Intentaron despojar de parte de sus salarios a militares sudafricanos en cursos de formación en Cuba

El sindicato de los oficiales exige una investigación sobre las presiones ejercidas para que dieran dinero como agradecimiento por la lucha contra el apartheid

Madrid/Nueva polémica por la cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica. El sindicato militar Unión de Defensa Nacional de Sudáfrica ha exigido una investigación para conocer todos los detalles sobre la denuncia de un grupo de 38 oficiales que entrenaban en la Isla y fueron, supuestamente, presionados para donar dinero de sus salarios a la parte cubana.

Según ha revelado la prensa local, el general de brigada Mitch Ledwaba, responsable en La Habana de la división, reunía a los militares que asistían a cursos de formación en Cuba y les instaba a aportar una parte de sus salarios a la Isla. El mando apelaba a las relaciones históricas entre ambos países y cómo Cuba apoyó al ANC (Congreso Nacional Africano) de Nelson Mandela en su lucha contra el apartheid.

Las donaciones debían consignarse en una lista, junto al nombre de cada militar, con la cantidad sugerida, que, aunque era voluntaria, se esperaba que ascendiera a más de 15.000 rands –unos 940 dólares– en el caso de los oficiales y al menos 3.000 –unos 188 dólares– para los de rango inferior.

Se esperaba que ascendiera a más de 15.000 rands –unos 940 dólares– en el caso de los oficiales y al menos 3.000 –unos 188 dólares– para los de rango inferior

Según News24, el dinero se sacaba directamente de los anticipos en dólares que se destinaban anualmente a los gastos de manutención de cada militar y nadie les justificó en qué se utilizarían o cómo se distribuirían los fondos, aunque sostuvieron que el dinero les sería devuelto. Los oficiales, disconformes con la petición, plantearon incluso sus dudas sobre la legalidad de tal situación y muchos de ellos se negaron a cooperar al carecer de garantías sobre el reembolso.

De acuerdo con el relato, los militares se mostraron preocupados también porque en aquella reunión no estaba el general de brigada Thembisile David Mpisane, agregado militar sudafricano en Cuba cuya presencia era imprescindible. Los oficiales sostenían que, antes de viajar a Cuba, se les había advertido de que no podía suceder nada “con posibles consecuencias diplomáticas” sin que él estuviera presente o tuviera conocimiento.

“Esto es completamente inaceptable. Los salarios de los soldados no son un fondo de dinero negro”, dijo el secretario nacional del sindicato, Pikkie Greeff, quien sostiene que la Ley de Defensa permite que una junta de investigación investigue lo que sucedió.

La cooperación militar entre Sudáfrica y Cuba lleva realizándose desde 2015, como parte del proyecto Thusano, sustituido posteriormente por otro de similar contenido pero denominado Kgala. El pasado mayo, el ministro de Defensa y Veteranos Militares, Angie Motshekga, facilitó datos de los últimos años del acuerdo, según el cual unos 350 miembros del Ejército nacional realizaron entrenamiento en instituciones militares cubanas.

El costo del programa entre 2021 y 2025 ascendió a unos 1.100 millones de rands –casi 69 millones de dólares–, además de 612 millones de rands –más de 38 millones de dólares– en gastos de personal enviado a Cuba.

Las auditorías, además, han expresado preocupación en numerosas ocasiones, incluyendo un informe publicado en 2023 que indicaba que los costos eran un 136% más caros que si los entrenamientos se realizaban en el país

Las auditorías, además, han expresado preocupación en numerosas ocasiones, incluyendo un informe publicado en 2023 que indicaba que los costos eran un 136% más caros que si los entrenamientos se realizaban en el país.

Entre los casos más polémicos y conocidos del convenio está la venta de Heberon Alfa R para la crisis del coronavirus, cuya compra realizó Defensa –cuando, al inicio del covid-19, creyó que era un arma bacteriológica– sin la requerida autorización de Sanidad. Solo en aquella operación, la Isla se embolsó casi dos millones de dólares, que pudieron haber sido 17 si se hubiera completado la compra.

La oposición en Sudáfrica también ha denunciado sobrecostos en ingenieros cubanos. Una auditoría encargada por el principal partido señaló que “el costo de mantener y reparar vehículos militares a través de proveedores cubanos era 2,8 veces más caro que si se hubieran utilizado mecánicos locales”.

La colaboración también comprende el intercambio de médicos o ingenieros entre ambos países, que ha dejado más gastos cuestionables, así como donativos más que generosos, incluyendo el de 3 millones de dólares que fueron finalmente anulados por la justicia del país africano en 2023.