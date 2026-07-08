La histórica cerveza cubana Crystal renace en Miami tras una batalla legal por la marca

Manny Portuondo, miembro de la quinta generación de los propietarios de la cervecería

Es una “victoria” para mantener la herencia cubana de la cervecería expropiada por el régimen de Fidel Castro en los 60, dice uno de los propietarios

Miami/Los descendientes de la familia fundadora de Cervecería La Tropical, creada en 1888 en La Habana, celebran este miércoles en Miami el relanzamiento de la icónica cerveza Crystal, tras ganar una batalla legal contra una empresa estadounidense que les permitió recuperar la marca original.

Manny Portuondo, miembro de la quinta generación de los propietarios de la cervecería, expropiada en la década de 1960 por el régimen de Fidel Castro, explicó a EFE que se trata de una “victoria” para mantener la herencia cubana.

“Nuestra marca regresa a casa y eso significa mucho orgullo, no solamente para mi familia, la familia Blanco Herrera, que fue la familia fundadora de la cervecera, pero yo creo que también para la comunidad cubana”, manifestó.

La victoria hace parte de una estrategia legal que él comenzó en 1998 para recuperar todos los registros y derechos de marca en varios países para bloquear “al Gobierno cubano de poder usar legítimamente nuestra marca, que fue La Tropical y Crystal”.

Portuondo inauguró en 2021 una nueva cervecería La Tropical en Miami, que buscaba retomar su legado, incluso con jardines que recrean los de la sede de La Habana, pero no pudo en esa ocasión lanzar la popular cerveza en medio del litigio por recuperar los derechos de su diseño comercial.

Ese relanzamiento se concretará este miércoles con una versión elaborada a partir de la receta original de 1928

Ese relanzamiento se concretará este miércoles con una versión elaborada a partir de la receta original de 1928, creada, según explicó, cuando los consumidores en Cuba estaban “migrando a cervezas más ligeras, más tomables, más para los climas tropicales, con un poquito menos de alcohol”.

“Y entonces, para qué reinventar algo que ya fue increíblemente bueno”, contó Portuando sobre el sabor de la cerveza, que ahora lleva el nombre de Tropi Crystal para asociarlo con La Tropical.

El empresario, nacido en Miami, precisó que “Crystal es un símbolo de que ‘sí se puede’, sí se puede tomar acción, sí se puede recuperar lo que se perdió y sí se puede pensar en un futuro que va más allá de Cuba”.

Detalló que una corte de Miami les dio la razón y pudieron así recuperar los “símbolos emblemáticos” de esta bebida creada en la isla en 1928, como lo es la palma real, el árbol nacional de Cuba.

“Recuperamos la combinación de colores, que es el verde, el rojo y el blanco, que de nuevo es algo que reconoce el consumidor cubano en cualquier parte del mundo”, expresó mientras mostraba una de las cervezas enlatadas.

Portuondo, hijo de un preso político que estuvo dos años encarcelado en la Isla, le resta importancia a la cervecera estadounidense del litigio

Portuondo, hijo de un preso político que estuvo dos años encarcelado en la Isla, le resta importancia a la cervecera estadounidense del litigio, dijo que desconoce quién estaba detrás de ella, pero señala que en general todas estas batallas de la comunidad del exilio cubano son contra el castrismo.

“Siempre he visto, desde que empecé este proyecto en el 98, que estos esfuerzos no importa dónde son, siempre es contra Cuba, con la idea de que nos pueden sacar de Cuba, pero nunca sacan a Cuba de nuestro corazón. Y siempre, no importa dónde estemos, siempre seremos cubanos”, subrayó.

“Yo creo que todas las generaciones cubanas tienen un deber, un deber a hacer lo que ellos puedan hacer para mantener su herencia, su cultura y que nunca los borre, y para mí Tropical es parte de ese esfuerzo”, agregó.

Portuondo señaló que el evento de relanzamiento, bautizado Family Reunion, responde a la idea de reunificar a las familias separadas por “los comunistas y Cuba”.

Afirmó que comparte con gran parte de la comunidad cubana una mezcla de incertidumbre y esperanza ante la posibilidad de un cambio político en la Isla

“Lo que yo quiero hacer con Crystal y la razón por la cual La Tropical existe es la reunificación de nuestra identidad, nuestra herencia, nuestra cultura y nuestra familia”, añadió.

Afirmó que comparte con gran parte de la comunidad cubana una mezcla de incertidumbre y esperanza ante la posibilidad de un cambio político en la Isla, aunque espera que no siga el camino de Venezuela, donde el poder quedó en manos de una figura del chavismo como Delcy Rodríguez.

Sobre la posibilidad de volver a una Cuba libre e instalar nuevamente la cervecería en la Isla, señaló que “eso sería una manera muy linda de terminar el último capítulo de La Tropical, pero quién sabe, está fuera de nuestro control”.