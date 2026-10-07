El jefe del Ejército de Israel compara los fallos del 7-O con los del Yom Kippur y alerta de nuevos ataques

Un momento de la conmemoración del tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 a Israel por parte de Hamás.

Madrid/Tel Aviv/El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, comparó este miércoles los fallos registrados en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos terroristas palestinos con los que precedieron a la guerra del Yom Kippur en 1973, al tiempo que ha advertido de posibles nuevos "ataques sorpresas".

Con motivo de los actos de conmemoración por el tercer aniversario del 7-O, Zamir visitó una nueva división de entrenamiento del Ejército junto a varios altos cargos de las Fuerzas Armadas, desde donde dio un discurso en el que ha lamentado esos "dos momentos tan dolorosos" de la historia de Israel. Más de 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 fueron tomadas como rehenes (de ellas regresaron con vida 168).

"Fueron dos fracasos conectados por una amenaza. La lección que debemos aprender todos de ambas guerras es que debemos estar ocupados en la idea de un ataque sorpresa. Las fuerzas israelíes deben etar preparadas para ello", lamentó, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

"Estamos constantemente trabajando para asimilar estos fallos y evitar que se repitan. Este es mi deber como jefe del Ejército"

En este sentido, ha hecho hincapié en que aún "se está lidiando con las raíces de estos fracasos", lo que forma parte de un "proceso de aprendizaje". "Estamos constantemente trabajando para asimilar estos fallos y evitar que se repitan. Este es mi deber como jefe del Ejército y el de todos aquellos que llevan el uniforme, ya sea de forma regular o estando en la reserva", apuntó.

"Un comandante que no cuestiona y que se aferra a sus propias creencias será derrotado", afirmó también. "La realidad nos envía señales constantemente; es nuestro deber percibirlas, escucharlas y cambiar de manera continua. Al mismo tiempo, no debemos quedarnos estancados en el fracaso: debemos mirarlo de frente, aprender de él y seguir adelante".

Zamir sostuvo: "Nuestras misiones se multiplican y el tamaño del Ejército representa nuestra capacidad estratégica en un país tan pequeño". Y explicó: "La creación de la División 38 y el establecimiento de nuevas estructuras durante este último año son pasos necesarios para fortalecer el Ejército y reforzar la seguridad del Estado de Israel".

Esta división, reivindicó, se ha convertido en una "división operativa que, el próximo año, se consolidará como una nueva división de reserva capaz de operar en cualquier escenario". Y zanjó: "A los reservistas presentes: gracias. Todo el Estado de Israel debe agradecer las labores que han desempeñado durante los últimos tres años con un sacrificio extraordinario".

el Canal 12, en realidad, está "propagando información falsa con el objetivo de derrocar al gobierno de derecha y llevar a un gobierno de izquierda que establezca un Estado palestino"

Por otra parte, el partido Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en que el mandatario no estaba en modo alguno al tanto de que las milicias palestinas fueran a atacar el país hace hoy exactamente tres años.

El primer ministro "no recibió ninguna advertencia previa antes del 7 de octubre sobre un ataque de Hamás desde la Franja de Gaza o de Hamás, tal como testificaron el presidente Trump, el asesor del presidente Biden Brett McGurk, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, el Gobierno de Egipto y otros", aseguró el partido en respuesta a las informaciones difundidas por el Canal 12 de la televisión israelí.

El Likud ha denunciado que el Canal 12, en realidad, está "propagando información falsa con el objetivo de derrocar al gobierno de derecha y llevar a un gobierno de izquierda que establezca un Estado palestino".

En respuesta, el partido asegura que el primer ministro Netanyahu fue informado por primera vez sobre el ataque de Hamás a las 6:229 horas del 7 de octubre, ya en plena ofensiva de las milicias, y si el mandatario "hubiera sido informado en tiempo real, todo habría sido diferente".

Netanyahu no ha participado en ninguna de las ceremonias conmemorativas que marcan el tercer aniversario este miércoles, pero sí lo hizo el lunes, en la fecha oficial hebrea fijada por el Ejecutivo israelí para recordar la atrocidad. Las ceremonias de este miércoles están organizadas principalmente por familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque.

El primer ministro sí encendió una vela "en conmemoración de cada víctima asesinada el 7 de octubre por los monstruos de Hamás". "La nación se une en este día en el anhelo por nuestros seres queridos. Completaremos la misión: hemos ajustado cuentas y seguiremos ajustando cuentas con todos los asesinos", concluyó su oficina en un comunicado.

"Esta noche, nos detenemos para recordar todo lo que hemos perdido y también para preguntarnos qué queda en nuestro interior desde entonces y qué es lo que anhelamos tan profundamente volver a descubrir"

La mayor ceremonia popular por el aniversario se celebró en Tel Aviv, con una previsión de 50.000 asistentes. El evento, organizado por las familias de rehenes y fallecidos, estuvo presentado por el excautivo en Gaza Eli Sharabi y la actriz israelí Shani Cohen.

"Esta noche, nos detenemos para recordar todo lo que hemos perdido y también para preguntarnos qué queda en nuestro interior desde entonces y qué es lo que anhelamos tan profundamente volver a descubrir", afirmó Sharabi al inicio del discurso.

La Policía israelí detuvo al menos a siete personas en protestas vinculadas a la jornada del aniversario, informó el diario israelí Haaretz. Cuatro estaban protestando por la tarde a las afueras de la residencia de Netanyahu en la calle Balfour de Jerusalén, dos en su vivienda en la ciudad de Cesarea (norte de Israel) y uno de ellos en Tel Aviv.

Los manifestantes critican que no se haya establecido una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre, que estudie de manera independiente el reparto de responsabilidades que permitió que ocurriera la masacre.

Pese a que cuerpos de seguridad como el Ejército o el Shin Bet sí han llevado a cabo investigaciones internas, el Gobierno de Netanyahu ha bloqueado una creación del cuerpo estatal. "El Gobierno quiere difuminar lo que pasó. No vamos a permitir que ocurra", afirman los manifestantes citados por Haaretz.