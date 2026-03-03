Un general de la Guardia Revolucionaria iraní dice que no dejarán pasar petróleo por Ormuz

Fotografía de archivo de un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

Israel prevé que la guerra contra Irán dure un "plazo de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración

Madrid/Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20% del crudo mundial.

La agencia oficial Tasnim tituló su nota con El Estrecho de Ormuz está cerrado e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó unas declaraciones tan directas del general.

"No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región", continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní. Yabari advirtió de que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria se enfrentarán "con firmeza a cualquier buque ofensivo".

"Los oleoductos también están a nuestro alcance y no permitiremos que los recursos energéticos de la región estén a disposición del enemigo", añadió.

El general subrayó que las Fuerzas Armadas de la República Islámica están "plenamente preparadas para superar esta difícil etapa y las contramedidas continuarán".

Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado a un petrolero, identificado como Athens Nova, "aliado de Estados Unidos", en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones.

Los precios del gas y del petróleo se han encarecido después de los ataques, lo que ha provocado cierto pánico en algunos países como Francia, donde muchos ciudadanos se apresuraron a ir a las gasolineras.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, envió este martes un mensaje de tranquilidad a la población al asegurar que "a corto plazo" no hay ningún problema de aprovisionamiento ni de combustible ni de gas, y por eso insistió en que no se justifican comportamientos de acaparamiento, aunque admitió que la situación evoluciona y que el Gobierno está supervisando la situación.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, de acuerdo a la Guardia Revolucionaria, en este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños.

El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este martes que la guerra, iniciada junto a EE UU contra el régimen de Irán, se desarrollará en "un plazo general de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración.

Durante una videoconferencia con la prensa internacional, Shoshani añadió que el escenario actual es de "los más positivos y efectivos" entre los barajados antes del inicio de esta guerra.

Parte de los combates se ha deplazado hacia Líbano, donde el grupo chií Hezbolá reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David

Además, el portavoz aludió a la reducción del lanzamiento de misiles desde Irán a territorio israelí, lo que atribuyó a una posible estrategia "del enemigo de racionar sus capacidades" o a su debilitamiento, tras el bombardeo constante de lanzaderas y misiles por parte de cazas israelíes y estadounidenses.

"La relación misil-lanzadera es de 10 a 1, por eso nos centramos en estas últimas", dijo Shoshani, argumentando que es más fácil y rápido destruir el menor número de lanzaderas y, de esta forma, neutralizar el lanzamiento de proyectiles.

Parte de los combates se ha deplazado hacia Líbano, donde el grupo chií Hezbolá reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David a la que siguió un ataque de Israel en suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.

En su página web oficial, Hezbolá indicó que atacaron con drones los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David, en respuesta a la "agresión criminal israelí que ha atacado decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut".

Según el comunicado, el ataque tuvo lugar el martes a las 5:00 hora local con un escuadrón de drones. Estos, dicen, han resultado en la "muerte de decenas de hombres, mujeres y niños, decenas más de heridos, y en la destrucción de edificios e infraestructura civil".

El mensaje subrayó el compromiso de Hizbulá con la defensa de su territorio y de su pueblo, !ante las agresiones y crímenes del enemigo israelí". Indicó que su respuesta se dirigió contra objetivos militares, "a diferencia de los ataques del enemigo contra civiles".

Por su parte, el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según confirmaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un escueto comunicado, donde también informó de estar bombardeando Teherán de nuevo.

El Ejército israelí aseguró ayer atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hezbolá

"La Fuerza Aérea acaba de empezar una gran oleada de ataques contra el régimen terrorista de Irán y la organización terrorista Hezbolá", comunicaron las FDI, que situaron los bombardeos "simultáneos" tanto en Teherán como en Beirut.

El Ejército israelí aseguró ayer atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hezbolá. Esta ofensiva provocó la muerte de 52 personas y dejó 154 heridos, según fuentes oficiales, entre los cuales se cuentan líderes del grupo chií.

Teherán concentró el 56% de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

En Israel han muerto diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo a los datos de los servicios de emergencias israelíes.