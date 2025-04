Antes de iniciar las negociaciones, Trump advierte de que Irán "no puede tener un arma nuclear"

Teherán/El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes en que Irán "no puede tener un arma nuclear" en referencia a las negociaciones previstas entre los dos países este fin de semana en Omán. "Quiero que Irán sea un país maravilloso, grande y feliz. Pero no pueden tener armas nucleares", explicó el mandatario al ser preguntado a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, por las reuniones bilaterales que se celebran este sábado.

El ministro de Exteriores iraní Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, representarán a sus países en unas negociaciones que Washington asegura que serán directas y que Teherán insiste que se producirán de manera indirecta con mediadores.

A su vez, Irán ha dicho que quiere limitar las conversaciones a las capacidades de su programa nuclear, mientras que EE UU busca incluir el programa de misiles iraní y el apoyo de Teherán a grupos regionales como los hutíes del Yemen o los libaneses de Hezbolá. Estas diferencias se producen después de que el propio Trump haya advertido varias veces de posibles ataques contra Irán si los ayatolás no aceptan negociar un acuerdo y de avisos del país persa de cortar toda cooperación con la agencia atómica de la ONU.

Fue Trump en su primer mandato (2017-2021) equien abandonó el acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Irán y seis potencias (EE UU, Alemania, la Unión Europea, Rusia, China y Francia) tras calificarlo como “el peor de la historia” y ha asegurado que el nuevo será “mucho más duro”.

El acuerdo de 2015 obligaba a Irán a eliminar activos y limitar capacidades para así no poder fabricar una bomba atómica

El acuerdo de 2015 obligaba a Irán a eliminar activos y limitar capacidades para así no poder fabricar una bomba atómica a cambio del levantamiento de las sanciones. Tras la salida estadounidense en 2018 Irán ha aumentado de forma considerable su capacidad atómica, aunque siempre ha insistido en que no busca armas nucleares. Desde entonces, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido en el extinto acuerdo y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60% de pureza, cercano al uso militar del 90%, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El ministro iraní de Exteriores afirmó este sábado en Mascate que la intención de su país es llegar a un “acuerdo justo y honorable” sobre su programa nuclear con Estados Unidos, nación con la que llevará a cabo hoy negociaciones en Omán. “Si la otra parte también llega con la misma postura, si Dios quiere, habrá una posibilidad de un entendimiento inicial que conducirá a un camino de negociaciones”, dijo Araqchí en declaraciones a la televisión estatal iraní.

El diplomático iraní llegó esta mañana a Mascate, donde se reunió con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejercerá de mediador en las negociaciones entre los dos rivales, para trasladarle “los ejes y las posiciones” de la República Islámica. Araqchí insistió en que las negociaciones serán “indirectas” y solo sobre la “cuestión” nuclear. “Lo que esta claro es que las negociaciones serán indirectas y desde nuestro punto de vista, únicamente serán sobre la cuestión nuclear”, aseguró.