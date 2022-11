Dos hermanas cubanas condenadas por el 11J llegan en balsa a EE UU en busca de asilo

Orilladas por la represión del régimen, Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León abandonaron la Isla en una balsa y lograron llegar a Estados Unidos el pasado domingo. En septiembre fueron condenadas a cuatro años de "trabajo correccional" sin internamiento y a siete de "privación de libertad" por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y actualmente se encontraban libres bajo fianza.

Durante más de un año sufrieron el acoso por parte de la Seguridad del Estado, "ahí fue donde tomamos la decisión", precisó Mariana, de 20 años, al periodista Mario J. Pentón. "No podíamos vivir presas e iban a seguir tomando represalias contra nosotros, por gusto, sin nosotras haber hecho nada, porque nosotras no somos unas delincuentes".

Mariana advirtió sobre los niveles de opresión que se viven en la Isla y advirtió que este es precisamente el motivo por el que el pueblo cubano no se une. "Tiene mucho miedo, están echando 20 años injustificadamente".

"Recordar eso es terrible, me da pavor". Yaneris fue sacada de su casa por la Seguridad del Estado. "Lo hicieron frente a mi abuela enferma de Alzheimer y los niños"

"Mi familia en Cuba puede correr peligro porque estamos hablando", dijo por su parte Redondo al mismo comunicador. A las hermanas se les detuvo el 18 de julio del año pasado y se les acusó de los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato y fueron liberadas cuatro días después tras el pago de 1.000 pesos, detalló la activista Salomé García Bacallao.

"Recordar eso es terrible, me da pavor". Yaneris fue sacada de su casa por la Seguridad del Estado. "Lo hicieron frente a mi abuela enferma de Alzheimer y los niños", contó, "me tomaron por el cuello y me dieron con el bate y a mis hermanas, que no tenían nada que ver, las arrastraron".

Fernández y Redondo están en el proceso para solicitar asilo y exponer miedo creíble ante la Corte, esperando que no sean deportadas, por el peligro que todo esto llevaría.

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este jueves a 95 cubanos a bordo del buque Edgar Culberston. Según un comunicado de la dependencia, las personas forman parte de las tripulaciones de cinco interdicciones que se realizaron antes de que lograran desembarcar en Florida.

El teniente Peter Hutchison, del distrito siete, exhortó a los balseros a evitar la travesía porque en caso de ser detenidos, "serán repatriados a su país de origen o de salida".

Pese a las advertencias y los riesgos, los intentos por llegar a Florida han aumentado. El miércoles el teniente Raúl Ortiz informó sobre la detención de 55 balseros, relacionada "con el contrabando marítimo en los Cayos de Florida".

De acuerdo con cifras de la Guardia Costera, desde el pasado 1 octubre al jueves, 2.005 cubanos han visto frustrado su intento por conseguir el sueño americano.

La ruta de los balseros también tiene como destino México. Este jueves seis cubanos desembarcaron en Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. Las personas "cruzaron la carretera y se fueron en varias direcciones, perdiéndose entre las calles de la colonia La Gloria", publicó Noti Isla Mujeres.

Las autoridades de la localidad implementaron un operativo para dar con los balseros cubanos y dieron aviso al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. En la embarcación, a la que adaptaron un motor de un vehículo para su impulso, quedaron algunas prendas.

