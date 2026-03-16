Israel promete una guerra larga en Irán, mientras EE UU no logra apoyos internacionales para desbloquear Ormuz

Artillería israelí dispara proyectiles contra objetivos en Líbano desde una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y Líbano, el 15 de marzo de 2026.

Madrid/Israel negó este domingo escasez de interceptores de misiles y prometió continuar la ofensiva contra Irán hasta eliminar "amenazas existenciales", mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberará 400 millones de barriles de petróleo de Asia y Oceanía para paliar el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz.

El Ejército israelí desmintió este domingo cualquier escasez de interceptores ante los ataques masivos de Irán e Hezbolá, asegurando que dispone de suficiente munición para su defensa aérea mientras se prepara para "una guerra larga".

Su portavoz, el general Effie Defrin, estima que el conflicto con Irán podría extenderse entre tres y seis semanas más, pues aún quedan "miles de objetivos por delante".

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, añadió que la ofensiva contra Teherán continuará hasta eliminar las "amenazas existenciales" que representa.

"Terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán las reparaciones"

Sin embargo, el ministro iraní de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que "no hay predicciones concretas" del fin de la guerra, que "terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán las reparaciones".

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) juró ayer "perseguir sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para matarlo, tras lanzar esta madrugada la primera oleada de misiles contra Israel.

En la segunda oleada disparó diez misiles balísticos y drones contra centros de mando de EE UU e Israel en Oriente Medio, y en la tercera estrenó por primera vez el misil balístico de combustible sólido Sejil contra territorio israelí, con daños materiales y un herido moderado.

Durante los ataques, un dron impactó la base Ali Al Salem en Kuwait, donde operan tropas de Italia y EE.UU, y destruyó un avión italiano sin causar víctimas, mientras el Ejército israelí bombardeó cuarteles de la IRGC y las Fuerzas Basij en Hamadán, oeste de Irán.

Las autoridades iraníes denunciaron este domingo que los ataques contra zonas civiles han causado 16 muertos y 223 heridos entre el personal médico, además de daños en 152 centros sanitarios de todo el país desde que empezó la guerra el 28 de febrero.

Mohammad Jamalian, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní, informó que se han realizado 702 intervenciones quirúrgicas y se dio de alta a 16.510 heridos tras su tratamiento en varios hospitales, aunque 1.584 personas lesionadas por la guerra siguen ingresadas. Irán no ha actualizado el total de fallecidos del conflicto desde el 5 de marzo, cuando reportó oficialmente 1.230 muertos.

Al menos 14 personas murieron en ataques israelíes en Líbano, siete de ellas en Nabatieh (sur), sumándose a los 826 fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado día 2. El Ejército israelí ordenó este domingo la evacuación urgente de áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), feudo histórico de Hezbolá, ante inminentes operaciones militares en la zona.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó ayer la liberación inmediata de 400 millones de barriles de petróleo de reservas en Asia y Oceanía, mientras las de América y Europa llegarán desde finales de marzo. Esta liberación busca estabilizar el mercado con una oferta adicional de reservas de emergencia.

Los países miembros ya presentaron sus planes para ejecutar esta medida excepcional, ante el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, en el mercado energético.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó ayer la liberación inmediata de 400 millones de barriles de petróleo de reservas en Asia y Oceanía, mientras las de América y Europa llegarán desde finales de marzo

El secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, espera que la guerra con Irán acabe pronto y prevé que la gasolina baje de tres dólares por galón (casi 3,8 llitros) este verano, con "más abundancia energética, precios asequibles y menos riesgos" al finalizar el conflicto. El precio medio pasó de 2,94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, a 3,70 este sábado.

Por segundo día consecutivo, el Gobierno de Estados Unidos reclamó ayuda a sus aliados para lograr el desbloqueo de Ormuz mediante el envío de sus barcos de guerra al paso marítimo, de momento sin éxito, a pesar de sus amenazas.

"Eso es lo que el presidente (Donald) Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías, y sin duda acogemos con beneplácito, alentamos e incluso exigimos su participación para ayudar a sus propias economías", dijo en una entrevista en la cadena CNN el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

Trump dijo que la Otan se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países no prestan su ayuda. "Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", aseguró en una entrevista a Financial Times, apuntando a que Europa y China dependen del petróleo del Golfo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la Otan", añadió. Trump pidió este sábado a algunos países su colaboración enviando "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", escribió en la red social Truth.

