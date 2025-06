Al menos tres muertos en el ataque israelí contra la televisión pública iraní

Teherán /Jerusalén/El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Shadmani, quien asumió el cargo hace pocos días tras la muerte de su predecesor en los ataques ejecutados el viernes por las fuerzas israelíes contra el país centroasiático, desatando un nuevo conflicto en Oriente Próximo.

"Por segunda vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al jefe del Estado Mayor de Irán, el principal comandante militar del régimen", ha dicho en un comunicado, antes de especificar que el bombardeo fue lanzado contra "un centro de mando en el corazón" de la capital iraní, Teherán.

Así, ha destacado que Shadmani era "el comandante militar de mayor rango" y "la figura más cercana" al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, al tiempo que ha subrayado que durante los últimos años "influyó directamente en los planes operativos de Irán para atacar al Estado de Israel", sin que las autoridades iraníes hayan confirmado su muerte.

"Antes de la eliminación de su predecesor, Shadmani era el subcomandante del Mando de Jatam al Anbiya --el mando unificado de las Fuerzas Armadas, independiente del Estado Mayor desde 2016-- y jefe de la Dirección de Operaciones del Estado mayor de las Fuerzas Armadas iraníes"

"Antes de la eliminación de su predecesor, Shadmani era el subcomandante del Mando de Jatam al Anbiya --el mando unificado de las Fuerzas Armadas, independiente del Estado Mayor desde 2016-- y jefe de la Dirección de Operaciones del Estado mayor de las Fuerzas Armadas iraníes", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que "la eliminación de Shadmani se suma a una serie de eliminaciones de los más altos cargos militares de Irán", algo que "degrada la cadena de mando de las Fuerzas Armadas iraníes".

Shadmani fue nombrado como comandante del Mando de Jatam al Anbiya durante la jornada del 13 de junio, horas después de la muerte de su predecesor, Qolamali Rashid, en un bombardeo israelí, según un decreto aprobado por Jamenei para reemplazar a varios altos cargos muertos a manos del Ejército de Israel en su campaña de ataques aéreos.

El Ejército ha abordado también el bombardeo de este lunes a la televisión pública iraní, un ataque que ha dejado tres muertos y que el Gobierno y los militares atribuyeron a causas distintas. Mientras Defensa afirmó que había un uso por las fuerzas armadas de Irán para actividades militares, el Ejecutivo dijo que la causa era su rol propagandístico.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber atacado la estación de televisión iraní alegando que el centro de comunicaciones del régimen era utilizado por las fuerzas armadas iraníes para actividades militares, mientras que Netanyahu dijo que el ataque tenía como objetivo frenar el poder transformador del régimen", reconoció.

El portavoz del Ejército enmendó la discrepancia asegurando: "Esta Autoridad de Radiofusión (iraní), esta cadena, se utilizó para difundir propaganda antiisraelí e instó al genocidio", desdiciendo así la versión difundida el lunes sobre las operaciones militares que se llevaban a cabo en las instalaciones.

En una comparecencia con la prensa el lunes, Benjamín Netanyahu ya había aludido al papel clave en la propaganda iraní de la cadena.

También el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en la red social X que el Ejército había bombardeado las instalaciones de la radiotelevisión iraní refiriéndose a ella como "la autoridad de difusión de propaganda e incitación del régimen".

El Ejército israelí anunció en la noche del ataque que "la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque preciso, basado en información de inteligencia proporcionada por la Dirección de Inteligencia, contra un centro de comunicaciones utilizado con fines militares por las Fuerzas Armadas Iraníes".

"El edificio fue utilizado por las Fuerzas Armadas iraníes bajo la apariencia de una actividad civil, encubriendo el uso militar de la infraestructura y los activos del centro. El ataque perjudicó directamente la capacidad militar de las Fuerzas Armadas iraníes", afirmó el Ejército israelí.

El misil israelí alcanzó el lunes los estudios de la IRIB, situada en un barrio residencial de Teherán, que el Ejército israelí ordenó evacuar horas antes. El momento del ataque quedó capturado en directo: el bombardeo interrumpió a una presentadora de IRIB, Sahar Emami, que cortó la locución para salir apresuradamente del estudio mientras caían algunos restos del techo y se levantaba polvo, si bien posteriormente el medio ha retomado sus emisiones.

El balance de muertos a consecuencia del bombardeo ejecutado este lunes por las Fuerzas Armadas israelíes contra la sede de la televisión pública iraní (IRIB) en la capital, Teherán, ha aumentado a tres, dos de ellos empleados de la cadena.

