Kenia concederá la amnistía a los ciudadanos que se alistaron en las filas rusas

Familiares de kenianos alistados por Rusia que luchan en Ucrania exigen "de vuelta" a sus seres querida

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, entre otros, fueron capturados, aunque la mayoría muere o resulta gravemente herida antes de ser tomada como prisionera de guerra

Nairobi/El Gobierno de Kenia anunció que concederá la amnistía a los ciudadanos que se “alistaron ilegalmente” en las filas rusas para combatir en Ucrania, tras la visita a Moscú del ministro de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, destinada a facilitar la repatriación de los kenianos reclutados en el frente.

El anuncio fue realizado por el ministro principal del Gabinete y canciller Mudavadi, según recogen medios locales este domingo.

Según la legislación keniana, el enrolamiento de ciudadanos en Fuerzas Armadas extranjeras sin la aprobación presidencial está prohibido y establece penas de hasta 10 años de prisión, salvo que un tribunal determine que la participación no fue voluntaria.

“Hasta el momento, 44 kenianos han sido repatriados sanos y salvos a su país, mientras que 11 han sido reportados como desaparecidos o muertos en combate”, indicó Mudavadi en el documento.

“Hasta el momento, 44 kenianos han sido repatriados sanos y salvos a su país”

“(Unos) 38 se encuentran actualmente hospitalizados en varios hospitales rusos con acceso restringido, lo que deja a 160 oficiales kenianos que siguen participando activamente en la Operación Maniobra de Seguridad”, añadió el ministro.

Rusia acordó colocar a Kenia en una lista de protocolo de cese de enrolamiento o “lista de parada”, deteniendo el reclutamiento de ciudadanos kenianos, aunque mantuvo su posición de que quienes ya se encontraban desplegados habían ingresado voluntariamente y, según la legislación rusa, son responsables individualmente de su participación.

Ambos países establecieron que los kenianos involucrados en el conflicto que deseen retirarse podrán rescindir sus contratos y regresar, mientras que Nairobi obtuvo acceso consular para sus ciudadanos en hospitales rusos, lo que permitirá la repatriación de heridos y fallecidos.

El anuncio de Mudavadi se produjo tras su visita a Moscú entre el 15 y el 18 de marzo, donde se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y ambos Gobiernos se comprometieron a intercambiar información para combatir tráfico humano, contrabando y redes de reclutamiento informal.

El Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia estimó, en febrero pasado, que Rusia había reclutado al menos a 1.000 ciudadanos

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Kenia estimó, en febrero pasado, que Rusia había reclutado al menos a 1.000 ciudadanos, algunos de los cuales habrían firmado contratos con agencias que les prometían pagos de hasta 18.000 dólares, además de visados, viajes y alojamiento

Aunque la Embajada de Rusia en Kenia negó las acusaciones, el Gobierno de Ucrania indicó que desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 ha contabilizado unos 1.780 africanos de 36 países luchando para el bando ruso.

Si bien parte de los reclutados se alistan de forma voluntaria, como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones, hechos que expertos consideran podrían constituir tráfico de personas.

Kiev también ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Sri Lanka y Cuba, entre otros, fueron capturados, aunque la mayoría muere o resulta gravemente herida antes de ser tomada como prisionera de guerra.

En el caso cubano, según informes de la inteligencia ucraniana, tendría al menos 20.000 ciudadanos de la Isla reclutados como mercenarios del lado ruso desde que inició la guerra en febrero de 2022, más de 1.000 con nombre y contrato documentados, por lo que, según Kiev, La Habana es el segundo proveedor de mercenarios para Moscú, después de Corea del Norte.

En el caso cubano, según informes de la inteligencia ucraniana, tendría al menos 20.000 ciudadanos de la Isla reclutados como mercenarios del lado ruso

Al igual que sucede con Kenia, de acuerdo con la información de la inteligencia militar ucraniana, la mayoría llega a Rusia atraídos por trabajos de construcción publicados en redes sociales, en los que les ofrecen jugosos salarios de más de 2.000 dólares. El proceso se lleva a cabo a través de intermediarios privados, muchos de ellos cubanos que radican en ese país.

El último reporte sobre cubanos muertos en combate del lado ruso se difundió en enero pasado por el Centro Quiero Vivir, una oficina creada por el gobierno ucraniano para recibir rendiciones de soldados rusos y extranjeros. En el documento se informó sobre 54 mercenarios cubanos muertos en batalla que integraban las filas del Ejército ruso. Los nombres fueron revelados.

Las fechas revelan picos de muertes en días concretos, lo que sugiere la participación de contingentes cubanos en operaciones intensas. El 22 de junio de 2024, por ejemplo, seis cubanos murieron en combate el mismo día. Otro grupo de cinco falleció el 17 de junio pasado. También se muestra que 39 decesos se registraron el año pasado, y 15 en 2024.

De acuerdo con los registros, la edad promedio de estos 54 mercenarios era de 41,7 años. De ellos, 32 se ubicaban en dos rangos de edad, entre 26 y 35 años, y de 46 a 55. Había también tres combatientes que eran menores de 25 años y ocho superaban los 56.