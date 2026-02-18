Jamaica busca mantener su cooperación médica con Cuba, pero renegocia nuevas condiciones

El convenio anterior ya ha expirado, pero siguen 300 sanitarios de la Isla en el país, pendientes de las conversaciones

Madrid/El Gobierno de Jamaica informó este martes de que busca mantener el programa de cooperación cooperación médica con Cuba, que ya ha expirado, renovándolo con algunas modificaciones que no ha querido revelar. Por el momento, más de 300 sanitarios de la Isla siguen en ese país mientras se negocian las condiciones

"[El programa] Sigue en vigor. Todavía tenemos aquí a los trabajadores cubanos. Sin embargo, se está llevando a cabo una negociación sobre el acuerdo actual. El antiguo ha expirado y se han mantenido algunas conversaciones, y ese proceso es largo y continuo", declaró en una rueda de prensa el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton.

El funcionario confirmó que ya existe un nuevo memorando de entendimiento, pero hay solicitudes de Jamaica que podrían poner en peligro un acuerdo final. De acuerdo con la prensa local, Tufton se negó a revelar los requisitos específicos que ha hecho a La Habana.

Mientras tanto, sigue el Programa Cubano de Atención Oftalmológica, y "los cubanos en los hospitales y centros de salud están trabajando", añadió Tufton.

La cooperación médica de Jamaica con Cuba se remonta a más de 50 años atrás y se ha convertido en un pilar del sistema de salud pública, pero las presiones de EE UU, que buscan poner fin a estos acuerdos amenazan el futuro de estos programas. Al menos, tal y como funcionaban hasta ahora.

El pasado año, cuando Marco Rubio comenzó a transmitir las intenciones de Washington al respecto durante un viaje a Jamaica, el primer ministro, Andrew Holness, afirmó que su Gobierno tenía "mucho cuidado de no explotar a los médicos cubanos".

"Nos aseguramos de que sean tratados conforme a nuestras leyes laborales y se beneficien como cualquier otro trabajador. Nos aseguramos de que nuestro programa cumpla con todas las leyes y estándares internacionales", defendió.

Holness reconoció asimismo que los médicos cubanos "han sido de gran ayuda" ya que Jamaica tiene "un déficit de personal sanitario".

La ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, Kamina Johnson Smith, afirmó también que el programa seguía siendo "vital" y señaló que se había iniciado una revisión antes de que se intensificara el escrutinio internacional.

Las nuevas sanciones de EE UU contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en varios países, especialmente, del Caribe.

Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales dijo a EFE que algunas de las islas han decidido suspender el programa, mientras que otras todavía están presentando quejas ante Estados Unidos

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron inicialmente estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

El pasado 8 de febrero, Guatemala se sumó a la lista de países que han puesto fin a un programa que mantenía desde 1998, tras el impacto del huracán Mitch. Según un oficio, reproducido por el diario Prensa Libre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Embajada de la Isla de la “no renovación progresiva de los servicios” a partir de enero y subrayó que el fin del acuerdo se realizará conforme a la “calendarización establecida”.