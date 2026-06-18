Irán clama victoria ante un Trump que no logró la “rendición incondicional” que buscaba

Una mujer iraní ondea una bandera nacional junto a una réplica de un misil balístico durante una manifestación en Teherán, en una imagen de archivo.

El Líbano, el gran damnificado de la guerra, con más de 3.800 muertos

Teherán /Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de exigir la “rendición incondicional” de Irán a firmar un memorando de entendimiento que permite al país persa vender su petróleo con libertad y el acceso sus fondos congelados a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, unas condiciones que en Teherán se celebran como una victoria.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL”, escribió Trump en la red social Truth el 6 de marzo pocos días después del comienzo de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Tres meses más tarde y tras bombardear el país persa en más de 13.000 ocasiones y matar al menos a 3.468 personas, Irán no solo no se ha rendido sino que ha conseguido unas condiciones que van mucho más allá de lo que esperaba.

“Todo lo que pretendíamos conseguir mediante la acción militar, lo hemos obtenido con creces a través de la negociación; ni siquiera es comparable”, dijo a la televisión estatal de Irán el presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

El político, que fue miembro de la Guardia Revolucionaria, celebraba así el memorando de entendimiento firmado anoche electrónicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

El documento de 14 puntos establece el fin de la guerra y la reapertura por parte de la República Islámica del estrecho de Ormuz, que se encontraba abierto y sin trabas a la navegación antes de la guerra y de hecho por el estratégico paso transitaba el 20% del petroleo mundial.

Pero Irán solo se compromete a no exigir el pago de peajes durante 60 días y el memorando establece que la República Islámica y Omán estudiarán la futura gestión del estrecho, lo que abre la puerta a la exigencia de pagos por el tránsito, algo que Teherán da por hecho.

Así lo ha afirmado en numerosas ocasiones el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien ha insistido en que Irán cobrará unas tasas por servicios de navegación, seguridad y medioambiente a los buques que atraviesen Ormuz.

A cambio de esa reapertura y de la promesa de no desarrollar ni adquirir armas nucleares, algo a lo que Teherán se ha comprometido en numerosas ocasiones, Estados Unidos levantará con efecto inmediato las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní y le dará acceso a servicios bancarios internacionales. El petróleo es el principal recurso de exportación iraní, pero lleva desde 2018 sin poder venderlo con libertad en los mercados internacionales por las sanciones que reimpuso Trump en su primer mandato.

La venta de crudo y la posibilidad de repatriar los pagos por el mismo suponen para Irán un alivio económico en medio de una crisis económica que ha agravado el conflicto, que ha disparado la inflación hasta el 83% en general y el 129% en los productos de alimentación y destruido al menos dos millones de empleos.

A este incentivo se suman los planes para crear un fondo de inversiones de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país persa, algo que se estudiará mientras se negocia el programa nuclear iraní.

A ese respecto, el acuerdo establece que las dos partes deben “acordar” en 60 días el destino de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel militar, y apunta a su disolución como una de las opciones, la preferida por Teherán, que no quiere enviar fuera del país ese mineral.

Irán también ha logrado concesiones en lo que no aparece en el texto: su programa de misiles.

En las negociaciones anteriores a la guerra, Washington exigía que Teherán limitase su potente programa de misiles a 300 kilómetros para que no pudiese alcanzar Israel. Ahora esa cuestión ni se debate y de hecho Trump afirmó en Francia que es “injusto” que Irán no tenga misiles cuando otros países de la región cuentan con ellos.

Todavía quedan por delante las que se prevén como arduas negociaciones en torno al programa nuclear iraní y un eventual levantamiento de todas las sanciones estadounidenses e internacionales sobre Irán, pero de momento Teherán clama victoria.

“¡Irán nunca ha ganado una guerra, pero tampoco ha perdido nunca una negociación!”, escribió en X Trump en 2020. Ahora en Teherán muchos consideran que han ganado la guerra contra la primera potencia mundial porque no la han perdido y la República Islámica sigue en pie y además han ganado las negociaciones.