Hasta el momento han trascendido las identidades de dos de las víctimas mortales: el periodista Nima Rajabpour y la administrativa Masoumeh Azimi

Hasta el momento han trascendido las identidades de dos de las víctimas mortales: el periodista Nima Rajabpour y la administrativa Masoumeh Azimi, según las informaciones recogidas por el canal de noticias iraní Press TV. Ambos estaban presentes en el edificio de la IRIB cuando éste fue alcanzado por al menos cuatro proyectiles alrededor de las 18:34 horas, hora local.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este martes haber lanzado un ataque contra la sede del Mossad y un cuartel de la Inteligencia Militar israelí en Tel Aviv y ha recalcado que ha empleado "un nuevo misil" en su nueva oleada de ataques contra Israel, en el marco de su respuesta a la campaña de bombardeos iniciada el 13 de junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático.

Así, ha destacado que el ataque ha sido lanzado "a primera hora del día" y ha sostenido que "pese a la presencia de sistemas defensivos altamente avanzados", tanto la sede de Inteligencia Militar como la sede del Mossad han sido "alcanzados" y "están ardiendo", sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre estos ataques.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, Alireza Talaeinik, ha destacado tras ello que "se ha usado un nuevo misil en el ataque de hoy contra el régimen sionista". "No se han dado cuenta hasta ser alcanzados", ha dicho, antes de esgrimir que "el centro de seguridad e Inteligencia del régimen ha sido alcanzado a pesar de las múltiple capas de defensa, algo en lo que ayuda Estados Unidos".

Talaeinik ha acusado a Israel de "imponer una guerra" y "buscar dañar las capacidades" de Irán, al tiempo que ha hecho hincapié en que Teherán "usará todas sus capacidades ofensivas contra los enemigos", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. "A través del uso de estas armas, la resiliencia del enemigo sionista se reducirá con el tiempo", ha zanjado.

Israel comenzó a bombardear Irán en la madrugada del viernes señalando los avances en el programa nuclear de la república islámica y la amenaza que supone para el país su manufactura de misiles balísticos.

Desde entonces, su aviación ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos...) y plantas nucleares (Natanz, Isfahán y Furdu), pero también a altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní o científicos nucleares.

En Irán los ataques causaron unos 230 muertos. Mientras en Israel los lanzamientos de misiles iraníes han matado a 24 personas, según el recuento de las autoridades israelíes

En Irán los ataques causaron unos 230 muertos. Mientras en Israel los lanzamientos de misiles iraníes han matado a 24 personas, según el recuento de las autoridades israelíes.

La comunidad internacional ha llamado a desescalar el conflicto, específicamente, en la cumbre del G7 hubo una petición concreta en este sentido, aunque, en ese acto, los focos los acaparó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abandonó la reunión en las primeras horas.

Trump ha negado este martes que el motivo hayan sido los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego entre Israel e Irán, al tiempo que ha cargado contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por afirmar que ese era el objetivo.

"El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho equivocadamente en busca de publicidad que dejé la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington para trabajar en un 'alto el fuego' entre Israel e Irán. ¡Incorrecto!", ha sostenido el magnate en su cuenta en la red social Truth Social.

"No tiene ni idea de por qué estoy de camino a Washington, pero no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más importante que eso", ha manifestado. "Ya sea adrede o no, Emmanuel siempre se equivoca", ha zanjado el presidente de Estados Unidos, quien poco antes había lamentado que Irán no hubiera alcanzado previamente un acuerdo y había recalcado que "todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán".

Horas antes, Macron había indicado desde Canadá que existía una propuesta para un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán. "Efectivamente, hay una propuesta para reunirse e interactuar. Se hizo una propuesta específica para obtener un alto el fuego y luego lanzar discusiones más amplias. Ahora tenemos que ver si las partes la seguirán", dijo.

"Si Estados Unidos puede lograr un alto el fuego, es algo muy bueno y Francia lo apoyará y lo deseamos", zanjó

Así, sostuvo que Trump había informado a sus pares del G7 de que Washington ha participado en conversaciones con vistas a alcanzar una tregua entre Israel e Irán y de que se ha ofrecido a reunirse con las autoridades de Teherán. "Si Estados Unidos puede lograr un alto el fuego, es algo muy bueno y Francia lo apoyará y lo deseamos", zanjó.

El Gobierno de China, mientras tanto, ha acusado a Trump de "echar gasolina al fuego" con sus comentarios en redes sociales sobre el conflicto abierto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha advertido en rueda de prensa de que una escalada de las tensiones en Oriente Próximo no beneficia a nadie. Por ello, entiende que "echar gasolina al fuego, hacer amenazas y ejercer presión no ayudarán a relajar la situación", sino que "sólo aumentará las contradicciones y ampliará el conflicto", según el periódico oficial Global Times.

Pekín ha instado a todos los países a colaborar para rebajar esta tensión, especialmente a aquellos gobiernos que tengan capacidad de interlocución con Israel, después de que Trump haya exhortado públicamente a Teherán a cerrar un acuerdo nuclear y recomendando incluso la evacuación inmediata de la capital iraní.