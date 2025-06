Irán intensifica su redada contra supuestos agentes con una avalancha de detenciones

Sobre las hostilidades, el embajador aseguró que su gobierno "no mostrará ningún tipo de contención" en su respuesta a los ataques de Israel.

Teherán/ Ginebra /Bruselas/Las autoridades iraníes están llevando a cabo en los últimos días varias operaciones contra supuestos agentes de los servicios israelíes de inteligencia (Mosad) con multitud de detenciones y el desmantelamiento este miércoles de un taller donde se producían drones.

Decenas de personas han sido detenidas desde el lunes en operativos de las fuerzas iraníes que también se han incautado de armas, explosivos y de drones que supuestamente Israel estaba fabricando dentro de Irán para perpetrar ataques, según reportes en varios medios iraníes.

El portavoz del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró el lunes que la mayoría de los ataques que Israel realiza desde la madrugada del viernes no son ataques directos sino que se están realizando "con la ayuda de infiltración interior".

Por ello, además del lanzamiento de misiles a Israel, Irán está centrando sus esfuerzos en buscar en su propio territorio y en reforzar las defensas. En ese sentido, el periódico Tehran Times reportó que al menos 61 drones israelíes, municiones y misiles de crucero han sido destruidos por las fuerzas aéreas iraníes desde esta mañana.

La Guardia Revolucionaria aseguró en un comunicado, citado en varias agencias oficiales, que ha detenido a cinco "traidores", que vincula con espías del Mosad, en la provincia de Lorestán

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria aseguró en un comunicado, citado en varias agencias oficiales, que ha detenido a cinco "traidores", que vincula con espías del Mosad, en la provincia de Lorestán (oeste).

Según el comunicado, estos "mercenarios" trataban de crear disturbios públicos y participar en campañas de desprestigio del régimen islámico en las redes.

Dos personas más fueron arrestadas hoy al desmantelar las autoridades iraníes un taller de producción de "drones suicidas" en Pishva, cerca de Teherán, en una operación que comenzó al encontrar un camión que transportaba ocho de estos aparatos, según el medio Iran Nuanes.

Hoy también fue arrestado un estudiante universitario de nacionalidad afgana, que la policía iraní ha acusado de estar vinculado con la inteligencia israelí al tener documentos sobre un taller de fabricación de bombas y drones en su teléfono móvil.

Además, anoche también las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a un "equipo terrorista" supuestamente del Mosad en Baharestán, cerca de Teherán, cuando transportaban explosivos, drones y armas en un camión, que planeaban usar para atacar sitios poblados.

Una de las mayores redadas se produjo el lunes cuando, según el Tehran Times, las autoridades iraníes encontraron un importante equipo de operaciones de Israel en Teherán en un operativo en el que habían detenido a 28 personas.

En un mensaje televisado este miércoles, el líder supremo, Ali Jameneí, advirtió a Estados Unidos de que sufrirán un "daño irreparable” si intervienen militarmente contra su país y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá.

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, dijo Jameneí en un extracto adelantado por medios oficiales del discurso televisado que dará en minutos, el segundo tras el comienzo del conflicto con Israel el viernes.

"Esta nación no se rendirá ante nadie, ante la imposición" de una guerra, dijo. “La gente inteligente que conoce la historia de Irán nunca le hablará a esta nación en un lenguaje amenazante porque la nación iraní no puede ser entregada”, dijo en una aparente referencia a declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estadounidense pidió el martes el "¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!” de Irán en una seria de mensajes en los que aseguró que conoce "dónde se esconde" Jameneí, pero descartó, "por ahora", tomar la decisión de matarlo. La máxima autoridad política y religiosa de Irán no hizo referencia a esa amenaza de asesinato.

Respecto a Israel afirmó que este país “cometió un grave error y hará frente a las consecuencias de sus acciones”. “Nuestro pueblo no perdonará la sangre de sus mártires y ni las violaciones del espacio aéreo de su país”, aseguró.

El religioso de 85 años sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes están “completamente preparadas” para defender el país y cuentan con el apoyo del Gobierno.

En este contexto, el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, descartó este miércoles que su país pueda renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio como consecuencia de los ataques de Israel y aseguró que esas actividades "tienen únicamente fines pacíficos".

Sostuvo que "la historia y la experiencia" le han enseñado a Irán que debe ser autónomo, valerse por sí mismo y nunca contar con la cooperación de otros países

Sostuvo que "la historia y la experiencia" le han enseñado a Irán que debe ser autónomo, valerse por sí mismo y nunca contar con la cooperación de otros países, recordando que incluso en situaciones como la pandemia de covid-19 "nadie suministró vacunas a Irán".

