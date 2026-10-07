Una jueza de Ecuador declara inocentes a 32 tripulantes de dos barcos bombardeados por EE UU

Fotografía de archivo de uno de los tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico.

La Fiscalía no presentó ningún informe estadounidense que vinculara a los acusados con el narcotráfico o el tráfico de combustible

Guayaquil/Una jueza de Ecuador declaró inocentes este miércoles a 32 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico. Los hombres estaban procesados por asociación ilícita, después de ser señalados por supuestamente colaborar con el narcotráfico.

“Una vez que la jueza revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía determinó que no se había podido probar que estas embarcaciones y esta tripulación hubieran cometido algún acto ilícito. No existía delito”, dijo a EFE Juan Alvia, abogado de los procesados.

Se trata de ocho tripulantes del Conquista 2 y 24 del María Candelaria, dos de los ocho barcos pesqueros hundidos por militares estadounidenses, en cooperación con el Gobierno ecuatoriano, entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

Según el Comando Sur de Estados Unidos, los barcos operaban supuestamente como estaciones flotantes para reabastecer de combustible a lanchas que transportan droga hacia Norteamérica.

La sentencia es de primera instancia, pero el abogado cree que el Ministerio Público no la apelará porque “no tiene evidencias”

A los tripulantes se les señaló además por presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo de Ecuador, asociado al mexicano Cártel de Sinaloa y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, Alvia señaló que la Fiscalía no mostró durante el juicio ningún informe de Estados Unidos que hiciera referencia a investigaciones relacionadas con narcotráfico o tráfico de combustibles en las que aparecieran involucrados sus clientes. “Son documentos que no existen”, aseguró.

La sentencia es de primera instancia, pero el abogado cree que el Ministerio Público no la apelará porque “no tiene evidencias”.

Este es el primero de tres juicios contra un total de 88 tripulantes de cinco barcos bombardeados por EE UU que llega a sentencia.

A ellos se suman otros 70 tripulantes de los otros tres barcos hundidos

El segundo juicio se instalará este jueves para 46 tripulantes. El tercero, contra otros diez, debía celebrarse el pasado 1 de octubre, pero fue aplazado hasta el día 20.

Alvia espera que los magistrados encargados de los otros dos procesos también ratifiquen la inocencia de los otros 56 acusados, tomando como base esta primera sentencia, ya que, según dijo, “los hechos son idénticos”.

A ellos se suman otros 70 tripulantes de los otros tres barcos hundidos, además de varios miembros de las tripulaciones de estas cinco embarcaciones que fueron detenidos en días diferentes y a quienes la Justicia no formuló cargos al no encontrar delito.

El abogado indicó que los 32 tripulantes, que afrontaron el proceso en libertad condicional, analizarán ahora qué acciones tomar y si solicitarán a la Fiscalía que abra una investigación por la destrucción de sus embarcaciones pesqueras y por el “secuestro” que aseguran haber sufrido antes de ser entregados a los militares ecuatorianos.

El pasado viernes, Human Rights Watch pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador revelar la base legal de estos ataques e “investigar de inmediato los abusos” denunciados por los tripulantes.