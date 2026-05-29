El jefe del Comando Sur de EE UU se reúne con un alto mando militar cubano en Guantánamo

Imagen compartida por el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta de Twitter para informar del encuentro.

El inusual encuentro entre Francis Donovan y Roberto Legrá Sotolongo abordó la “seguridad operativa” en el perímetro de la base naval estadounidense

La Habana/El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, se reunió este viernes con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, en un encuentro inusual entre altos mandos militares de ambos países.

Según informó EFE, la cita fue confirmada por el propio Comando Sur en un breve comunicado, en el que señaló que los generales sostuvieron “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”. En la conversación también se abordaron temas relacionados con la seguridad del personal militar y sus familias, así como la preparación operativa de la base, junto con oficiales destacados en Guantánamo.

"La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indicó la nota del Comando Sur.

Donovan realizó además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

En la conversación también se abordaron temas relacionados con la seguridad del personal militar y sus familias

Reuters, que informó primero del encuentro citando a un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, señaló que la reunión de Donovan en Cuba es la primera que se recuerda en los últimos tiempos de un jefe del Comando Sur con altos mandos militares cubanos. La agencia situó el contacto en un contexto de creciente preocupación en La Habana ante la posibilidad de una acción militar estadounidense contra la Isla.

El encuentro se produce después de una visita poco habitual a La Habana, el 14 de mayo, del director de la CIA, John Ratcliffe, en medio de un aumento de la presión de Washington sobre el régimen cubano.

El contacto militar se da en un momento particularmente tenso de las relaciones bilaterales. La Administración de Donald Trump ha endurecido su política hacia La Habana y ha colocado a Cuba entre sus objetivos de política exterior en el hemisferio.

El pasado 20 de mayo, Washington acusó formalmente al ex presidente Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato por el derribo, en 1996, de avionetas civiles operadas por exiliados de Miami. La acusación fue presentada como un nuevo paso en la ofensiva judicial y política de EE UU contra figuras del poder cubano.

Guantánamo, donde se produjo el encuentro, es uno de los puntos más sensibles de la relación entre ambos países. Estados Unidos mantiene allí una base naval desde comienzos del siglo XX.

En marzo, Donovan había declarado ante legisladores estadounidenses que el Comando Sur no estaba preparando una invasión, aunque aseguró que sus fuerzas estaban listas para defender la base de Guantánamo, proteger la Embajada de EE UU en La Habana y apoyar una eventual respuesta ante una crisis migratoria masiva.