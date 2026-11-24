Imágenes difundidas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, del ataque a una corbeta y un carguero rusos en aguas de Libia.

Kiev/Ucrania llevó este domingo a un nuevo nivel su campaña para poner coto a la influencia rusa en el Mediterráneo y en África, con un ambicioso ataque llevado a cabo contra una corbeta y un carguero del enemigo junto a la base naval de Bengasi (Libia) tras el que algunos analistas ven también la mano de Turquía.

“Por lo que puedo apreciar, actuamos en cooperación con los turcos”, ha declarado a la radio ucraniana NV el director del Centro de Investigaciones sobre Oriente Medio, Igor Semivolos, que da crédito a las informaciones aparecidas en medios sobre la presencia de fuerzas especiales ucranianas en bases militares situadas en territorio controlado por el Gobierno de Trípoli.

Según explica Semivolos, Turquía apoya en el conflicto que divide Libia al Gobierno de Trípoli. El interés de Ankara es, por tanto, limitar el poder del mariscal Jalifa Haftar, aliado de los rusos y a cargo de la autoridad paralela que manda en Bengasi, en cuya base naval fueron atacados los dos buques rusos. El ataque deja a Rusia sin una escala segura en el Mediterráneo para el tránsito de armas, militares y recursos hacia y desde zonas de África en las que también compite con Ankara por la hegemonía.

La corbeta y el carguero –que Rusia utilizaba, según Kiev, para el transporte de armas– atacados el domingo por Ucrania no son los primeros barcos atacados cerca de las costas de Libia. En septiembre de este año ya fue atacado con varios drones desconocidos cuando navegaba entre la isla griega de Creta y la costa Libia un transbordador de carga rodada rusa que había salido del puerto argelino de Orán.

La corbeta y el carguero –que Rusia utilizaba, según Kiev, para el transporte de armas– atacados el domingo por Ucrania no son los primeros barcos atacados cerca de las costas de Libia

Y en marzo de este año fue hundido en la zona el buque metanero ruso Arctic Metagaz, en un ataque que no fue reivindicado pero del que Rusia acusó a los ucranianos. Este incidente sugiere que Kiev utiliza su supuesta presencia en la zona no sólo para socavar la presencia militar rusa en África, sino también para minar las exportaciones con que Rusia financia su guerra contra Ucrania.

Debido en parte a la ausencia en Libia de un Gobierno único y con influencia internacional, Ucrania ha logrado llevar las hostilidades contra Rusia al Mediterráneo central sin exponerse a consecuencias diplomáticas directas como las que sí tuvo que afrontar en junio cuando Atenas pidió explicaciones a Kiev tras la aparición de un dron con explosivos en aguas griegas.

Pero Libia está justo delante de la costa de Italia, y el ataque ucraniano en el puerto de Bengasi ha provocado malestar en el Gobierno de Roma. “Es preocupante que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda continuar a sólo unos cientos de kilómetros de Italia”, ha declarado a raíz del incidente el ministro de Exteriores de Italia, el proucraniano Antonio Tajani.

Ucrania ha logrado llevar las hostilidades contra Rusia al Mediterráneo central sin exponerse a consecuencias diplomáticas directas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha defendido la operación en aguas libias como una respuesta justa a la agresión militar rusa contra su país que, además, hará “más difícil a Rusia alimentar conflictos e inestabilidad en otras regiones” del mundo.“Las operaciones navales ucranianas continuarán”, dijo Zelenski en su discurso de anoche a la nación reafirmando su apuesta por seguir golpeando a Rusia en otros teatros de operaciones.

Desde el Ministerio de Exteriores de Ucrania, su portavoz, Gueorgui Tiji, ha defendido el ataque en el puerto de Bengasi también desde el punto de vista de la legalidad internacional, al afirmar que el derecho a la legítima defensa no está limitado al lugar donde se produce la agresión, y acusó a Rusia de poner en riesgo a Libia al utilizar sus infraestructuras con fines militares.