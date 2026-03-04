Israel ataca un complejo en Teherán con sedes de "todos" los cuerpos de seguridad iraníes

EE UU usa por primera vez misiles de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán

Jerusalén/Miami/La aviación israelí concluyó este miércoles un ataque a gran escala contra un complejo al este de Teherán en el que se encontraban sedes de los distintos cuerpos de seguridad iraníes, según un comunicado del Ejército de Israel. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron un ataque a gran escala contra un complejo militar iraní que contenía centros de mando y personal de seguridad en el este de Teherán", se indica en el comunicado.

El complejo albergaba una sede de la Guardia Revolucionaria; la Dirección de Inteligencia; una sede de la fuerza paramilitar Basij, de la fuerza Quds; otra de las fuerzas de Seguridad Interior; una sede de Guerra Cibernética y el cuartel de una unidad de Seguridad Interior, a la que Israel atribuye la labor de "suprimir las protestas" en el país.

"Además, se detectó actividad de operativos iraníes en el complejo", recoge el comunicado castrense respecto a la presencia de personas en el recinto, sobre lo que no dio más detalles.

Ya esta mañana, Israel había bombardeado decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interior y de la Basij en Teherán.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años. La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.

Poco antes, las fuerzas armadas israelíes emitían un comunicado en el que aseguran haber utilizado hasta ahora 5.000 municiones sobre Irán.

Israel busca desmantelar el régimen de los ayatolás, pero también reducir las capacidades de misiles balísticos iraníes, estimando que contaba con unos 2.500 el último sábado.

Este miércoles, en otro ataque contra Teherán, la aviación israelí bombardeó un lanzamisiles que estaba cargado con un misil balístico en el oeste del país, en la zona de Khorramabad, según las fuerzas armadas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron en la guerra contra Irán por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM, en inglés) de largo alcance, reveló este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

El organismo militar, con sede en Florida, destacó que este es el debut "histórico" de los PrSM en un combate", lo que ocurrió "durante la Operación Furia Épica, lo que proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo", según una publicación en sus redes sociales con un video de los ataques.

"No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo", declaró el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper.

El Ejército de Estados Unidos había anunciado en abril de 2025 las primeras pruebas de los PrSM, que considera la "nueva generación" de misiles de precisión de largo alcance para "atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos".

Este sistema reemplaza al Sistema Táctico de Misiles del Ejército con "mayor alcance y letalidad", según expuso entonces.

El Centcom informó también de que han bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de la Operación Furia Épica, el fin de semana, incluyendo un Shahid Soleimani, el principal buque de combate iraní.

"Las fuerzas de EE UU han bombardeado o hundido hasta el fondo del océano más de 20 barcos del régimen iraní. Anoche, el Centcom añadió un buque de guerra de la clase Soleimani a la lista", publicó el organismo estadounidense, con sede en Florida, en sus redes sociales con un vídeo de los ataques.

Los barcos de la clase Shahid Soleimani se consideran el principal buque de combate de superficie de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Entre las agresiones, al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

Este fue "el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo" de Estados Unidos "desde la Segunda Guerra Mundial", informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había adelantado este miércoles que comenzarían a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado", cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, que Washington "está ganando contundentemente", según afirmó en una conferencia.

Hegseth aseveró que la Operación Furia Épica, iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado "el doble de poder aéreo" que la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes, en junio de 2025.

En tanto, el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, informó de que el Comando Central estadounidense ha pasado ya "de grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo, a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán".

En la operación ya han muerto Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas, así como seis soldados estadounidenses por la respuesta iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de EE UU contra Irán continuará varias semanas hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".