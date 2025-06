Israel advierte al ayatolá de Irán sobre las consecuencias de seguir atacando su territorio

Tel Aviv/Israel lanzó este sábado una nueva oleada de ataques contra al menos cuatro puntos del territorio iraní, informaron medios del país persa. En la ciudad noroccidental de Tabriz, las fuerzas israelíes golpearon al menos cuatro puntos, informó la agencia Fars.

Press TV mostró videos de columnas de humo en esta urbe que es la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Se desconoce cuáles son los objetivos israelíes en esa zona. También se reportaron ataques en Kermanshah y Khorramabad, ambas urbes en el oeste del país persa. Además, a primera hora de esta misma mañana se produjo un bombardeo contra el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, que atiende vuelos nacionales.

Según la agencia IRNA, el ataque en Mehrabad iba dirigido contra un hangar de cazas de combate, pero a pesar de ser alcanzado por proyectiles “no afectó las pistas, edificios o instalaciones”.

Israel comenzó en la madrugada del viernes una serie de ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país persa, que se ha prologado hasta hoy. Entre los objetivos se encuentran instalaciones nucleares como las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordó y Natanz, el aeropuerto nacional de Mehrabad y varias bases militares.

Irán también respondió con al menos tres ataques con misiles contra Tel Aviv que han causado tres muertos y unos 38 heridos

En total las autoridades iraníes han contabilizado 78 muertos y 320 heridos en los ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país, entre ellos altos cargos militares. Irán también respondió con al menos tres ataques con misiles contra Tel Aviv que han causado tres muertos y unos 38 heridos, según la prensa del Estado judío.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que si Irán continúa disparando misiles contra territorio israelí, "Teherán arderá". "El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados a los ciudadanos de Israel. Si Jameneí continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá", amenazó Katz en un comunicado.

Las palabras del titular de Defensa se producen tras una evaluación de la situación actual con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y otros miembros de la cúpula del Ejército y el director del Mosad, Dedi Barnea. Según publica el periódico israelí The Times of Israel, que cita al Ejército, desde la noche del viernes Irán ha disparado contra Israel unos 200 proyectiles en diferentes oleadas, la mayoría de los cuales fueron interceptados.

El Ejército, de acuerdo con la información de este periódico israelí, indicó que alrededor del 25% de estos proyectiles, unos 50, no fueron interceptados según el protocolo y cayeron en zonas sin riego, y que solo un "número pequeño" de misiles impactó causando daños.

El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo el viernes que Washington "sabía todo" sobre el ataque israelí sobre Irán y que el diálogo sobre el programa nuclear de Teherán "no está muerto". "Lo sabíamos todo e intenté evitarle a Irán toda esta humillación y muerte. Me esforcé por evitarlo porque me hubiera encantado ver un acuerdo", dijo Trump en una entrevista concedida a la agencia Reuters.

El presidente estadounidense insistió en lo que escribió hoy sobre el ataque en redes sociales, donde contó que le dio un ultimátum de 60 días a Teherán para alcanzar un acuerdo. "Sabíamos prácticamente todo. Sabíamos lo suficiente como para darle a Irán 60 días para llegar a un acuerdo y hoy son ya 61 días", explicó en la entrevista, en la que dijo no saber cuál es la actual situación del programa nuclear iraní tras el ataque lanzado por Israel.

Sobre el diálogo, Trump dijo que "aún es posible un acuerdo" y recordó también que el domingo está prevista una sexta ronda en Mascate (Omán). "Tenemos una reunión con ellos el domingo. Ahora bien, no estoy seguro de si esa reunión se llevará a cabo, pero tenemos una reunión con ellos el domingo", afirmó.

Por su parte, Irán ha afirmado que las negociaciones nucleares con Estados Unidos “no tienen sentido” tras los ataques israelíes, aunque no tiene claro si Teherán asistirá a las conversaciones indirectas del domingo. “La otra parte (EE UU) actuó de una manera que hace que el diálogo no tenga sentido”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado recogido este sábado por medios iraníes.

“No puedes decir que negocias y al mismo tiempo dividir el trabajo permitiendo que el régimen sionista (Israel) ataque el territorio iraní”, sostuvo el diplomático. Baghaei dijo que Tel Aviv “ha tenido éxito influenciando” el proceso diplomático y aseguró que el ataque israelí no hubiese ocurrido sin el permiso de Washington.