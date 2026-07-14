Irán dice que sigue vendiendo crudo pese a que EE UU revocó la exención de las sanciones

EE UU completa una nueva ola de ataques contra objetivos militares y Trump afirma que cobrará por el paso en Ormuz

Teherán/El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Pakneyad, afirmó este martes que las exportaciones de crudo del país continúan "con normalidad" pese a que Estados Unidos revocó la exención temporal de las sanciones petroleras prevista en el memorando de entendimiento para la paz y mientras Washington restablece el cerco naval sobre la República Islámica.

"A pesar de la cancelación de la exención de 60 días las exportaciones de petróleo de Irán continúan con normalidad y no se prevé que surjan problemas en este ámbito", escribió Pakneyad en su canal de Telegram.

Pakneyad explicó que el Ministerio de Petróleo iraní diseñó hace años mecanismos para sortear las sanciones estadounidenses y que esas estructuras nunca fueron desmanteladas, ni siquiera durante el periodo en el que estuvo vigente la exención temporal.

El Ministerio de Petróleo iraní diseñó hace años mecanismos para sortear las sanciones estadounidenses y que esas estructuras nunca fueron desmanteladas

Según la cláusula 10 del memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington a mediados de junio, Estados Unidos se comprometía a suspender las sanciones al petróleo iraní durante un periodo de 60 días, en el que ambas partes negociarían un acuerdo definitivo de paz.

Sin embargo, Washington revocó la semana pasada la licencia que levantaba temporalmente esas sanciones, en respuesta a lo que consideró acciones "totalmente inaceptables" de Teherán en el estrecho de Ormuz, tras varios ataques contra buques que transitaban por esa vía marítima.

"Los estadounidenses, siguiendo su práctica habitual, incumplieron sus compromisos y, en la práctica, violaron el artículo 10 del memorando de entendimiento relativo a las exenciones de 60 días", sostuvo el ministro iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció además anoche el restablecimiento del cerco naval contra la República Islámica a partir de este martes, una práctica que ya aplicó entre mediados de abril y junio en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reconoció recientemente que durante el anterior bloqueo las exportaciones petroleras de Irán quedaron prácticamente paralizadas.

El restablecimiento del cerco naval llega en un momento de máxima tensión entre ambos países por las ofensivas iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz y los ataques estadounidenses contra objetivos militares en el sur de Irán.

En plena escalada, Irán afirma que rescató este martes a 23 tripulantes de un buque granelero que sufrió una vía de agua tras colisionar con otra embarcación al norte de la isla iraní de Qeshm.

Irán afirma que rescató este martes a 23 tripulantes de un buque granelero que sufrió una vía de agua tras colisionar con otra embarcación al norte de la isla iraní de Qeshm

Según la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el accidente ocurrió de madrugada cuando un buque granelero chocó con otra embarcación mientras navegaba por la zona, lo que provocó graves daños en la parte central del casco y la entrada de agua.

Ante la situación de emergencia, el capitán del buque granelero ordenó evacuar la embarcación y el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de la provincia de Hormozgán desplegó una embarcación de apoyo y un remolcador para asistir en las labores de rescate.

Los 23 tripulantes extranjeros fueron evacuados sin sufrir heridas y trasladados a la isla de Qeshm, mientras equipos de rescate y expertos marítimos continúan investigando las causas del accidente y evaluando los daños. Fars no informó de la bandera del buque ni de la nacionalidad de sus tripulantes.

A última hora del lunes las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la tercera noche consecutiva de ataques contra instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas de Irán en las ciudades de Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abás, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

El Centcom dijo que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio y aseguró que las fuerzas de Estados Unidos continúan "vigilantes, letales y preparadas" para responder a cualquier amenaza en la región.

La jornada de ataques llegó horas después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país seria golpeado "muy duro". El mandatario dijo que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz" y afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.

La República Islámica ha seguido este martes lanzado misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros países.