Sin identificar, la persona calcinada en un accidente en Guatemala, según la embajada de Cuba

La única víctima mortal de un grave accidente de tránsito ocurrido este jueves Guatemala no ha sido identificada oficialmente todavía. El cuerpo, calcinado, podría pertenecer al chofer del vehículo que terminó ardiendo tras volcar en el tramo entre Tecún Umán y Ocos, en San Marcos, o a uno de los 20 migrantes cubanos que iban en él.

La Embajada de Cuba en Guatemala indicó a 14ymedio que hasta no tener información oficial, "un pasaporte o documentos que certifique que son cubanos", no puede emitir una postura. "Hemos estado en contacto con las autoridades", pero, dijeron no tener confirmación sobre la identidad de la víctima, aunque un medio de prensa ha dicho que el fallecido es cubano "sin tener la seguridad de saber su nacionalidad".

"No existe hasta el momento información fidedigna que nos diga que las personas sean cubanas", insistió. De igual manera, Prensa Libre había publicado este martes: "Se desconoce si es guatemalteco o alguno de los migrantes".

La Cruz Roja de Guatemala, que atendió a los heridos en el lugar del siniestro, informó a través de sus redes sociales de que "estabilizó y trasladó" a cuatro de ellos, sin dar sus nombres, al Hospital Nacional Malacatán, donde aún permanecían este viernes.

Aunque una trabajadora del centro hospitalario se negó a dar a este diario los nombres de los lesionados alegando que solo "se le da a familiares que se presenten en el hospital", el medio local Unired Canal 21 –que aseguró que murió una migrante cubana– ofreció un listado de los migrantes rescatados. Entre ellos hay dos niños, Lian Cruz Mora, de tres años, y Mía Abreu, de seis. El resto son: Lisey Mora (de 23 años), Yara Sarís (de 43), Julio Porto (de 57), Anabel Rodríguez (de 36), Floralma Rey (de 33), Miguel Rivera (de 36), ¿Gabriela? Alemán (de 19), José Rodríguez (de 54), Reynaldo Galván (de 31), Lili Abreu (36) y Suleidy Blanco (27).

Este hospital fue denunciado el mismo día del accidente por algunos usuarios de Facebook, que aseguraban que el conductor y un copiloto de una de las ambulancias que enviaron con placas I981BBG, habían cobrado 25 dólares a cada uno de los migrantes por acercarlos a la frontera con México.

El propio centro emitió un comunicado asegurando que se dio asistencia a "una señora con varios niños que pedían auxilio por encontrarse deshidratados".

Guatemala es un paso natural de miles de migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense. Migración contabilizó además la recepción de 235 solicitudes de refugio de naturales de la Isla, aún por debajo de Honduras (1.352), El Salvador (1.264), Nicaragua (839) y Venezuela (369).

De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de enero al 31 de agosto 1.453 migrantes irregulares, de ellos 45 cubanos, han sido expulsados de territorio guatemalteco.

