Japón advirtió hace 21 años a Hugo Chávez del alto riesgo sísmico de Caracas y La Guaira

La cifra oficial de fallecidos en el desastre supera las 2.000 personas.

Expertos alertaron en 2005 que prácticamente ningún edificio tenía las condiciones adecuadas para enfrentar un terremoto de gran magnitud

Un estudio elaborado por Japón hace 21 años advirtió sobre la alta vulnerabilidad sísmica de Caracas y La Guaira, zonas que podían sufrir graves daños ante un terremoto debido a su ubicación geológica, las características del suelo y las fallas en planificación urbana y construcción.

La investigación se desarrolló entre 2002 y 2005 y el informe final fue entregado en marzo de 2005 al entonces presidente Hugo Chávez, sin que se emprendieran acciones de preparación ante la advertencia.

Esta semana, después del doble terremoto registrado el 24 de junio que devastó a La Guaira y parte de Caracas, volvió a circular en redes un recorte de prensa sobre la entrega del Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, preparado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) junto con especialistas venezolanos.

El objetivo del estudio era advertir, con base científica, que Caracas es una ciudad altamente vulnerable ante eventos naturales. También se planteó la necesidad de fortalecer la planificación urbana, las normas de construcción y la preparación ante desastres.

Captura de pantalla del recorte de periódico. / El Nacional

El estudio analizó riesgos asociados a deslizamientos e inundaciones, y propuso medidas para reducir el impacto de futuras catástrofes, pues estuvo motivado por el deslave de La Guaira de 1999, ocurrido cuando Chávez acababa de asumir la presidencia.

Tras ese desastre, el gobierno venezolano convocó a expertos japoneses para evaluar la región. Entre 2003 y 2005, geólogos de Japón estudiaron la zona y concluyeron que La Guaira y el norte de Caracas son propensos y que pueden amplificar los efectos de un sismo.

Los especialistas también advirtieron que prácticamente ningún edificio de la zona tenía las condiciones adecuadas para enfrentar un terremoto de gran magnitud. Además, señalaron que hospitales y equipos de respuesta estaban ubicados en áreas expuestas y podían quedar sobrepasados en caso de una catástrofe.

Según el pronóstico citado, un terremoto en la región podía dejar hasta 20.000 muertos y cerca de 40.000 edificios afectados.

“Hugo Chávez sabía que la catástrofe de La Guaira se iba a producir, pero decidió no hacer absolutamente nada al respecto”, denuncia un reporte de DNews difundido en redes sociales.

El informe de la Jica incluía un plan maestro para reducir víctimas y daños. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta.

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Nota de la Redacción: Este texto se publicó originalmente en El Nacional. Lo reproducimos con su autorización.