Preguntado sobre si esta ofensiva israelí hará retroceder el programa nuclear iraní, el embajador lo negó, asegurando que "las actividades de investigación nuclear continúan, nuestros científicos seguirán (trabajando) conforme a los planes definidos".

Por otra parte, recalcó que no hay ningún instrumento legal que impida a Irán tener un programa de enriquecimiento de uranio con un propósito pacífico.

"Es un derecho reconocido", declaró, tras recordar que Israel tiene un arsenal nuclear ultrasecreto y que nunca se ha sometido a inspecciones ni a ningún tipo de controles independientes de organizaciones internacionales.

En un encuentro con corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra, el diplomático aseguró que ninguna instalación del programa nuclear iraní ha sido destruida por los ataques israelíes y negó concretamente que la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, haya sido dañada de forma importante. Explicó que esto se evitó " gracias a las medidas de precaución que Irán ha instaurado para protegerlas".

"Nos hemos preparado para estos ataques, somos un país eficiente y hemos logrado controlar la situación", dijo el diplomático, quien reconoció principalmente daños en infraestructuras civiles, particularmente de suministro de agua y energía".

No obstante, Bahreini advirtió que si los ataques continúan no puede excluirse el riesgo de que se produzca alguna fuga de radiación que podría causar una contaminación más allá de las fronteras de Irán.

"Todos deben presionar a Israel para que no amenace esas instalaciones porque en caso de ataque no se puede garantizar que esto no sea un peligro para nosotros o nuestros vecinos", indicó.

"Todos deben presionar a Israel para que no amenace esas instalaciones porque en caso de ataque no se puede garantizar que esto no sea un peligro para nosotros o nuestros vecinos"

Sobre la posibilidad de continuar las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, consideró que la prioridad debe ser puesta en detener los ataques de Israel y que Washington debe reconocer que negocia "con un país fuerte y civilizado", así que "tiene que ajustar su mentalidad en este sentido".

Sobre las hostilidades, el embajador aseguró que su gobierno "no mostrará ningún tipo de contención" en su respuesta a los ataques de Israel y que responderá igualmente a Estados Unidos en caso de que participe de forma directa en "la agresión" contra su país.

"Confiamos en nuestra potencia militar. Nuestras fuerzas militares atacarán con firmeza a Israel, sus bases y centros militares, pese a que ellos atacan a los civiles. Nosotros atacamos en función del derecho internacional, mientras que ellos lo violan", sostuvo.

El representante iraní criticó a los países occidentales y en particular a los europeos por "sus declaraciones que intentan justificar la agresión de Israel" y consideró que han asumido una posición "vergonzosa" en este tema.

Desde Bruselas, la Unión Europea (UE) recalcó este miércoles que un cambio de régimen en Irán no forma parte de su posición común sobre el conflicto en la región.

“Seamos claros, el cambio de régimen no forma parte de la posición acordada por la UE”, subrayó un portavoz de la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz, Anouar El Anouni, respondió así preguntado por la posición de la UE ante un posible cambio de régimen en Irán en caso de que Estados Unidos acabara implicándose en el conflicto entre Israel y la República Islámica y su líder supremo fuera asesinado.

El Anouni aseguró que la UE está comprometida con un “enfoque político global hacia Irán para abordar todas las cuestiones que nos preocupan” y “teniendo en cuenta todas las opciones que tenemos a nuestra disposición, incluidas las sanciones”.

“Por eso nuestro enfoque es crítico cuando es necesario y dispuesto a comprometerse cuando los intereses se alinean”, explicó.

“Por eso nuestro enfoque es crítico cuando es necesario y dispuesto a comprometerse cuando los intereses se alinean”, explicó

A la pregunta de si la UE cree que Irán debe rendirse sin condiciones, como ha sugerido por Washington, el portavoz destacó que “la diplomacia debe prevalecer y la seguridad duradera se construye a través de la diplomacia y no a través de la acción militar”. Además, dejó claro que la UE ha pedido “a ambas partes que respeten el derecho internacional”.

Recordó que Kallas está en estrecho contacto y coordinación con sus interlocutores, que incluyen tanto a Israel e Irán como a Estados Unidos, y que “se están activando y abriendo todos los canales necesarios” de comunicación.

Así, la posición de los Veintisiete consiste en transmitir mensajes de desescalada y llamamiento a la contención, así como al cumplimiento del derecho internacional, apuntó.

En cualquier caso, El Anouni enfatizó que Europa “siempre ha tenido claro que Irán nunca debe desarrollar o adquirir el arma nuclear, y mientras hemos estado instando continuamente a Irán a detener la escalada nuclear, Irán ha estado desarrollando su capacidad nuclear en violación de sus compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación”.

En ese contexto, recordó que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (Oiea) declaró la semana pasada que Irán había incumplido sus compromisos, lo que supone “una amenaza no sólo para Israel, sino también para la región”, puntualizó.