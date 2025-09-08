Irfaan Ali promete alinearse con socios internacionales para combatir el narcotráfico

Irfaan Ali hizo un llamado a la unidad para el desarrollo de Guyana

En su primer mandato, el presidente de Guyana se vio afectado por las tensiones con Venezuela por el territorio en disputa del Esequibo

Georgetown/El presidente de Guyana, Irfaan Ali, prometió este domingo, al jurar su segundo mandato, que colaborará con sus socios internacionales para salvaguardar la soberanía del país y combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Ali aludió así a la disputa de su país con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo y a las crecientes tensiones en el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de aguas venezolanas para luchar supuestamente contra el narcotráfico.

“Mantengo mi compromiso de colaborar con nuestros socios internacionales para salvaguardar la soberanía de Guyana y promover nuestros intereses nacionales”, declaró el presidente en su discurso tras tomar posesión del cargo para los próximos cinco años.

Ali afirmó asimismo que se alineará con “aliados y socios internacionales para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y todo acto delictivo que amenace o socave la paz, la libertad y la democracia”.

“Fortaleceremos la cooperación, lo cual aporta beneficios tangibles a nuestro pueblo"

“Fortaleceremos la cooperación, lo cual aporta beneficios tangibles a nuestro pueblo, al tiempo que garantizamos que nuestros recursos se gestionen de forma que se asegure la prosperidad para esta generación y las futuras”, subrayó.

A mediados de agosto, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso un despliegue militar en el mar Caribe, lo que Venezuela ha considerado una “amenaza”.

El pasado martes, las tensiones aumentaron luego de que la Casa Blanca informara sobre un supuesto ataque contra una embarcación en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

En cuanto al Esequibo, se trata de una disputa de larga data. La región, rica en petróleo, ocupa dos terceras partes de Guyana, que la administra pese al reclamo de Venezuela.

El Esequibo, una región, rica en petróleo, ocupa dos terceras partes de Guyana, y la administra pese al reclamo de Venezuela

La tensión se agravó desde que, en diciembre de 2023, Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó este año al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

La toma de posesión tuvo lugar pocas horas después de que la Comisión Electoral de Guyana declarara formalmente a Ali como presidente electo del país, tras el triunfo de su Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) en los comicios del 1 de septiembre.

Con más de 240.000 votos a su favor, lo que se traduce en una mayoría de 36 escaños en la Asamblea Nacional, frente a los 29 que suma la oposición, Ali tendrá que gestionar una gran bonanza petrolera, pues Guyana es el país con mayor crecimiento económico del mundo gracias a su bonanza petrolera.

En los comicios, el presidente se impuso en los comicios al magnate Azurddin Mohamed, cercano a Caracas y sancionado por Estados Unidos y líder del partido de reciente creación Invertimos en la Nación (WIN), y al veterano Aubrey Norton, de la opositora Alianza de Unidad Nacional (APNU).

Superada la contienda electoral, Ali instó a la unidad en su discurso tras tomar posesión del cargo: “Nuestros mayores logros siempre se alcanzan cuando nos mantenemos unidos. Hoy me comprometo a ser un presidente para cada comunidad, cada sector y cada guyanés”, afirmó.

Superada la contienda electoral, Ali instó a la unidad en su discurso tras tomar posesión del cargo

Nacido el 25 de abril de 1980 en el seno de una familia musulmana con ascendencia india, Ali se crió y realizó sus primeros estudios en la localidad de Leonora, en la costa oeste de Demerara.

Posee un Doctorado en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de las Indias Occidentales, una maestría en Planificación de Recursos Humanos, y diversos diplomas y certificados de posgrado en finanzas y comercio internacional, entre otros.

Ya en la arena política, entró en la Asamblea Nacional de Guyana tras ganar un escaño en las elecciones de 2006 y se mantuvo como diputado hasta 2015, siendo presidente de uno de los comités más importantes, el de Cuentas Públicas.

Fue nombrado asimismo ministro de Vivienda y Agua y titular de Industria y Comercio. Durante su gestión en el Ministerio de Vivienda, implementó la campaña de donaciones más extensa de la historia del país, respaldada por una distribución masiva de lotes a ciudadanos de todos los estratos sociales y regiones geográficas.

En enero de 2019, con 38 años, fue seleccionado como candidato presidencial de su partido, el PPP/C, para las elecciones generales de marzo de 2020.

En enero de 2019, con 38 años, fue seleccionado como candidato presidencial de su partido

Tras su victoria en esos comicios, que estuvieron plagados de controversias, Ali se convirtió el 2 de agosto de 2020 en el primer musulmán en ocupar la Presidencia de Guyana.

Al mando de este pequeño país sudamericano de 850.000 habitantes, ha gestionado el crecimiento económico del país, dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

Guyana logró el récord de crecer un 63% en 2022, gracias a la bonanza petrolera y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá un promedio del 14 % anual durante los próximos cinco años; sin embargo, su primer mandato se vio afectado por las tensiones con Venezuela por el territorio en disputa del Esequibo.