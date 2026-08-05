La hija de un diplomático castrista expulsado de EE UU en 2003 está bajo custodia del ICE

La abogada Ahymed Socorro dio clases en el instituto del Ministerio del Interior y reside en Miami desde 2021

La Habana/Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de Roberto Socorro García, un diplomático del régimen de La Habana, se encuentra detenida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Transición de Broward, localizado en Pompano Beach, a la espera de juicio para su posible deportación.

El informe de la mujer en el localizador de la agencia no permite conocer la fecha ni las circunstancias de su arresto, ni las posibles violaciones migratorias. Tampoco indica si compareció ante un juez de inmigración, si existe una orden de deportación o si puede solicitar su liberación bajo fianza. El ICE sólo permite encontrar a personas bajo custodia migratoria y la aparición de un nombre en su base no implica por sí sola la comisión de un delito ni confirma una expulsión inminente.

La abogada fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 2013. Ese mismo año comenzó a trabajar en el Instituto Superior Elíseo Reyes Rodríguez, la universidad del Ministerio del Interior. Ahí impartió clases durante un curso completo, antes de desempeñarse como abogada del Bufete de Servicios Especializados (asesoría legal para extranjeros y empresas) por seis años y nueve meses, según su propio perfil en LinkedIn.

Fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 2013

Desde 2021 residía en Miami, a donde llegó con visa. A partir de 2023, comenzó a trabajar en el bufete de abogados Harper Meyer, enfocado en el mundo de los negocios, sobre todo de América Latina en el mercado estadounidense.

En Miami, también se encontraba trabajando como parte del equipo legal del prestigioso abogado migratorio Willy Allen, lo que fue confirmado por varios activistas a este medio.

Además, su nombre aparecía entre los candidatos a recibir un título de Máster en Derecho Internacional por la Universidad de Miami en diciembre de 2025, de acuerdo con su perfil académico en LinkedIn.

La Cancillería cubana calificó esas acusaciones como “una burda mentira y una grosera manipulación de la realidad”

La abogada es hija de Roberto Socorro, quien fungía como tercer secretario de la misión cubana en Washington a inicios de la década del 2000. Sin embargo, en diciembre de 2003 fue expulsado de Estados Unidos y declarado persona non grata por asociarse con criminales y por apoyar a los espías de la Red Avispa. “Esta medida difiere de las expulsiones anteriores de diplomáticos cubanos y de otras nacionalidades por actividades incompatibles con su estatus diplomático”, dijo entonces un funcionario estadounidense del Departamento de Estado, instancia que le dio 10 días para abandonar el país.

En ese entonces, la Cancillería cubana calificó esas acusaciones como “una burda mentira y una grosera manipulación de la realidad”.

Actualmente, Socorro García forma parte de la misión encabezada en Ciudad de Guatemala por el embajador Nazario Alfredo Fernández Biosca. Su cargo es el de ministro consejero, el segundo en importancia de acuerdo con la propia página del Ministerio de Relaciones Exteriores.