Pese a la petición pública de ayuda que lanzó Trump, la respuesta aliada ha sido tibia por lo que el mandatario se refirió a la guerra de Ucrania y dijo: "No tuvimos que ayudarlos con Ucrania. Ucrania está a miles de kilómetros de nosotros… Pero les ayudamos".

"Ahora veremos si nos ayudan. Porque hace tiempo que he dicho que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que estén allí", afirmó en la entrevista a FT.

"Ahora veremos si nos ayudan. Porque hace tiempo que he dicho que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que estén allí"

Después de que Francia lo descartase este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este domingo que su país no participará en una misión para asegurar el estrecho de Ormuz: "Para responder a la pregunta de si vamos a ser parte activa de esta confrontación: no", apuntó el jefe de la diplomacia germana.

También ha recibido Trump el rechazo del Gobierno australiano, este lunes, y de una aliada muy cercana, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

El mandatario también se refirió a la visita que tiene prevista a China a finales de este mes para adelantar que podría retrasarse y que el encuentro con Xi Jinping tendría que esperar.

Trump también ha apelado a China para desbloquear el estrecho de Ormuz y señaló que esperaba que la ayuda china llegara antes de que se produjera esa visita, la primera a Pekín de su segundo mandato.

"Creo que China también debería ayudar porque obtiene el 90 por ciento de su petróleo del estrecho", concluyó.

Pero Pekín, que pidió este lunes evitar una escalada y detener las acciones militares en la zona, no aclara si participaría. El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó, al ser preguntado por los llamamientos de Washington a varios países para contribuir a la seguridad de esa ruta marítima, que la situación en el estrecho de Ormuz y sus aguas cercanas ha sido "tensa" recientemente, lo que ha afectado a las rutas internacionales de carga y energía y socavado la estabilidad regional y mundial.

El vocero instó a "todas las partes" a cesar de inmediato las acciones militares, evitar una nueva escalada de las tensiones e impedir que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto sobre el desarrollo de la economía global.

Preguntado también por si Pekín ha recibido alguna solicitud de Estados Unidos para sumarse a esa coalición y por si enviaría buques a la zona, Lin evitó responder de forma directa y se limitó a señalar que China mantiene comunicación con "todas las partes relevantes" y está comprometida con contribuir a rebajar la tensión y promover una desescalada.

En Europa, donde se debate hoy algún tipo de solución a la situación en Ormuz dentro de la ONU, la preocupación se centra en el éxodo de personas que huyan de la guerra.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este domingo a los líderes europeos a activar "todas las herramientas de diplomacia migratoria" ante posibles flujos migratorios y subrayó la necesidad de colaborar con países de la región como Turquía –a la que la UE ha destinado más de 1.100 millones de euros desde 2021 para reforzar sus fronteras–, Pakistán y Líbano, donde el conflicto ha generado casi un millón de desplazados internos.

Por otra parte, este domingo el Gobierno de Estados Unidos dijo que ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este domingo a los líderes europeos a activar "todas las herramientas de diplomacia migratoria" ante posibles flujos migratorios

El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares "por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes".

"Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo", asegura el Departamento de Estado en su web, como recogen algunos medios estadounidenses.

Además, recuerda que "el 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado de EE UU designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada".

Asegura que "la CGRI es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluyendo atentados que han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. Desde su fundación en 1979, la CGRI ha adquirido un papel fundamental en la ejecución de la política exterior de Irán".

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del anterior líder Alí Jameneí, líder supremo durante casi cuatro décadas, que fue asesinado en Teherán el pasado 28 de febrero, el primer día de los ataques.

Ante las dudas sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que estaba herido y probablemente desfigurado, pero un día después el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán.

"Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo", dijo Araqchi a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

En la lista de líderes por los que Estados Unidos ofrece recompensa aparecen también Ali Larijani, jefe de seguridad nacional del país, y Ali Asghar Hejazi, quien fue jefe de gabinete del ayatolá Alí Jameneí.