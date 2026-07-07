Un cubano, herido de bala en Tapachula, México

Tres hondureños fueron detenidos por el ataque el pasado domingo, acusados de lesiones, portación de arma de fuego y asociación delictuosa

Ciudad de México/Un cubano identificado como Luis N fue herido de un disparo en la espalda en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, México, la tarde del pasado domingo. De acuerdo con el periódico local Diario del Sur, un hombre de nacionalidad hondureña irrumpió en su vivienda y abrió fuego con un arma de fabricación artesanal.

Al escuchar las detonaciones en plena tarde, los vecinos llamaron al número de emergencias 911. Agentes de la Policía Municipal llegaron poco después y lograron detener a Kensi Michell, de 30 años; Bryan José, de 33, y Josué Geovanny, de 26, todos de Honduras. Además, decomisaron varias armas, según el medio.

Los paramédicos atendieron al cubano en el lugar y, posteriormente, lo trasladaron a un hospital. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Los tres hombres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Chiapas. Las autoridades los acusan de los delitos de lesiones, portación de arma de fuego y asociación delictuosa, además de los que puedan surgir en la investigación.

Informaron que verificarán el estatus migratorio de los detenidos ante el Instituto Nacional de Migración

Asimismo, informaron que verificarán el estatus migratorio de los detenidos ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y confirmarán si cuentan con antecedentes o requerimientos judiciales en Honduras.

Tapachula se ha convertido en un segundo hogar para miles de cubanos. En julio del año pasado se estimaba una población de 13.779, de acuerdo con cifras del Gobierno mexicano. De esa cifra, casi la mitad, 5.959, no habían regularizado su situación migratoria. En tanto, 1.533 cubanos tenían una Tarjeta de Residente Temporal, lo que les garantizaba permanencia legal en el país por un periodo limitado y su posterior renovación, mientras que otras 3.915 personas de la Isla ya contaban con la residencia permanente. Además, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas había expedido había expedido 2.228 Tarjetas por Razones Humanitarias a cubanos en situación vulnerable o de riesgo, lo que les daba acceso temporal a servicios y protección legal.

En Tapachula, que se ha convertido en una base para las deportaciones desde EE UU desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se calcula que hay una población de inmigrantes que ronda las 40.000 personas, aunque fluctúa constantemente debido a que, en la mayoría de los casos, solo es un punto de inicio para migrar a otros puntos. No obstante, al ser el punto de entrada de la frontera sur mexicana, la pequeña ciudad llega a concentrar el 60% de la migración transcontinental que ingresa a México, lo que ha rebasado la capacidad institucional y urbana para atender este fenómeno.

Al ser el punto de entrada de la frontera sur mexicana, la ciudad llega a concentrar el 60% de la migración transcontinental que ingresa a México

Las personas migrantes enfrentan largos procesos burocráticos para obtener documentos que les permitan moverse legalmente por México, de acuerdo con reportes de organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Human Rights Watch (HRW).

“No pueden trabajar formalmente ni acceder a servicios básicos, como refugio y atención médica. La falta de infraestructura, empleo y servicios en Tapachula agrava la situación. La ciudad no está preparada para recibir a miles de personas de forma prolongada, lo que genera hacinamiento, informalidad y vulnerabilidad extrema”, dice MSF.

Según el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), en el país hay 25.976 residentes cubanos, lo que la convierte en la séptima comunidad extranjera más grande en esa nación. Sin embargo, la población no es estable, debido a los que llegan de forma irregular o los que son deportados desde Estados Unidos, que, según cifras de HRW, alcanzaron 4.300, entre enero de 2025 y marzo de 2026, “a quienes su propio Gobierno se niega a acoger de vuelta, por lo que se encuentran atrapados en un limbo legal”.