Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán en el quinto día de guerra

La guerra se está extendiendo por la región, empezando por Beirut, atacado por Israel, y varios países del Golfo, por Irán.

Tel Aviv / Ankara/La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE UU, ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense.

Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.

Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo. Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años. La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.

El Ejército israelí dice haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

Este martes, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó que los ataques “indiscriminados” de Irán contra varios países del Golfo en medio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos constituyen “una estrategia increíblemente errónea”.

En declaraciones la emisora pública TRT, el ministro señaló que el conflicto ya no se limita sólo a Irán sino que se está extendiendo por toda la región, con la estrategia iraní bajo el lema “si yo caigo, me llevo a la región conmigo”.

Según Fidan, la duración de la guerra dependerá de las prioridades de Israel y Estados Unidos: la destrucción de la capacidad militar iraní o un cambio de régimen en Teherán.

“Esperemos poder mantener a EE UU centrado en el primero. Al menos desde ahí se podrían iniciar negociaciones. Quizá un nuevo liderazgo en Irán adopte una postura más flexible y sea una oportunidad para detener la guerra”, dijo el ministro.

Pese a que la mayoría de los países del Golfo han trabajado para evitar el estallido del conflicto, Fidan consideró “una estrategia extremadamente equivocada” los ataques iraníes contra Omán, Catar, Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que habían actuado como mediadores.

Si los países atacados ejercen su derecho a responder, el frente de guerra podría ampliarse bilateralmente, lo que calificó de “un riesgo grave”, agregó Fidan.

“Cuando se habla con esos países se ve claramente que no sólo se atacan bases de EE UU, sino también infraestructura energética y ciertas instituciones civiles", dijo el ministro turco, cuyo país no ha sido atacado por Irán.

"Si esto continúa más allá de cierto punto, les será imposible permanecer en silencio. Este riesgo de escalada nos preocupa sinceramente”, concluyó el jefe de la diplomacia de Turquía, un país comparte una frontera de unos 500 kilómetros con Irán.