Un juez de EE UU bloquea el despido de más de 500 empleados de Voz de América

En agosto, otro tribunal ya había frustrado el intento de expulsar al director de la emisora, Michael Abramowitz

Washington/Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este lunes el plan de la Administración de Donald Trump de despedir a más de 500 empleados de la Voz de América (VOA), previsto para entrar en vigor esta semana, en respuesta a una demanda presentada por los trabajadores que alegan que los despidos violan órdenes judiciales previas.

El juez Royce C. Lamberth, de Washington D.C., criticó a la directora interina de la Agencia de Medios Globales (USAGM), Kari Lake, por no presentar un plan de cumplimiento y por desobedecer órdenes judiciales anteriores. La decisión responde a que los demandantes sostienen que los despidos comprometen la capacidad de la VOA para cumplir con su misión de ofrecer noticias confiables y autorizadas.

El juez señaló que la Administración mostró un "desprecio preocupante" hacia la Corte al proceder con los despidos sin proporcionar la información solicitada, tras subrayar la importancia de mantener la independencia de la agencia. Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han limitado las acciones del Ejecutivo estadounidense respecto a VOA.

En agosto, un juez ya había bloqueado el intento de Lake de despedir al director de VOA, Michael Abramowitz, y en abril otro juez suspendió el cierre de la agencia, al ordenar la reincorporación de más de mil empleados.

En junio, Trump acusó a VOA de ser un "portavoz demócrata" y exigió su cierre definitivo, poco después de que Lake compareciera ante el Congreso para testificar sobre el desmantelamiento de la histórica emisora ordenado por el mandatario.

"¿Por qué un republicano querría que Voz de América (VOA), el 'portavoz' demócrata, siga funcionando? Es un total desastre de izquierda. Ningún republicano debería votar por su supervivencia. ¡Liquídenla!", escribió Trump en su red Truth Social. Sus críticas coincidieron con las duras palabras de Lake, quien afirmó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que VOA es "incompetente, corrupta y parcial".

Lake, ex presentadora de noticias, insistió en que la emisora, considerada a sus 83 años como uno de los principales ejemplos de poder blando estadounidense en el mundo, constituía "una amenaza para la seguridad nacional de EE UU y su posición en el mundo", algo que han rechazado los directivos y periodistas del medio.