Irán reabre su espacio aéreo tras cinco horas de cierre ante un posible ataque de EE UU

La desconexión de la población a internet ha sido la más larga hasta ahora. Incluso durante la guerra con Israel el año pasado, el corte de la señal de la red fue más corta.

Parte de la población cree que la intervención es necesaria, mientras que otros piensan que las bombas pondrían fin a las protestas masivas

Teherán/Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de todos los vuelos que ha durado alrededor de cinco horas, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos.

De acuerdo a este portal web, el NOTAM (aviso al personal de aviación) ha expirado y algunos vuelos han retomado su ruta hacia Teherán, después de un cierre que ha obligado a las aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos.

La misma plataforma ha informado poco antes de las 2:00 horas de este jueves del aviso, indicando que tiene una validez de "poco más de dos horas" en las que solo podían aterrizar o despegar de territorio iraní los vuelos internacionales con "permiso".

El cierre del espacio aéreo se ha producido después de que se empezara a especular con un ataque inminente de EE UU. El presidente, Donald Trump, advirtió de esa posibilidad si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes –que se cuentan por miles– en las protestas antigubernamentales.

La Casa Blanca afirmó a principios de esta semana que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el mandatario, que este mismo miércoles afirmó que "las muertes en Irán han parado"

La Casa Blanca afirmó a principios de esta semana que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el mandatario, que este mismo miércoles afirmó que "las muertes en Irán han parado".

En este contexto, y después de que Teherán haya advertido de que podría responder en caso de ataque, la Embajada de Estados Unidos en Qatar ha emitido en la misma jornada una alerta de seguridad para sus nacionales en este país y en particular les ha recomendado "limitar los viajes no esenciales a la Base Aérea Al Udeid", que ya fue atacada por Irán en junio de 2025 en represalia por la ofensiva israelí y los bombardeos de estadounidenses contra tres de sus instalaciones nucleares.

En el mismo sentido ha actuado la legación diplomática estaounidense en Kuwait, que además ha prohibido temporalmente a la mayor parte de su personal los "desplazamientos a las instalaciones del Campamento Arifjan, el Campamento Buehring, la Base Aérea Ali Al Salem y el Campamento Patriot".

Estados Unidos cuenta con bases militares en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha difundido en las últimas horas una nueva alerta de seguridad alentando a sus ciudadanos en territorio israelí a "revisar sus planes de viaje, dadas las tensiones regionales actuales", teniendo en cuenta que Teherán ha acusado en reiteradas ocasiones a Israel de azuzar disturbios y violencia durante las movilizaciones.

Washington emplazó a principios de esta semana a sus nacionales en Irán a abandonar el país, un extremo al que se han sumado en las últimas horas gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido, quien ha anunciado además el cierre temporal de su Embajada en Teherán y la retirada de todo su personal del país asiático.

Mientras tanto, muchos iraníes se preguntan si finalmente el ataque se producirá. "¿Vienen los americanos?”, preguntaba un vecino de Teherán a los corresponsales de EFE. La cuestión se repite en un supermercado y en un café ante la incertidumbre que provocan las declaraciones de Trump y las últimas acciones de Estados Unidos en Venezuela, uno de los aliados de Irán.

Muchos iraníes temen una intervención estadounidense tras unas protestas que han desaparecido hace tres días, pero hay también quien no lo vería con malos ojos.

Muchos iraníes temen una intervención estadounidense tras unas protestas que han desaparecido hace tres días, pero hay también quien no lo vería con malos ojos

“Un bombardeo de Estados Unidos afectaría ahora más a las movilizaciones que a la República Islámica, porque la gente pensaría primero en salvar la vida de las bombas y las calles quedarían vacías”, comenta a EFE Reza, de 39 años, acerca de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre.

La ama de casa de 41 años Marjan, en cambio, piensa que una intervención de Trump ayudaría a que se produjese un cambio político en Irán, algo que no sucederá, en su opinión, solo con protestas internas.

“En menos de una década hemos vivido cuatro olas de movilizaciones y todas han sido apagadas con una brutal represión. La gente por si sola no puede”, comenta Marjan, que dice estar conmocionada por la aparente alta cifra de muertos.

Según la ONG Irán Human Rights, con sede en Oslo, más de 3.400 personas perdieron la vida por la represión de las protestas, la mayoría el jueves y viernes pasados, cuando las manifestaciones llegaron a su punto más álgido y la mano dura también se intensificó.

El acceso al internet global continúa cortado por séptimo día y solo es posible realizar llamadas internacionales de salida desde el martes en un país que ha recuperado casi toda la normalidad, con los negocios y bancos que estaban cerrados por unos días, ya operativos.

Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.

Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice a EFE un vecino de Teherán. “Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.

“Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”

El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos. Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos.

Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas.

En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado.

Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida. Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales.