La Justicia venezolana absuelve a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel

San Miguel informó que un tribunal dictó este jueves su sentencia absolutoria y la declaró “libre de responsabilidad penal”.

La presidenta de Control Ciudadano había sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación

Caracas/La Justicia venezolana absolvió a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y excarcelada con medidas cautelares en enero pasado, después de permanecer detenida casi dos años.

San Miguel informó que un tribunal con competencia en terrorismo dictó este jueves su sentencia absolutoria y la declaró “libre de responsabilidad penal” respecto de los cargos formulados en su contra, según explicó en su cuenta de X.

“Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, manifestó la también presidenta de la ONG Control Ciudadano.

San Miguel añadió que espera que las condenas emitidas por el mismo caso contra otras personas sean anuladas, al considerarlas injustas.

San Miguel fue acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra el entonces presidente Nicolás Maduro

La activista estuvo recluida casi dos años en la prisión conocida como El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), identificada por opositores como un “centro de torturas”.

San Miguel fue acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra el entonces presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de Venezuela.

Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, quien también fue detenida brevemente junto a otros familiares.

El 9 de enero, San Miguel fue enviada a España cuando se anunció su excarcelación junto a otros cuatro españoles, pero regresó a Venezuela el pasado mayo.