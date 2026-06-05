Exiliados en EE UU crean una cámara de comercio para invertir en Cuba cuando sea libre

Los inversionistas, que se reunirán el 22 de julio, idearon un plan de tres años que contempla "crear una comisión para atraer talentosos inmigrantes occidentales a una nueva Cuba"

Miami/Exiliados en Estados Unidos han creado la Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) para invertir en la Isla cuando sea "libre", ante la actual presión del presidente Donald Trump a La Habana, con un plan que fomentará la "inmigración occidental" y la restauración de la bolsa de valores.

La organización, fundada por empresarios cubanos en Miami presididos por el publicista y agente de bienes raíces Juan Omar Sixto, tiene la visión "de una futura Cuba que sea libre y democrática con garantías legales para el comercio", según el sitio web oficial disponible este viernes.

La agrupación también promete asociarse con emprendedores privados en la isla "sin ningún lazo con los miembros del actual régimen político cubano" para cumplir con la Ley Helms-Burton de 1996, que establece condiciones para que EE UU apoye una "Cuba libre e independiente".

También buscan invitar instituciones educativas de Estados Unidos para establecer centros de investigación y desarrollo en Cuba

Los inversionistas, quienes se reunirán el 22 de julio, idearon un plan de tres años que contempla "crear una comisión para atraer talentosos inmigrantes occidentales a una nueva Cuba" y "abogar por el restablecimiento de la Bolsa de Valores de Cuba".

Entre sus mayores objetivos también está que organizaciones de profesionales cubanoestadounidenses, como médicos, ingenieros y contadores, entrenen a sus contrapartes cubanas y apoyen a los emprendedores dentro de la Isla.

También buscan invitar instituciones educativas de Estados Unidos para establecer centros de investigación y desarrollo en Cuba.

La creación de la cámara trasciende mientras Estados Unidos cierra este viernes el periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompan lazos con la isla, pues Trump decretó el pasado 1 de mayo medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales.

Las más recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, este jueves, han sido contra el presidente Miguel Díaz-Canel, varios de sus familiares, y un hijo del ex mandatario Raúl Castro, además del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La presión de Trump a La Habana ha motivado a organizaciones y gobiernos en Florida, hogar de la mayor población de origen cubano en EE UU, más de 1,6 millones de habitantes, a prepararse para un posible cambio de régimen.