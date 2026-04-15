Irán usó un satélite espía chino para identificar bases de EE UU

Teherán advierte que impedirá el comercio en la región si Washington mantiene el bloqueo de Ormuz

Teherán/Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024, lo que le proporcionó una nueva y significativa capacidad para identificar y atacar bases militares estadounidenses en la guerra actual, publicó este miércoles The Financial Times.

Según documentos militares iraníes filtrados al rotativo, el satélite chino TEE-01B fue recibido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní a finales de 2024, tras su lanzamiento desde China y, una vez operativo, se utilizó para vigilar instalaciones militares clave de Estados Unidos.

China, el principal socio comercial de Irán y uno de sus aliados más influyentes, ha venido condenando la guerra desde la ofensiva de EE UU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, pero tanto Teherán como Pekín han evitado pronunciarse sobre el supuesto apoyo que el gigante asiático podría estar brindando a su aliado persa.

En este sentido, el Financial Times analizó imágenes tomadas por el satélite en marzo, antes y después de ataques contra ubicaciones en Arabia Saudí, Jordania, Baréin, Kuwait, Omán e Irak, que coinciden con las labores de vigilancia en torno a las fechas de los bombardeos reivindicados por Irán contra instalaciones en esos países.

Coinciden con las labores de vigilancia en torno a las fechas de los bombardeos reivindicados por Irán

La mayoría de los Estados de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses y comparten intereses con Washington y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el inicio de la guerra.

Muchos tienen también lazos estrechos con Pekín, que medió en el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudí en 2023.

El TEE-01B es capaz de capturar imágenes con una resolución aproximada de medio metro, comparable a los registros satelitales occidentales de alta resolución disponibles comercialmente. Esta adquisición, según el Financial Times, representa una mejora significativa en las capacidades nacionales de Irán, ya que le permitiría mejorar la identificación de aeronaves, vehículos y cambios en la infraestructura.

El presidente chino, Xi Jinping, abogó el martes por un alto el fuego “integral y duradero” en Oriente Medio durante una reunión en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en plena escalada de tensiones en la región por la crisis en el estrecho de Ormuz.

El presidente chino, Xi Jinping, abogó el martes por un alto el fuego “integral y duradero”

En tanto, en el plano comercial también se viven consecuencias. El Comando Central de Estados Unidos anunció este martes que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y “detenido por completo” su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica.

Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán.

Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima, por lo que consideran haber “detenido por completo” la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la Administración de Donald Trump.

El bloqueo a los puertos iraníes sucede dos días después de las negociaciones en Islamabad, donde las delegaciones de ambos países no lograron concretar acuerdos para poner un cierre a la guerra que se ha extendido durante las últimas siete semanas en Oriente Medio.

Las delegaciones de ambos países no lograron concretar acuerdos para poner un cierre a la guerra

La nueva medida estadounidense había sido adelantada por Trump, quien ha criticado a Teherán por supuestamente no haber reabierto el estrecho de Ormuz bajo los términos acordados cuando se llegó a un alto al fuego de dos semanas que inició ocho días atrás.

Pese a la nueva medida, Trump aseguró este martes a Fox News que “la guerra está por terminar”, asegurando que Teherán busca “desesperadamente un acuerdo”.

En respuesta, Irán advirtió este miércoles que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en Ormuz.

El comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim, afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EE UU, el cual entró en vigor el miércoles pasado.