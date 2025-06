Israel intercepta una flotilla de activistas internacionalistas: "El 'show' ha terminado"

Jerusalén/La coalición Flotilla de la Libertad denunció en la madrugada del lunes que los tripulantes del barco de ayuda humanitaria Madleen, con 12 activistas a bordo, entre los que se encuentra la activista Greta Thunberg, fueron "secuestrados por las fuerzas israelíes".

En una publicación en X la organización humanitaria escribió: "¡SOS! Los voluntarios de Madleen fueron secuestrados por las fuerzas israelíes. ¡Presionen a sus ministerios de Asuntos Exteriores y ayúdennos a mantenerlos a salvo!".

Las publicaciones en la red social fueron acompañadas por imágenes en video con mensajes de cada uno de los activistas que integran la tripulación del barco.

En uno de los videos pregrabados a bordo del Madleen, la activista sueca Greta Thunberg solicitó ayuda internacional: "Soy de Suecia (...) Si ven este video, estamos siendo interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes, o fuerzas que apoyan a Israel", afirmó.

“Insto a todos mis amigos, familiares y compañeros a que presionen al Gobierno sueco para que nos liberen a mí y a los demás lo antes posible", fue el mensaje de la activista.

La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, minutos antes, escribió en su red social que había perdido comunicación con la nave y que "dado que, según se informa, el Madleen fue interceptado e incautado por fuerzas israelíes en aguas internacionales, el Gobierno del Reino Unido debe solicitar urgentemente una aclaración completa y asegurar la liberación inmediata del buque y su tripulación".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores Israelí comunicó que "todos los pasajeros del "yate selfie" están sanos y salvos. Les proporcionaron sándwiches y agua. El espectáculo ha terminado" aseguró la más reciente publicación del Ministerio, acompañada de un video con los activistas.

La embarcación partió este domingo de la costa egipcia y prosiguió su trayecto para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según un comunicado de los organizadores de la campaña.

El Ministerio israelí agregó en la publicación de hoy que, "mientras Greta y otros intentaron organizar una provocación mediática con el único propósito de ganar publicidad —y que incluía menos de un camión cargado de ayuda—, más de 1.200 camiones de ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas dos semanas. Además, la Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido cerca de 11 millones de comidas directamente a los civiles de Gaza".

De acuerdo al comunicado del Gobierno de Israel "no se trata de selfies en Instagram" y concluyó que "la pequeña cantidad de ayuda que estaba en el yate y que no consumieron las 'celebridades' se transferirá a Gaza a través de canales humanitarios reales".

El barco, que lleva bandera británica y forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad, zarpó de Sicilia (Italia) el hace siete días con destino a Gaza para "entregar ayuda humanitaria, romper el bloqueo israelí y visibilizar el sufrimiento continuo en el enclave palestino".

Entre los gobiernos que han reaccionado por sus nacionales incluidos en la tripulación está el francés, cuyo presidente "ha solicitado que se permita regresar cuanto antes a Francia a los seis ciudadanos franceses cuyo barco fue interceptado", el español, que ha llamado al encargado de negocios de Israel, Dan Poraz, para protestar por la detención de un español, o el turco, que ha calificado la operación de "terrorismo de Estado".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, por su parte, ha afirmado que los activistas detenidos tendrán que ver un vídeo sobre los crímenes cometidos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 una vez lleguen a puerto en Israel.

El vídeo, de 43 minutos de duración, fue producido por el Ejército y ha sido mostrado a periodistas en el pasado. Así, contiene grabaciones sobre el asesinato de personas y otros actos cometidos por Hamás y otras facciones palestinas durante sus ataques del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

Katz acusa a Thunberg y sus compañeros de apoyar a Hamás y afirma que por ello deben ver "exactamente quién es el grupo terrorista al que apoyan y en cuyo nombre actúan, las atrocidades que cometieron contra mujeres, ancianos y niños y contra quién lucha Israel para defenderlos".

Asimismo, Katz ha subrayado en su mensaje que "las FDI continuarán con toda su firmeza moral su guerra contra los asesinos de Hamás hasta que sean sometidos, todos los rehenes sean liberados y la seguridad del Estado de Israel sea garantizada", en referencia a la ofensiva lanzada contra Gaza tras los citados ataques.

La organizadora de la Flotilla de la Libertad Huwaida Arraf ha calificado la detención de los voluntarios internacionales de "arbitraria (e) ilegal", por lo que ha pedido que termine "de inmediato". "Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo del Madleen", ha asegurado la abogada palestino-estadounidense, alegando que éstos "no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal".

La Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007. La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha cerca de 54.900 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.