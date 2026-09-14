ICE detiene al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano en Florida

El comunicador fue declarado "traidor a la patria" el 15 de febrero de 2023

San José/El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo este lunes en Florida al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE", publicó la plataforma Café con Voz, que dirige el comunicador con su esposa, Deykell Santamaría, desde el exilio en Miami.

Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado "traidor a la patria", privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023 junto a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, entre una lista de 94 personas.

"Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE"

Su esposa confirmó a periodistas que Galeano se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido y que posteriormente la llamó desde una estación de policía en Orlando, Florida.

Galeano abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, según informó entonces, tras la orden de captura girada por un juez de Managua, en medio de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de ese año.

El comunicador, que trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y que fue redactor de la delegación de Nicaragua de la Agencia EFE (2004-2006), transmitía su programa en el canal 100 % Noticias que fue allanado por la Policía Nacional, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, y posteriormente sus oficinas fueron decomisadas.

Organizaciones políticas, periodistas y opositores en el exilio se han solidarizado con Galeano o abogado por su liberación.

"Solicitamos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos valorar la situación en que se encuentra el periodista opositor Luis Galeano. Es un perseguido político por la dictadura sandinista de Murillo-Ortega en Nicaragua ¡Nuestra solidaridad con Luis!", publicó en sus redes sociales la Gran Confederación Opositora Nicaragüense.

"Es un perseguido político por la dictadura sandinista de Murillo-Ortega en Nicaragua ¡Nuestra solidaridad con Luis!"

El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro dijo en un audio enviado a los medios que Galeano "es un distinguido periodista nicaragüense que ha luchado por la libertad de expresión, por la verdad, por la justicia en Nicaragua", y advirtió de que "su vida correría extremo riesgo de ser deportado hacia Nicaragua".

"Luis es un perseguido político y merece ser atendido en los Estados Unidos como un asilado político. Hacemos un llamado a las autoridades que tomen en consideración la lucha por la libertad de expresión de Luis Galeano, de su programa, por el bien de Nicaragua y también de su familia", abogó Chamorro.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".