El Líbano se ha convertido en el principal damnificado de la guerra, aunque Teherán ha anunciado que si Israel continúa atacando, el acuerdo será nulo. El país mediterráneo sufrió la invasión terrestre de Israel, que causó la muerte de miles de personas y la destrucción de numerosas localidades en el sur, mientras Washington y Teherán medían sus fuerzas diplomáticas.

El conflicto, desencadenado tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, arrastró rápidamente al Líbano a un nuevo frente bélico después de que el grupo chií libanés Hizbulá atacara territorio israelí y el Estado judío lanzara el 2 de marzo una invasión terrestre contra el sur libanés.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha defendido en los últimos meses que el fin del conflicto representa una oportunidad para reafirmar la soberanía del país y preservar la unidad nacional tras casi cuatro meses de devastación. El mandatario ha insistido en la necesidad de que todas las decisiones relativas a la guerra y la paz permanezcan bajo la autoridad del Estado, al tiempo que ha llamado a acelerar la reconstrucción y el retorno de la estabilidad.

Por su parte, el secretario general de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró en la víspera que el movimiento chií libanés respetará los términos del alto el fuego mientras cesen las agresiones israelíes y ha reivindicado la actuación de la formación durante la guerra.

Las negociaciones que desembocaron en el acuerdo fueron impulsadas principalmente por Pakistán y Catar, dos países que ejercieron labores de mediación entre Washington y Teherán durante las semanas previas a la firma del pacto.

El elevado coste humano del conflicto convierte al Líbano en el territorio más golpeado por la guerra. Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés, desde el inicio de la invasión israelí el 2 de marzo hasta el 17 de junio han muerto 3.884 personas y otras 11.856 resultaron heridas.

La mayoría de las víctimas se concentran en las gobernaciones meridionales, donde localidades próximas a la frontera sufrieron intensos bombardeos y combates terrestres. Zonas de Bint Jbeil, Marjayoun, Nabatieh y Tiro registraron algunos de los mayores niveles de destrucción, con barrios enteros arrasados y graves daños en infraestructuras civiles.

Hospitales, carreteras, escuelas, redes eléctricas y sistemas de abastecimiento de agua también se vieron afectados por los ataques, dificultando la prestación de servicios básicos durante meses y cuya cobertura corrió a cargo de organizaciones humanitarias y de voluntarios locales.

La ofensiva provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas, muchas de las cuales abandonaron sus hogares en el sur para refugiarse en Beirut, Monte Líbano y otras regiones consideradas más seguras. Numerosas familias perdieron sus viviendas, tierras agrícolas, negocios y fuentes de ingresos, lo que ha generado una crisis social que seguirá presente incluso después del cese de hostilidades.

Las autoridades libanesas y organismos internacionales coinciden en que la reconstrucción requerirá inversiones multimillonarias para rehabilitar viviendas, infraestructuras públicas y servicios esenciales, además de programas específicos para facilitar el regreso de los desplazados y la recuperación de sus medios de vida.

La guerra agravó la delicada situación económica que atravesaba el Líbano desde hace años con la paralización de la actividad en amplias zonas del país, la destrucción de infraestructuras y la incertidumbre provocada por el conflicto, que afectaron a sectores clave como el comercio, la agricultura y los servicios.

El pasado mes de abril, el Programa Mundial de Alimentos alertó de que la guerra podía derivar en una grave crisis alimentaria, ya que el precio de las verduras había subido más de un 20% en un mes y el del pan un 17%. Además, más del 80% de los mercados estaban cerrados en el sur del Líbano, con rutas de suministro cada vez más restringidas.

El turismo, una de las principales fuentes de divisas para la economía libanesa, sufrió especialmente las consecuencias de la guerra con las cancelaciones de viajes, la reducción de vuelos y las advertencias internacionales que desalentaron la llegada de visitantes.