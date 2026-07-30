El ICE busca añadir 5.500 camas de detención para migrantes en Miami y otras ciudades de EE UU

El aviso se publica tras la aprehensión récord de migrantes en junio, con más de 43.000 detenidos por ICE.

El gobernador de California arremete contra Trump por el uso político de redadas migratorias y califica el operativo de "táctica del manual de un dictador”

Miami / Los Ángeles/El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos está buscando añadir al menos 5.500 camas de detención en Miami, Denver, Seattle y Filadelfia, según revela un documento público en medio del arresto récord de migrantes en la segunda presidencia de Donald Trump.

El documento, disponible en el sitio SAM.gov de información pública del Gobierno, busca proveedores que puedan agregar, en un plazo de treinta días tras ganar el contrato, un mínimo de 1.500 camas en Denver, 700 en Miami, 1.500 en Seattle y 1.800 en Filadelfia para hombres y mujeres detenidos por ICE.

La agencia federal busca en particular instalaciones existentes listas para su uso (turnkey, en inglés) para que pueda transferir a migrantes con rapidez, aunque también acepta sitios existentes que requieran remodelaciones y centros de nueva construcción.

"Los lugares y los operadores contratistas propuestos deben poder proporcionar alojamiento, servicios de atención médica y salud mental, transporte, servicios de custodia, servicio de alimentación y servicios de detención para individuos bajo la custodia de ICE", establece el aviso.

"Los lugares y los operadores contratistas propuestos deben poder proporcionar alojamiento, servicios de atención médica y salud mental, transporte, servicios de custodia, servicio de alimentación y servicios de detención para individuos bajo la custodia de ICE"

Las instalaciones, agrega el anuncio, de preferencia deben tener la capacidad de "un nivel alto de seguridad" y de albergar de forma exclusiva a detenidos de ICE. El aviso se publica tras la aprehensión récord de migrantes en junio, con más de 43.000 detenidos por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la mayor cantidad desde el comienzo de la segunda Administración de Trump, en enero de 2025.

Esto implica que ahora en julio haya más de 65.000 migrantes en sitios de detención de ICE y CBP, un aumento de un 65% frente a los cerca de 39.000 que había al comienzo de la segunda Presidencia de Trump, de acuerdo con el proyecto TRAC-Immigration, de la Universidad de Syracuse, basado en datos oficiales.

La gestión de Trump ha buscado más contratistas privados para cumplir con su campaña de deportaciones masivas, aunque al final de la presidencia de Joe Biden (2021-2025) un 86 % de los detenidos por ICE estaban en sitios administrados por empresas con fines de lucro, según TRAC-Immigration.

La actual Administración federal ha buscado detener a los migrantes en bodegas, sitios nuevos como el centro Alligator Alcatraz al oeste de Miami, cerrado en julio, y antiguos campamentos militares.

Este miércoles, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, acusó a la Administración de usar operativos migratorios en Los Ángeles como "maniobras orquestadas" con fines políticos contra miembros de su partido, tras la revelación de testimonios de agentes federales.

Newsom renovó sus denuncias contra la Casa Blanca, después que se dieran a conocer mensajes internos de agentes federales con conocimiento de un operativo a las afueras de una conferencia de prensa que ofreció el gobernador, junto a otros funcionarios electos, el pasado 14 de agosto en Los Ángeles para responder a las redadas contra los inmigrantes.

Mientras el evento ocurría en el Museo Nacional Japonés-Americano, en el centro de Los Ángeles, el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino —rostro de los operativos migratorios ordenados por la Casa Blanca–, llegó a las afueras del lugar flanqueado por agentes armados y equipados con cascos, uniformes de camuflaje y máscaras.

"Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro; ya que no contamos con políticos que lo hagan, lo hacemos nosotros mismos", dijo entonces Bovino a la prensa.

Ahora los testimonios, que forman parte de las pruebas presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en una demanda contra el Gobierno estadounidense por las redadas migratorias, aseguran que formaban parte de una acción motivada por una "agenda política" y una "maniobra publicitaria".

"Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios… Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)", reza uno de los testimonios presentados al tribunal federal.

"Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios…"

Además, los testimonios de los agentes federales reconocen que se retiraron a agentes de otras labores de control migratorio para montar el operativo cerca de la conferencia de prensa que el gobernador ofrecía.

"Nos retiraron (de los establecimientos de The Home Depot) y del lavado de autos para llevar a cabo esta maniobra publicitaria", se lee en uno de los mensajes de textos enviados por uno de lo agentes.

Newsom calificó el operativo como "una táctica del manual de un dictador” y señaló que el gobierno federal nunca debe utilizarse como arma contra opositores políticos o sus familias. "Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, deberían estar profundamente preocupados", agregó.

Los documentos presentados ayer revelaron que los agentes migratorios usaron el perfilamiento racial mediante las ‘patrullas móviles’, que escogían los lugares de manera aleatoria. “En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un ‘objetivo’ específico de actuación policial… Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de ‘posibles’ sospechosos”, asegura la moción a la que tuvo acceso EFE.

El documento contiene el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza que describió cómo los agentes eligieron el lugar para una redada realizada el 18 de junio de 2025 en un lavadero de autos de Whittier, una ciudad del condado de Los Ángeles, a través de Google, de acuerdo a Los Angeles Times.

Según el agente, el equipo buscó lavaderos de carros cercanos en el buscador y el negocio fue seleccionado porque "era uno de los lugares que aparecía en la lista como la ubicación más cercana". Del lavadero, los agentes se llevaron a uno de los detenidos que encabeza la demanda, un ciudadano estadounidense de origen latino al que retuvieron mientras verificaban su estatus legal.

Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para detenciones basadas en la raza.

Las nuevas pruebas hacen parte de una solicitud para que se emita una medida cautelar en los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.