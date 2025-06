Israel impone su dominio aéreo sobre Irán pero falta más para destruir las instalaciones nucleares

Madrid/Desde el pasado viernes, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo una ofensiva sostenida contra objetivos clave en Irán, aprovechando su casi total dominio del espacio aéreo, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se beneficia de un apoyo abrumador entre la población, pese a los daños ocasionados por los misiles iraníes.

Con aviones furtivos F‑35, cazas F‑15 y F‑16 equipados con misiles de precisión y sofisticadas capacidades de guerra electrónica, han golpeado instalaciones nucleares, depósitos de misiles, centros de mando y altos mandos militares y científicos.

En paralelo, el Mossad ha desplegado una red de agentes en Teherán que, según fuentes regionales, ha ejecutado asesinatos selectivos de científicos y generales, replicando métodos ya usados contra Hezbolá en Líbano en 2024.

La agencia Reuters señala que, según una fuente de defensa occidental, los cazas israelíes se han estado reabasteciendo de combustible sobre Siria, antigua plataforma de la influencia iraní, y hoy operan allí con “casi total libertad”.

Netanyahu calificó este control aéreo como “un punto de inflexión” en la confrontación con Teherán. Su asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, afirmó que la destrucción de baterías antiaéreas ha abierto el camino para atacar “innumerables blancos” adicionales. Sin embargo, Israel reconoce que no podrá destruir por completo el programa nuclear iraní sin apoyo estadounidense.

Aunque los ataques han dañado gravemente los sitios de Natanz e Isfahán, las plantas subterráneas más profundas –como Fordow, construida bajo una montaña al sur de Teherán– permanecen fuera del alcance de las bombas convencionales. Andreas Krieg, profesor del King’s College de Londres, señala a Reuters que incluso las municiones más pesadas de EE UU tienen dificultades para penetrar esos búnkeres. Para ello, quizá sean necesarias incursiones de fuerzas especiales.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que su Embajada en Teherán fue parcialmente evacuada ante la intensificación de los ataques. Entre los evacuados se encuentran mujeres, niños y tres periodistas cubanos residentes en la capital iraní, uno de los cuales, Jaime Yoan Batista, publicó el pasado lunes: “Me esfuerzo en protegerme”.

Irán ha respondido lanzando más de 450 misiles y mil drones contra Israel, según fuentes militares, provocando daños en infraestructuras civiles como el hospital Soroka, en Beerseba, que fue alcanzado por un misil. Aunque la zona fue evacuada a tiempo, las imágenes causaron conmoción. Netanyahu visitó a los heridos y denunció que Irán busca “destruir hasta el último” ciudadano israelí. Teherán, por su parte, argumenta que el blanco era una base militar cercana, pero el diario The Times of Israel sostiene que la instalación más próxima está a dos kilómetros.

Donald Trump ha aprobado en principio la posibilidad de sumarse a la campaña aérea israelí, aunque aún no ha dado la orden final. Según CBS News y The Wall Street Journal, el ex presidente estadounidense se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional tras abandonar de forma abrupta la cumbre del G7 en Canadá, exigiendo a Irán su "rendición incondicional". Sin embargo, el Pentágono ha frenado por ahora cualquier acción directa. En declaraciones recientes, Trump se ha mostrado ambiguo: “Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”, dijo. En redes sociales, negó que The Wall Street Journal conozca sus verdaderas intenciones.

No obstante, Israel recibió en abril un cargamento récord de bombas estadounidenses, incluidas municiones antibúnker. Según la emisora pública Kan, este refuerzo permitiría al Estado judío prolongar sus ataques e incrementar la presión sobre Teherán. Analistas como Emily Harding, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis), consideran que Israel no podrá destruir completamente las partes más protegidas del programa nuclear iraní, pero podría infligir un daño acumulativo severo.

Según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 83% de los israelíes apoya la decisión de atacar a Irán. La prolongación de la ofensiva contra Gaza generó un fuerte rechazo a Netanyahu. Varios expertos afirmaban que, de celebrarse elecciones anticipadas, habría perdido. Ahora, sin embargo, el ex ministro de Defensa centrista Benny Gantz, quien abandonó el gabinete de guerra hace un año debido a desacuerdos sobre Gaza, ha declarado a CNN: "En la cuestión iraní, no hay derecha ni izquierda. Hay bien y mal. Y nosotros tenemos razón".

Ben Caspit, uno de los columnistas más críticos con Netanyahu, agregaba que la operación contra Irán “no es una operación política, sino un asunto existencial para Israel”.