China expresa su "firme protesta" tras la pérdida de puertos en Panamá

Se “tomó posesión de dichas instalaciones, con estricto apego al derecho panameño", dijo el presidente de ese país

La toma de control en el canal no es "ninguna expropiación", dice el presidente José Raúl Mulino

Shanghái/El Gobierno de Hong Kong trasladó este martes sus “firmes protestas” al cónsul de Panamá en la región semiautónoma china después de que las autoridades del país centroamericano tomasen el control de dos puertos en manos del grupo local CK Hutchison tras un fallo judicial inapelable.

“El Gobierno de Hong Kong expresa su firme disconformidad y oposición a la toma forzada, por parte del Gobierno panameño, de dos puertos” operados cerca del canal de Panamá por PPC, filial de CK Hutchison, indica en un comunicado publicado en su página web el Ejecutivo.

Este martes, un día después de que Panamá tomara el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, el secretario local de Comercio y Desarrollo Económico, Edward Yau, remitió la mencionada protesta al máximo emisario del país centroamericano en Hong Kong.

En opinión de las autoridades de la antigua colonia británica, la decisión del Tribunal Supremo panameño de revocar la concesión a PPC –en vigor desde 1997– constituye “un menosprecio a los hechos y una vulneración de la confianza”, al tiempo que “viola el espíritu” del mencionado contrato.

“El Gobierno de Hong Kong condena este acto flagrante”, prosigue el documento, y exige a Panamá que “respete el espíritu de los contratos, que ofrezca un entorno de negocios equitativo y justo para las empresas (...) y que garantice que no se interfiera en sus derechos e intereses legítimos”.

“La decisión y las acciones desproporcionadas del Gobierno panameño han deteriorado la credibilidad del país y han menoscabado de forma grave las reglas del comercio internacional”, sentencia el Ejecutivo hongkonés.

Este lunes, las autoridades panameñas tomaron el control de los mencionados puertos, dos de los cinco que hay en torno al canal de Panamá y paso del 38% del total de contenedores que maneja el sistema portuario del país, que ahora quedarán en manos de filiales de la danesa Maersk y la suiza MSC de forma transitoria.

PPC considera que la “toma ilegal” de los puertos es el “punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión”, y hace responsable a Panamá de “todo perjuicio o daño causado por sus acciones confiscatorias”.

La filial de la hongkonesa CK Hutchison afirmó que se reserva “todos los derechos y recursos legales contra el Estado”; a principios de este mes informó del inicio de un arbitraje contra Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), una demanda que ascendería a 2.000 millones de dólares, según un portavoz de la empresa.

El Tribunal Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, contra el contrato, que calificó de “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.

Tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la “influencia china” sobre el Canal, CK Hutchison había acordado el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos BlackRock, pero la transacción se vio frenada por Pekín en el marco de una batalla geopolítica con Washington.

Desde el lado panameño, el presidente José Raúl Mulino remarcó que no es “ninguna expropiación” la toma de control este lunes por parte de las autoridades panameñas de dos puertos cercanos al canal interoceánico que eran gestionados por una filial del grupo chino CK Hutchison.

Mulino recordó que, al ser publicado este lunes en la Gaceta Oficial el fallo del Supremo del pasado 29 de enero, este quedó “debidamente ejecutoriado”, por lo que para garantizar la continuidad de la operación portuaria se emitió un “decreto de ocupación”, el cual es, afirmó, “una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes”.

“Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación”, afirmó el gobernante en un mensaje televisado a la nación.

El mandatario resaltó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación del Estado y propietario de ambos puertos, “tomó posesión de dichas instalaciones, con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial”.