Rojo que fallecieron en la toma de Berlín en 1945 es especialmente sangrante.

Moscú perdió más de 60.000 hombres para tomar Bajmut, otro bastión en Donetsk. Y los muertos en la liberación de los 1.500 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk, bajo control enemigo durante menos de un año, se acercan a los 20.000, según medios.

“Es humanamente imposible admitir que la guerra comenzó sin motivo, terminará en nada y que toda esa gente murió porque sí”, comentó Ekaterina Shulman, conocida politóloga exiliada en Alemania, quien añade que la media de edad de los soldados muertos es de 38 años.

“Es humanamente imposible admitir que la guerra comenzó sin motivo, terminará en nada y que toda esa gente murió porque sí”

Los expertos dicen entender ahora por qué el Ministerio de Defensa envía cada día al frente a un millar de nuevos voluntarios y gasta miles de millones de dólares en contratos. Eso supone la creación de una nueva división cada dos semanas. Es la única forma de reponer las bajas.

Estas cifras de muertos no incluyen a los combatientes irregulares de las cuatro regiones ucranianas anexionadas en 2022 ni a los mercenarios extranjeros. De hecho, Pável Gúbarev, autoproclamado gobernador de Donetsk en 2014, cifró hace unos meses el número de muertos en un millón.

Según la estadística de Rosstat, los hombres muertos en la guerra suponen casi un 2% de la población activa

El presidente ruso, Vladímir Putin, había conseguido revertir la funesta tendencia al alza de la mortalidad postsoviética e incrementar la esperanza de vida de la población durante sus primeros años de mandato.

No obstante, la sangría de la población masculina ha devuelto a los hombres rusos a 2014. Y a nadie le convence el argumento del presidente de que es mejor morir en el frente que en un accidente o por el consumo de vodka.

Además, las mujeres, a las que Putin llama a tener un mínimo de tres hijos, no quieren tener descendencia en un país en guerra. Y cientos de miles de hombres en edad militar, muchos de ellos especialistas, se han exiliado para no ser enviados a filas.

Según la estadística de Rosstat, los hombres muertos en la guerra suponen casi un 2% de la población activa –uno de cada cincuenta trabajadores potenciales– y, si le sumamos los mutilados, ascienden a casi el 9% de la población activa masculina del país.

“La guerra es un virus (…) Para los hombres es como un nuevo covid”, comenta el conocido opositor y bloguero Maxim Kats.

Recuerda que la diferencia en la esperanza de vida entre el hombre y la mujer era de nueve años en 2021 y ahora (2025) ya es de 14, y la brecha va en aumento. Mientras las mujeres cada vez viven más, la media de edad de los hombres es de 65 años.

El opositor Leonid Volkov, mano derecha del fallecido Alexéi Navalni, comparó los muertos en Ucrania con los más de 700.000 represaliados por Stalin en 1937 y 1938, en gran medida por el “sinsentido” de la campaña de terror contra su propio pueblo, a lo que Kats añade: “Lo que vemos es una consecuente aniquilación de la población rusa y ucraniana”.